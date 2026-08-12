NH투자증권, 리더스 컨퍼런스 개최…'본업·연계비즈니스·AX' 키워드 제시

AI 핵심 요약beta
- NH투자증권이 11일 하반기 전략을 점검했다.
- 상반기 순이익 9652억원으로 최대 실적을 냈다.
- 본업 강화·연계 확대·AX를 핵심 과제로 제시했다.
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[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = NH투자증권이 상반기 사상 최대 실적을 바탕으로 하반기 성장 전략을 점검했다. 본업 경쟁력 강화와 사업 간 연계 비즈니스 확대, 인공지능 전환(AX)을 3대 핵심 전략으로 제시하며 지속 가능한 성장 기반 마련에 나선다는 계획이다.
NH투자증권은 지난 11일 서울 여의도 콘래드 서울에서 전사 임원이 참석한 가운데 '2026년 하반기 리더스 컨퍼런스'를 개최했다고 12일 밝혔다. 이번 행사는 대외 불확실성이 확대되는 가운데 하반기 경영 전략과 성장 방향을 공유하기 위해 마련됐다.
NH투자증권은 올해 상반기 연결 기준 지배주주 순이익 9652억원을 기록하며 반기 기준 역대 최대 실적을 달성했다. 이에 안주하지 않고 지속 가능한 성장을 위해 ▲본업 경쟁력 강화 ▲연계 비즈니스 확대 ▲AX(AI Transformation) 추진을 핵심 과제로 제시했다.
사업 부문별로는 WM(자산관리) 부문의 자문(Advisory) 역량 강화, 디지털 플랫폼 경쟁력 제고, IB(기업금융)의 기업 생애주기별 금융자문 기능 확대 등을 중심으로 고객 중심 경쟁력을 높이는 방안을 논의했다. 또 사업부 간 협업을 강화해 고객의 복합적인 금융 수요를 충족하는 종합금융 서비스를 확대하기로 했다.
AX 전략도 본격화한다. NH투자증권은 연초부터 AI 전략 수립과 기술 검증을 진행해왔으며, 이달부터 WM·IB·홀세일(Wholesale) 등 7개 핵심 분야를 중심으로 AI 에이전트 개발과 전사 AI 플랫폼 구축에 착수한다. 2026년 말부터는 AI를 업무와 의사결정 전반에 확산한다는 로드맵도 공개했다.
국내 증권업계에서는 단순한 수익 확대를 넘어 사업 부문 간 시너지를 높이고 AI를 활용한 업무 혁신 경쟁이 본격화하고 있다. 자산관리와 기업금융, 디지털 플랫폼을 유기적으로 연결해 고객 맞춤형 서비스를 제공하는 것이 증권사의 새로운 경쟁력으로 떠오르고 있다는 평가다.
신재욱 대표는 "증권업의 본질은 다양해지는 고객의 니즈를 정확히 이해하고 종합적인 금융 솔루션을 제공하는 데 있다"며 "사업 간 역량과 고객 기반을 연계해 새로운 수익 기회를 창출하는 연계 비즈니스를 적극 확대해야 한다"고 말했다. 이어 "AX 역시 AI를 단순한 업무 자동화가 아닌 의사결정과 회사 운영체계를 혁신하는 핵심 동력으로 활용해야 한다"고 강조했다.
배광수 대표는 "본업 경쟁력은 지속 성장을 위한 기본이자 연계 비즈니스 확대의 전제"라며 "각 사업의 경쟁력을 유기적으로 연결해 종합금융서비스 회사로서 새로운 가치를 창출해 나가겠다"고 말했다.
plum@newspim.com