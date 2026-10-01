충북도·이전공공기관, 2차 공공기관 유치 위해 '원팀' 구성

AI 핵심 요약beta
- 충북도와 이전공공기관이 1일 2차 이전 유치 협력체계를 구축했다.
- 정부의 2차 공공기관 이전 추진에 맞춰 충북 유치 전략을 논의했다.
- 도는 산업 연계와 인재 채용으로 지역 성장 효과를 키우겠다 했다.
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기존 기관 정착 경험·네트워크 활용…정부 이전계획에 선제 대응
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북도와 충북혁신도시 이전공공기관들이 2차 공공기관 지방 이전을 앞두고 충북 유치를 위한 협력체계를 구축했다.
충북도는 신용한 충북지사와 한국가스안전공사 등 충북혁신도시 이전공공기관장이 참석한 가운데 간담회를 열고 2차 공공기관 유치 전략과 협력 방안을 논의했다고 1일 밝혔다.
정부는 지난 9월 3일 수도권 잔류 최소화 등을 담은 2차 공공기관 지방 이전 5대 원칙을 발표하고 올해 4분기 이전 계획을 확정해 내년부터 이전에 착수할 방침이다.
이에 따라 전국 지방자치단체의 유치 경쟁도 본격화하고 있다. 이날 참석자들은 2차 공공기관 이전을 충북 전체의 새로운 성장 기회로 삼아야 한다는 데 뜻을 모았다.
도내 산업 기반과 입지 여건을 이전 대상 기관의 기능과 연계하고, 충북도와 시군, 기존 이전공공기관 간 협력을 강화하기로 했다. 특히 1차 이전기관의 지역 정착 경험을 공유하고 신규 이전기관과 기존 기관 간 기능 연계, 지역 기업·대학·연구기관과의 협력, 지역인재 채용과 일자리 창출 등 공공기관 이전 효과를 지역 성장으로 연결하는 방안을 논의했다.
충북도는 간담회에서 나온 의견을 토대로 지역별 주력산업과 기관별 기능을 연계한 유치 전략을 구체화하고 정부의 이전계획 수립 과정에서 충북의 입지와 산업적 강점을 적극 건의할 계획이다.
신용한 지사는 "2차 공공기관 이전은 국가균형발전의 새로운 기회가 돼야 한다"며 "1차 이전 공공기관의 전문성과 네트워크에 도와 시군의 역량을 더해 이전기관이 성공적으로 정착하고 지역과 함께 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com