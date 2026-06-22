한국거래소, 코스닥 30주년 기념식 내달 1일 개최

AI 핵심 요약beta
- 한국거래소는 7월 1일 코스닥시장 개설 30주년 기념식을 개최했다
- 한국거래소는 7월 1~3일 코스닥·코넥스 기업 공동 IR 행사 'KOSDAQ CONNECT 2026'을 열었다
- 제약·바이오·로보틱스 등 강연과 정책 발표, 다수 상장·코넥스 기업 IR로 코스닥 가치 제고를 도모했다
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상장기업 100여사·기관·VC 참여…산업 강연·CEO 대담 병행
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국거래소는 다음 달 1일 서울 여의도 콘래드호텔에서 코스닥시장 개설 30주년 기념식을 개최한다고 22일 밝혔다.
이번 기념식은 7월 1일 오전 10시 콘래드호텔 3층 그랜드볼룸에서 열린다. 한국거래소는 1996년 7월 1일 개장한 코스닥시장의 30년 성장사와 성과를 점검하고, 미래 첨단·혁신산업 기반으로서 코스닥시장의 역할을 강화하기 위해 행사를 마련했다.
한국거래소는 기념식과 함께 한국IR협의회, 코스닥협회와 공동으로 'KOSDAQ CONNECT 2026'을 7월 1일부터 3일까지 사흘간 연다. 1일 행사는 콘래드호텔에서, 2~3일 행사는 한국거래소 서울사옥 홍보관과 컨퍼런스홀, IR센터 등에서 진행된다. 행사에는 코스닥 상장기업 100여사를 비롯해 기관투자자, IB·VC·기관투자자, 개인투자자 등이 참여한다.
KOSDAQ CONNECT 2026은 일자별 테마에 따라 코스닥 기업이 공동 IR을 실시한다. 7월 1일은 업종대표, 2일은 국가첨단전략, 3일은 강소유망 및 코넥스 기업을 주제로 진행되며, 올해는 코넥스 기업도 참여해 IR 활동을 펼친다.
프로그램은 제약·바이오, 로보틱스, K-뷰티 등 8개 산업의 전문가 강연과 VC 투자트렌드 발표, 코스닥 대표기업 CEO 대담, 코스닥시장 정책방향 설명 등으로 구성된다. CEO 대담에는 주성엔지니어링 황철주 회장, 실리콘투 김성운 대표, 토모큐브 박용근 대표가 참여한다.
행사 첫날인 7월 1일에는 기념행사에 이어 코스닥 30주년 성과 및 로드맵 발표, 코스닥 발전을 위한 토론이 진행된다. 오후에는 제약·바이오·의료기기 산업트렌드 강연과 CEO 대담, 알테오젠·에이비엘바이오·HPSP·피에스케이·로보티즈·파마리서치·클래시스·실리콘투·알지노믹스·오름테라퓨틱 등의 기업 IR이 이어진다.
7월 2일에는 시장 체질 개선과 맞춤형 기술평가특례, 코스닥 머니무브 및 코넥스 성장 지원 등 코스닥 정책 방향 발표가 진행된다. 이와 함께 K-뷰티·로보틱스·반도체 산업 강연, AI·반도체 등 IT 첨단산업과 제약·바이오·의료기기 분야 VC 투자트렌드 강연, 코스닥 ESG 세미나가 열린다. 같은 날 보로노이·클로봇·씨어스·이녹스첨단소재·선익시스템·쎄트렉아이 등의 기업 IR도 진행된다.
7월 3일에는 기업가치 제고 및 신뢰받는 공시를 주제로 한 정책 방향 발표와 2차전지·친환경에너지 산업트렌드 강연이 마련된다. 이날은 이엠티·노브메타파마·메디쎄이 등 코넥스 기업과 네오셈·큐로셀·온코닉테라퓨틱스·오스코텍·제이브이엠 등의 기업 IR이 진행된다.
참가 신청은 행사 홈페이지에서 할 수 있다. 한국거래소는 이번 행사가 코스닥기업 가치 제고와 시장 활성화의 모멘텀이 되기를 기대한다고 밝혔다. 거래소와 한국IR협의회, 코스닥협회는 앞으로도 다양한 방식으로 코스닥 상장기업의 IR 활동을 지원하고 기업정보 제공을 확대할 계획이다.
dconnect@newspim.com