한국거래소, 샌디에고서 해외기업 코스닥 상장 유치

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BIO USA 2026서 바이오 기업 임직원 대상 설명회



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국거래소는 지난 23일 미국 샌디에고에서 글로벌 바이오 기업 임직원을 대상으로 한국 자본시장 홍보 행사를 열었다고 24일 밝혔다.

이번 행사는 바이오·제약 분야 전시회인 BIO USA 2026 개최에 맞춰 진행됐다. 한국거래소에 따르면 BIO USA는 2025년 기준 72개국에서 약 2만명이 참가한 전시회다.

한국거래소는 서울투자진흥재단과 함께 약 150명의 참석자를 대상으로 외국기업의 코스닥 상장 절차 등 기업공개(IPO) 관련 사항을 안내했다.

[사진=한국거래소]

행사는 IPO 전문기관과 함께 패널 대담 형식으로 진행됐다. 참여 기관은 투자은행(IB) 부문 삼성증권·유진투자증권, 벤처캐피탈(VC) 부문 한국투자파트너스, 법무법인 화우, 삼일회계법인 등이다.

패널 대담에서는 코스닥시장의 특징과 외국기업의 코스닥 상장 사례 등이 소개됐다. 한국거래소는 미국 내 유망 기업을 대상으로 1대1 면담도 진행했다. 면담에서는 코스닥 기술특례상장 제도 등을 설명하며 국내 상장 유치 활동을 벌였다.

민경욱 한국거래소 부이사장은 "한국거래소는 코스닥이 글로벌 시장으로 자리 잡을 수 있도록 해외 기업의 국내 상장 활성화를 위한 노력과 맞춤형 유치 활동을 이어가겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com