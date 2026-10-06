행정·공공기관 민간 클라우드 선택 돕는다…네이버·삼성SDS 등 6개사 참여

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행안부, 12일 CSP 서비스 설명회…기관별 전환 방안·비용·기술지원 비교

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 민간 클라우드로 전환하는 행정·공공기관이 기관별 업무 환경에 적합한 클라우드서비스 제공기업(CSP)을 선택할 수 있도록 비교·상담 지원에 나선다.

행정안전부는 오는 12일 서울 명동 포스트타워에서 민간 클라우드 전환 예정인 행정·공공기관 정보시스템 담당자를 대상으로 '클라우드서비스 제공기업(CSP)별 서비스 설명회'를 개최한다고 6일 밝혔다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

이번 설명회는 공급자 중심의 서비스 홍보 방식에서 벗어나 수요기관이 각 CSP의 특성과 장점을 직접 비교·분석해 적합한 서비스를 선택할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.

행안부는 설명회에서 공공부문 클라우드 정책 방향과 민간 클라우드 전환 지원계획을 공유하고 주요 정책과 지원 사항을 안내한다.

한국지능정보사회진흥원(NIA)은 민간 클라우드 선정 과정에서 고려해야 할 사항을 설명한다. 이를 통해 전환을 검토하는 기관이 비용과 기술, 업무 특성 등 다양한 요소를 종합적으로 검토해 적합한 CSP를 선정하도록 지원할 예정이다.

설명회에는 가비아, 네이버클라우드, 삼성에스디에스, 엔에이치엔클라우드, 카카오엔터프라이즈, 케이티클라우드 등 국내 주요 CSP 6곳이 참여한다.

각 기업은 주요 서비스를 소개하고 별도의 기술상담부스를 운영해 기관별 맞춤형 상담을 제공한다.

특히 상담부스에서는 기관별 클라우드 전환 방안과 비용, 기술지원 체계 등을 한자리에서 비교할 수 있도록 한다. 기존에는 기관 담당자가 각 CSP와 개별적으로 접촉해 관련 정보를 수집해야 했다.

행안부는 내년에도 민간 클라우드 이전 대상 정보시스템을 선별해 관계기관 협의를 거쳐 이전 대상을 지속적으로 확대할 계획이다.

이전 대상을 선정할 때는 국가정보원의 국가망보안체계 가이드라인(N2SF)에 따른 정보시스템 보안등급(C·S·O)과 개편된 공공부문 정보시스템 등급(A1~A4) 등을 종합적으로 고려한다.

황규철 행안부 인공지능정부실장은 "이번 설명회는 수요기관인 행정·공공기관의 정보 수집 편의에 초점을 맞춰 준비했으며 기관들이 사업을 보다 효율적으로 준비하는 데 실질적인 도움을 주는 것이 가장 큰 목적"이라며 "앞으로도 현장의 목소리가 반영된 맞춤형 지원을 해 나가겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com