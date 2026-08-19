NH투자증권 IMA 또 완판, 연 4.5% 내걸자 하루 만에 1200억 모집

AI 핵심 요약beta
- NH투자증권이 19일 IMA 상품을 하루 만에 완판했다.
- 'N2 IMA1 중기형 3호'는 1200억원 모집을 채웠다.
- 기준수익률을 연 4.5%로 높인 점이 흥행했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = NH투자증권의 종합투자계좌(IMA) 상품 'N2 IMA1 중기형 3호'가 모집을 시작한 지 하루 만에 완판됐다. 성과보수 기준수익률을 연 4.5%로 높인 점이 투자자들의 관심을 끌며 당초 일정보다 빠르게 모집이 마감됐다.
NH투자증권은 지난 18일부터 모집한 'N2 IMA1 중기형 3호'가 목표 모집금액인 1200억원을 모두 채우며 조기 완판됐다고 19일 밝혔다.
당초 모집 마감일은 오는 24일 오후 3시였지만, 모집 개시 하루 만에 한도가 모두 소진된 것으로 전해졌다.
이번 상품은 성과보수 기준수익률을 기존 연 4.0%에서 연 4.5%로 높여 고객에게 유리한 수익 구조를 제공한 것이 흥행 요인으로 꼽힌다.
IMA는 자기자본 8조원 이상 초대형 투자은행(IB)만 판매할 수 있는 상품이다. 고객 자금을 기업금융(IB) 자산 등에 운용해 수익을 추구하며, 만기까지 보유하면 증권사가 원금을 지급하는 구조다.
최근 기준금리 인하 기대와 함께 예·적금보다 높은 수익률을 기대할 수 있는 단기·중기 운용 상품에 대한 관심이 커지면서 IMA 상품도 잇따라 완판 행진을 이어가고 있다. 증권사들은 우량 IB 자산을 기반으로 안정성과 수익성을 동시에 추구하는 상품을 잇달아 선보이며 고객 확보 경쟁을 벌이고 있다.
배광수 NH투자증권 대표이사는 "성과보수 기준수익률 상향 등 개선된 조건에 고객들의 높은 관심이 이어지면서 예상보다 빠르게 모집을 마쳤다"며 "앞으로도 고객에게 유리한 수익 구조와 안정적인 운용 역량을 갖춘 IMA 상품을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.
plum@newspim.com