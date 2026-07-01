김태년 의원 "코스닥 개설 30주년...혁신성장 중심 시장으로 세우겠다"

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자본시장법 개정안 발의...중국 커촹반과 비교하며 체질 개선 강조

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 김태년 더불어민주당 의원은 1일 코스닥 시장 개설 30주년을 맞아 "코스닥을 다시 대한민국 혁신성장의 중심 시장으로 세우겠다"고 밝혔다.

김 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "지난 30년 동안 코스닥은 대한민국 벤처기업과 기술기업의 성장 사다리였다"며 "IT, 바이오, 2차전지, 반도체 등 미래산업 기업들이 코스닥을 통해 자금을 조달하고 성장했다"고 말했다.

김태년 더불어민주당 의원이 4일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 국회의장 출마 기자회견을 하고 있다. 이날 김 의원은 "국민주권 시대를 제도로 완성하고 대한민국의 미래를 지켜내기 위해 일 잘하는 국회, 일 잘하는 국회의장이 필요하다"고 강조했다. [사진 = 뉴스핌DB]

그러나 김 의원은 "마냥 축하만 할 수는 없다"며 코스닥의 현실을 지적했다. 그는 "1996년 7월 1000으로 출발한 코스닥 지수는 30년이 지난 지금 여전히 900대에 머물러 있다"며 "시가총액은 66배, 상장기업 수는 5배 늘었지만 지수는 출발선보다 낮다"고 꼬집었다.

이어 "최근에는 국내 상장지수펀드(ETF) 시가총액에도 추월당했다"고 덧붙였다.

김 의원은 중국 커촹반과의 비교를 통해 차이점을 강조했다. 그는 "중국의 커촹반은 2019년 출범 이후 6년 만에 시가총액 약 1900조원대 시장으로 성장했다"며 "코스닥 시가총액 약 479조원의 4배 규모"라고 설명했다.

그러면서 "같은 기술혁신 시장을 지향했지만 결과는 달랐다"며 "차이는 산업정책과 자본시장의 연결"이라고 지적했다.

김 의원은 "커촹반은 반도체, 인공지능, 신소재, 신에너지, 바이오의약 등 6대 전략산업을 정조준했다"며 "기술력 있는 기업은 적자라도 상장할 수 있게 했고, 국가펀드와 기관투자자가 상장 전후를 뒷받침할 수 있도록 했다"고 말했다.

그는 "우리도 이제 코스닥의 체질을 바꿔야 한다"며 "코스닥이 코스피의 보조시장처럼 머물러서는 안 된다"고 강조했다.

김 의원은 "벤처·혁신기업의 성장 단계와 특성에 맞는 시장으로 운영돼야 한다"며 "코스닥 분리를 통해 자율성과 전문성을 높이고, 혁신기업 중심의 자금조달 체계를 강화하는 자본시장법 개정안을 대표발의했다"고 밝혔다.

또한 "기술력 있는 혁신기업에는 더 넓은 기회를 주고, 부실기업과 불공정거래는 더 빠르고 엄정하게 정리해야 한다"며 "좋은 기업은 코스피로 떠나고, 부실기업은 오래 남는 구조로는 미래를 만들 수 없다"고 역설했다.

김 의원은 "코스닥은 대한민국 미래·혁신산업의 성장 플랫폼"이라며 "반도체, 인공지능(AI), 바이오, 로봇, 신재생에너지의 성장과 코스닥 혁신은 따로 갈 수 없다"고 말했다.

아울러 김 의원은 "이제 코스닥의 다음 30년은 달라야 한다"며 "국민이 신뢰하고 기업이 성장하는 진짜 기술혁신 시장으로 바꾸겠다"고 다짐했다.

seo00@newspim.com