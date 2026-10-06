삼성전기, 2주 연속 2900억 규모 MLCC 공급 계약...누적 3.9조원

글로벌 대형기업과 AI서버용 MLCC 공급 계약, 2900억원 규모

지난달 29일에 이어 올해만 6번째...LTA 누적 규모 3.9조원

[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 삼성전기가 2주 연속으로 수천억원 규모의 글로벌 대형기업과 인공지능(AI) 서버용 적층세라믹콘덴서(MLCC) 공급계약을 맺었다. 올해 장기공급계약(LTA) 규모는 누적으로 약 3조9000억원을 기록하면서 고부가 반도체 부품 업계에서 주도권을 강화했다.

삼성전기는 글로벌 대형기업과 2856억원 규모의 AI서버용 MLCC 공급계약을 체결했다고 6일 공시했다. 계약 기간은 2027년 1월 1일부터 2027년 12월 31일까지 1년간이며, 이번 체결된 계약은 올해 6번째(공시 기준) 장기공급계약이다. 지난달 29일에도 글로벌 기업과 약 2900억원 규모의 AI 서버용 MLCC 및 인덕터 공급계약을 체결한 바 있다.

삼성전기가 생산하는 MLCC. [사진=삼성전기]

MLCC는 전기를 저장했다가 반도체에 안정적으로 공급해 원활한 동작을 돕고 부품 간 신호 간섭을 막아주는 핵심 부품이다. AI 서버용 MLCC는 고온, 고전압 환경에서 24시간 가동을 견뎌야 하는 만큼 고용량, 고신뢰성 특성이 동시에 요구된다. AI서버용은 일반 서버 대비 MLCC 탑재량이 10배 이상 많고, AI 데이터센터 투자 확대에 따라 MLCC 수요도 빠르게 증가할 것으로 전망된다.

삼성전기는 AI 서버용 MLCC에 요구되는 고용량·고신뢰성을 구현하는 기술력과 안정적인 생산능력을 바탕으로 글로벌 고객사의 수요 증가에 대응하고 있다. 이를 기반으로 AI서버용 MLCC 시장에서 입지를 지속 확장하고 있다.

삼성전기는 다수의 글로벌 기업과 MLCC LTA를 체결한 상태며, 여러 글로벌 기업과 추가 논의 중인 공급계약에도 적극 대응할 계획이다. 올해 5월부터 이번 계약까지 실리콘 캐패시터와 AI서버용 MLCC, 인덕터에 대해 공시 기준으로 약 3조9000억원 규모의 LTA를 체결했다. LTA를 통해 안정적인 수요 기반 확보와 고부가 중심의 포트폴리오 전환을 가속하고 있다.

AI서버용 MLCC 시장은 높은 기술 진입 장벽으로 실제 공급이 가능한 업체는 제한적인 가운데 삼성전기는 주도권 확보에 열을 올리고 있다. 골드만삭스에 따르면 AI 서버용 MLCC 시장은 2025년 14 억 달러에서 2030년 58억 달러로 연평균 약 34% 성장할 전망이다. 삼성전기는 AI 서버용 MLCC 시장에서 40% 이상 점유율을 확보하며 글로벌 선두권을 유지하고 있다.

삼성전기 관계자는 "AI 시장 성장과 함께 고성능 MLCC에 대한 고객 요구도 지속적으로 높아지고 있다"며 "차별화된 기술력과 안정적인 공급을 바탕으로 AI용 MLCC 제품 비중을 확대하고 글로벌 시장 경쟁력을 더욱 강화하겠다"고 말했다.

한편 삼성전기는 최근 AI 반도체 기판 생산능력도 확대했다. 지난달 28일 삼성전기는 세종사업장 패키지기판 생산시설 증설에 4조2700억원을 투자하고, 동시에 베트남 생산법인에도 2조5100억원을 투입한다고 발표했다. 두 지역에 대한 총 투자 규모는 6조7800억원에 달한다.

최근 생산 능력을 넘어서는 AI용 기판 수요로 인해 삼성전기는 설비를 대규모로 증설했다. 세종과 베트남의 설비 투자를 늘려 AI 서버에 사용되는 FC-BGA(플립칩 볼그리드 어레이) 생산 능력을 동시에 확대하고 있다. 세종과 베트남을 양대 생산축으로 삼아 빠르게 늘어나는 AI 서버용 기판 수요에 대응하겠다는 방침이다.

raul1649@newspim.com