코스닥 30주년, 상폐 강화·저PBR로 옥석가리기 본격화

여의도 콘래드호텔서 30주년 기념식 개최

세그먼트 개편으로 우량기업 선별

기술특례 확대·장기자금 유입 기반 마련

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국거래소(이하 거래소)가 코스닥시장 개설 30주년을 맞아 상장폐지 요건 강화와 주가순자산배율(PBR)이 낮은 기업에 대한 태그 도입, 세그먼트 개편 등을 축으로 한 시장 체질 개선 방안을 제시했다. 부실·한계기업 퇴출에 속도를 내고 우량 혁신기업을 선별해 장기투자 자금이 유입될 수 있는 구조를 만들겠다는 취지다.

1일 한국거래소는 서울 여의도 콘래드호텔 그랜드볼룸에서 코스닥시장 30주년 기념식을 열고 코스닥협회, 한국IR협의회와 공동으로 KOSDAQ CONNECT 2026 행사를 개최했다.



이날 행사에는 정은보 한국거래소 이사장, 이동훈 코스닥협회장, 김기경 한국IR협의회장과 이억원 금융위원회 위원장, 오기형 더불어민주당 코리아프리미엄 K-자본시장특위 위원장, 황선오 금융감독원 부원장, 송병준 한국벤처기업협회장, 김학균 한국벤처캐피탈협회장, 황창순 코넥스협회장, 김세완 자본시장연구원장 등이 참석했다.



코스닥은 1996년 개설 이후 상장기업 수와 시가총액, 거래대금 규모가 늘었다. 금융위원회에 따르면 코스닥 상장기업 수는 개장 초기 318개에서 6월 30일 기준 1732개로 5.4배 증가했다. 시가총액은 7조원에서 515조2000억원으로 73배, 거래대금은 11억원에서 7조7000억원으로 확대됐다. 한국거래소 자료 기준으로 코스닥 지수는 올해 1월 26일 1000선을 회복했고, 4월 27일 1226포인트를 기록했다.

1일 서울 콘래드호텔에서 열린 코스닥시장 개설 30주년 기념식 현장. 정은보 한국거래소 이사장이 개회사를 하고 있다. [사진=한국거래소]

거래소는 코스닥의 성과를 설명하면서 시장 신뢰도 저하와 가치 저평가 해소를 개선 과제로 제시했다. 거래소가 공개한 로드맵 자료에는 특례상장기업의 매출액 미달과 계속사업손실 발생에 따른 관리종목 지정 면제를 기업가치 제고계획 공시를 조건으로 적용하는 방안이 담겼다. 저PBR 기업에는 종목명 태그를 표출하되 기업가치 제고계획을 공시하면 태그 표출을 면제하는 방식도 포함됐다.

퇴출 제도도 강화된다. 1000원 미만 주식에 대해 관리종목 지정과 상장폐지 사유를 신설하고, 시가총액과 매출액 관련 상장폐지 요건을 단계적으로 높인다. 실질심사 절차는 단계를 줄이고 불성실공시 벌점 기준을 강화한다. 이억원 위원장은 이날 축사에서 동전주와 시가총액 기준 등을 포함한 상장폐지 요건을 강화하고, 2026년 2월부터 2027년 6월까지 집중 관리기간을 운영해 부실기업을 퇴출하겠다고 밝혔다. 금융당국은 11월부터 저PBR 기업을 공표하고 태그를 부착하거나 기업가치 제고계획을 통해 개선 계획을 제시하도록 유도한다.



우량기업 선별을 위한 세그먼트 도입도 추진된다. 코스닥 내 대표기업을 별도로 구분하고 세그먼트 기반 지수 사업, 기관투자자 투자 가능 기준 제공, 연계 상장지수펀드(ETF) 개발 등을 추진한다. 거래소 자료에는 부실기업을 관리군으로 격리해 투자자를 보호하고, 우량·대표기업 선별을 통해 코스피 이전상장 유인을 낮추는 방안이 제시됐다. 세그먼트 간 승강제도 함께 검토된다.

혁신기업 상장 지원도 확대한다. 정부와 거래소는 맞춤형 기술특례상장 제도를 바이오 분야에서 인공지능(AI), 에너지, 우주, 로봇, 정보기술(IT) 보안, K-콘텐츠 등으로 넓혀왔다. 올해 안에 3개 분야를 추가하는 방안도 검토한다. 기술평가와 관련해서는 기존 평가모델을 재검토하고 새로운 업종 출현에 맞춘 신규 평가지표를 마련한다. 전문평가 운영체계도 평가 기간, 수수료, 인력 요건 등을 중심으로 손질한다.

자금 유입 기반을 넓히는 방안도 포함됐다. 금융당국은 소액공모 한도를 10억원에서 30억원으로 확대하고 대형 투자은행(IB)의 모험자본 공급 의무, 국민성장펀드의 직접·간접 투자, 2조원 이상의 세컨더리 펀드 조성 등을 통해 투자·회수·재투자 구조를 만들 방침이다. 연기금 운용평가 기준 개편, 코스닥벤처펀드 제도 개선, 기업성장집합투자기구(BDC) 도입 등도 코스닥 장기 자금 유입 방안으로 제시됐다.

1일 서울 콘래드호텔에서 열린 코스닥시장 개설 30주년 기념식 현장. [사진=한국거래소]

정은보 한국거래소 이사장은 "거래소는 시장의 체질 개선을 적극 추진해 코스닥을 신뢰받는 시장으로 발전시키겠다"며 "모험자본의 효율적 배치와 선순환을 통해 생산적 금융이 가장 잘 작동하는 시장으로 만들겠다"고 말했다.



이억원 금융위원회 위원장은 "정부는 코스닥이 성장주 투자의 종착지이자 세계적인 기술주 시장으로 도약할 수 있도록 근본적이고 구조적인 체질 개선을 추진하겠다"며 "상장폐지 요건 강화와 저PBR 기업 공표 등을 통해 시장 신뢰를 높이고 투자자를 보호하겠다"고 강조했다.



KOSDAQ CONNECT 2026은 이날부터 3일까지 진행된다. 첫날에는 코스닥 30주년 성과와 로드맵 발표, 코스닥 발전 토론, 제약·바이오·의료기기 산업동향 강연, 대표기업 최고경영자(CEO) 대담, 기업설명회(IR)가 열린다. 2일에는 시장 체질 개선과 맞춤형 기술평가특례, 코스닥 머니무브와 코넥스 성장 지원 관련 정책 발표, K-뷰티·로보틱스·반도체 산업동향 강연, 환경·사회·지배구조(ESG) 세미나가 예정됐다. 3일에는 기업가치 제고와 공시, 2차전지·친환경에너지 강연, 코넥스 및 코스닥 기업설명회가 이어진다.

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