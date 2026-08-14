NH투자증권, 연 4.5% 기준수익률 IMA 3호 출시

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2년3개월 만기…오는 18~24일 선착순 청약

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = NH투자증권이 종합투자계좌(IMA) 3호 상품을 선보인다. 성과보수 기준수익률을 연 4.5%로 높여 투자 매력을 강화했으며, 기업금융(IB) 자산에 투자해 안정적인 수익을 추구하는 상품이다.

NH투자증권은 종합투자계좌(IMA) 상품인 'N2 IMA1 3호'를 오는 18일부터 24일까지 선착순 모집한다고 14일 밝혔다.

이번 상품은 총 1200억원 규모로 판매되며 만기는 2년 3개월이다. 가장 큰 특징은 성과보수 기준수익률을 기존 연 4.0%에서 연 4.5%로 상향한 점이다. 기준수익률을 초과한 수익에 대해서는 40%의 성과보수가 적용된다.

NH투자증권이 종합투자계좌(IMA) 3호 상품을 선보인다. [이미지=NH투자증권]

앞서 출시된 2호 상품이 판매 첫날 완판된 만큼 이번 상품에도 투자자들의 관심이 이어질 것으로 NH투자증권은 기대하고 있다.

IMA는 증권사가 원금 지급을 약정하고 투자금을 기업대출과 회사채, 인수금융 등 기업금융(IB) 자산에 운용해 수익을 제공하는 종합투자계좌 상품이다. 일반 예금과 달리 증권사의 투자은행(IB) 역량을 활용해 기업금융 자산에 투자하는 것이 특징이다.

초대형 IB만 판매할 수 있는 IMA는 우량 기업금융 자산에 투자할 수 있다는 점에서 최근 시장금리 하락 국면에서 대안 투자처로 관심을 받고 있다. 특히 안정성과 수익성을 함께 추구하는 투자자들의 수요가 꾸준히 늘어나는 추세다.

NH투자증권은 이번 상품을 통해 확보한 자금을 우량 중장기 기업금융 자산에 집중 투자할 계획이다.

아울러 모바일 플랫폼 'N2'를 통해 가입한 고객을 대상으로 추첨을 통해 50명에게 50만원 상당의 프리미엄 호텔 상품권을 제공하는 이벤트도 진행한다.

배광수 NH투자증권 대표는 "1·2호 상품에 보내준 고객들의 관심에 보답하기 위해 시장금리를 반영하고 차별화된 자산 소싱 역량을 담은 3호 상품을 준비했다"며 "앞으로도 경쟁력 있는 금리와 우량 기업금융 자산을 기반으로 고객의 자산 증식을 지원하는 IMA 상품을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.

plum@newspim.com