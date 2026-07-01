AI 반도체가 쓴 수출 신기록…짙어지는 고환율 그림자

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

7월 1일 환율 1560원선 눈앞

6월 수출 1022억5000만달러

사상 첫 월 1000억달러 돌파

무역흑자 쌓여도 고환율 흐름 지속

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 인공지능(AI) 반도체 슈퍼사이클이 한국 수출을 사상 처음으로 1000억달러 고지에 올려놨다. 지난 6월 잠정 수출액은 전년 동월대비 70.9% 급등한 1022억5000만달러다. 월 기준 1000억달러를 넘어선 것은 이번이 처음이다.

하지만 수출 신기록은 원화 가치 방어로 이어지지 못하고 있다. 원달러 환율이 2009년 외환위기 이후 높은 수준인 1560원대까지 치솟으며 원화 약세 추세가 이어지고 있다는 지적이 나온다.

지난달 30일 오전 서울 중구 하나은행 을지로 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다 [사진 = 뉴스핌DB]

1일 서울외환시장에 따르면 원·달러 환율은 1549.80원에 개장한 뒤 장 초반 1559원까지 급등했다. 1550원대의 원달러 환율은 2009년 글로벌 금융위기 이후 17년 만에 높은 수준이다.

수출은 사상 최대 기록을 갈아치우고 있다. 이날 산업통상부가 발표한 '6월 및 상반기 수출입동향'에 따르면 지난달 무역수지는 361억5000만달러 흑자를 기록했다. 월간 무역흑자가 300억달러를 넘어선 것은 이번이 처음이다. 상반기 무역수지는 1383억달러 흑자를 기록하며 2017년(952억달러) 기록을 크게 넘어섰다.

수출 호조의 중심에는 반도체가 있다. 6월 반도체 수출은 199.5% 급증한 448억2000만달러를 기록했다. 인공지능(AI) 서버와 데이터센터 투자 확대에 따른 고대역폭메모리(HBM), 서버용 메모리 수요 증가와 메모리 가격 상승 영향을 끼쳤다.

문제는 수출 호조가 환율 안정으로 연결되지 않고 있다는 점에 있다. 무역수지 흑자가 쌓이면 수출기업이 벌어들인 달러가 국내로 유입돼 외환시장 수급을 개선하는 일반적 시스템이 작동하지 않기 때문이다.

금융시장과 해외투자 부문에서 빠져나가는 달러 수요가 무역수지를 통해 유입되는 달러 공급보다 더 크다는 분석이 나온다.

그동안 외환당국은 달러 매도를 통해 환율을 방어해왔지만, 시장 흐름을 되돌리기에는 역부족이었다. 지난달 30일 공개된 '2026년 1분기 외환당국 순거래' 자료에 따르면 외환당국은 올해 1분기 136억2800만달러를 순매도했다. 지난해 4분기에도 환율 방어에만 224억6700만달러를 투입했지만, 고환율 흐름을 막지 못했다.

대외적인 외환 환경도 우호적이지 않다. 미국의 물가 상승 압력으로 정책금리 인상 확률이 높아지면서 달러화 가치 상승에 영향을 줄 수 있어서다.

미국 연방준비제도(Fed)는 지난달 17일 연방기금금리 목표 범위를 연 3.50~3.75%로 유지하면서도 물가가 2% 목표보다 높은 수준으로 평가했다. 시장은 금리 인하 전환보다 고금리 장기화, 추가 인상 가능성에 무게를 싣기 시작했다.

6개 주요 통화 대비 미 달러화의 가중 평균 가치를 나타내는 지표 '달러인덱스'도 강세를 보이고 있다. 미국의 금리인상 가능성에 대한 기대감이 반영됐다는 분석과 함께 원달러 환율이 1600원대까지 상승할 수 있다는 전망도 나온다.

고환율에 대한 시장 평가는 엇갈리고 있다. 정부는 환율이 펀더멘털에 비해 과도하다는 평가를 하는 반면, 시장은 쏠림 현상을 경계하고 있다.

이와 관련해 시장 안팎에서는 "외환 변동성이 커지면 시장 충격은 예상보다 커질 수 있다"고 경고했다.

wideopen@newspim.com