[2026 국감] 호남 반도체 부지 송곳 질의에...김정관 "기업이 최종 결정"

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산중위, 6일 산업부 대상 국정감사 진행

김정관 "정부, 여러 부지 검토…비호남 지역도 포함"

조지연 "기업은 서남권 투자 먼저 제안한 적 없다"

윤한홍 "삼성·SK, 인·수·전 문제로 투자 어렵다고 전달"

[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 김정관 산업통상부 장관은 6일 호남 반도체 클러스터 입지 선정 과정에서 "기업이 (호남 반도체 부지)를 최종 결정했다"고 밝혔다.

김 장관은 이날 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회(산중위) 국정감사에서 호남 반도체 등 3대 메가프로젝트 부지 선정 과정을 둘러싼 여야 의원들의 질의에 이같이 답했다.

◆ 조지연 "기업이 먼저 서남권 투자 제안했나"…김정관 "정부 제안 후 기업이 최종 결정"

먼저 조지연 국민의힘 의원은 메가프로젝트 입지 선정 과정의 공정성을 문제 삼았다.

조 의원이 "기업이 먼저 서남권 투자를 제안해왔느냐"고 묻자 김 장관은 "기업이 부지와 관련해 제안을 해 와서 제도적으로 기업이 서남권을 선택했다"며 "투자하겠다고 기업이 먼저 제안해온 부분이 있었다"고 말했다.

김 장관은 조 의원의 질의에 "기업이 생산 부지가 필요해 정부가 제안을 했고, 최종적인 결정은 기업이 한 것"이라고 설명했다.

6일 국회에서 열린 산업통상자원중소벤처기업위원회(산중위) 국정감사에서 조지연 국민의힘 의원(왼쪽)이 질의를 하고 있고, 김정관 산업통상부 장관(오른쪽)이 질의를 듣고 있다. [사진=국회방송 생중계 화면] 2026.10.06 gkdud9387@newspim.com

이에 조 의원은 "기업 측에 확인한 결과 일관되게 먼저 특정 지역을 얘기한 적이 없고, 서남권 투자계획을 밝힌 적도 없다고 한다"며 정부와 기업의 설명이 다르다고 지적했다.

김 장관은 "저는 그렇게 생각하지 않는다"며 "기업 입장에서도 다양한 부지를 검토하고 정부도 마찬가지로 검토할 수밖에 없는 것"이라고 답했다.

메가프로젝트 예산의 지역별 배분 문제도 제기됐다. 조 의원은 내년도 관련 예산 가운데 호남권에는 약 1조5000억원이 반영된 반면 대경권 반도체 예산은 148억원 수준이라고 지적했다.

김 장관은 이에 대해 "해당 사업은 서남권 통합에 따른 통합재정지원 사업의 일환"이라며 관련 법 개정을 전제로 큰 틀의 재정지원 규모가 정해져 있고 지방정부의 자율성에 따라 사업이 운영된다는 취지로 설명했다.

◆ 윤한홍 "기업은 정부 결정이라 해"…김정관 "비호남 지역도 제안"

이어 윤한홍 국민의힘 의원도 호남 반도체 입지 결정 과정을 집중적으로 질의했다.

윤 의원은 "대통령과 정부는 기업이 결정했다고 하는데 기업은 정부가 결정했다고 얘기하고 있다"고 주장했다.

또한 "삼성전자와 SK하이닉스 측에 여러 차례 문의했는데 전력과 용수, 인력 문제 때문에 호남 반도체가 어렵다는 취지의 평가 보고서를 정부에 제출했다고 들었다"며 "정부가 이를 무시하고 진행하고 있다는 얘기를 기업에서 듣고 있다"고 지적했다.

6일 국회에서 열린 산업통상자원중소벤처기업위원회(산중위) 국정감사에서 윤한홍 국민의힘 의원(왼쪽)이 질의를 하고 있고, 김정관 산업통상부 장관(오른쪽)이 질의를 듣고 있다. [사진=국회방송 생중계 화면] 2026.10.06 gkdud9387@newspim.com

윤 의원이 "광주를 포함해 다양한 부지를 제안했을 때 호남 이외 지역도 제안한 바 있느냐"고 묻자 김 장관은 "제 기억에는 여러 지역이 있었다"고 답했다.

이어 비호남 지역도 포함됐느냐는 질문에는 "당연히 비호남 지역도 포함돼 있다"고 밝혔다.

gkdud9387@newspim.com