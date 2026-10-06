국과수 DNA 분석으로 실종자 가족 1000건 찾았다…22년 만에 달성

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2004년 실종아동 대상 시작해 지적장애인·치매 노인까지 확대

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 국립과학수사연구원이 유전자(DNA) 분석을 통해 실종아동 등과 가족 간 가족관계를 확인한 사례가 1000건을 넘어섰다. 2004년 관련 제도가 도입된 지 22년 만이다.

행정안전부 국립과학수사연구원은 실종아동 등을 찾기 위한 유전자 검사를 통해 부모·자식 등 1촌과 형제·자매·남매 등 2촌 간 가족관계를 확인한 사례가 1000건을 달성했다고 6일 밝혔다.

[자료=행안부]

실종아동 등을 찾기 위한 유전자 분석 제도는 2004년 '실종아동등의 보호 및 지원에 관한 법률' 시행과 함께 시작됐다.

시행 초기에는 실종아동을 중심으로 운영했지만 이후 법률 개정을 거치면서 지적장애인과 치매 노인까지 대상을 확대했다.

가족관계 확인은 경찰과 국가아동권리보장원, 국과수 간 협업을 통해 이뤄진다.

가족을 찾는 대상자나 실종아동 등의 가족이 경찰서를 방문하거나 경찰이 보호시설에서 관련 정황을 조사한 뒤 대상자의 구강세포를 채취한다. 이후 국가아동권리보장원이 대상자에게 암호화된 식별코드를 부여하고 인적정보를 별도로 관리한다.

국과수는 전달받은 구강 시료를 정밀 분석한 뒤 '실종아동 등 찾기 DNA 정보시스템'을 통해 가족관계 일치 여부를 실시간으로 검색한다.

국과수는 올해 최신 감정기법도 새롭게 도입했다. 기존 유전자 검사의 한계를 보완하고 서로 다른 분석체계에서 교차 검증을 실시해 검사 신뢰도를 높였다는 설명이다.

국과수는 이를 통해 실종아동 등의 가족관계를 보다 정확하고 신속하게 확인할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

이봉우 국립과학수사연구원장은 "이번 1000례 달성은 22년이라는 긴 시간 동안 이어진 꾸준한 노력과 유전자 분석 기술 및 데이터베이스의 고도화가 뒷받침됐기에 가능했다"며 "앞으로도 관계기관과의 협력을 바탕으로 전문 역량을 총동원해 실종아동 등을 신속히 찾아 가족의 품으로 안겨드릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com