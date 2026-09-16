공공기관 2차 이전 촉구…진천, 우량 공공기관 유치 총력

AI 핵심 요약beta
- 전국혁신도시협의회가 16일 음성군서 정례회를 열고 공동 입장문을 채택했다.
- 공공기관 2차 이전과 발전지원청 설치, 정주 여건 개선 국비 지원을 정부에 건의했다.
- 진천·음성군은 공공기관 유치를 위해 주민 참여와 공동 협력을 이어갔다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 전국혁신도시(지구)협의회는 16일 음성군 맹동면 치유의숲에서 정례회를 열고 회원 11개 시·군·구 공동 입장문과 대정부 공동 건의문을 채택했다.
협의회는 ▲공공기관 2차 이전 조속 추진▲혁신도시 발전지원청(가칭) 설치▲혁신도시 정주 여건 개선을 위한 국비 지원 등을 정부에 건의하기로 했다.
특히 2차 이전을 통해 기존 혁신도시의 자족 기능을 강화하고 교통·교육·의료·문화 등 정주 여건을 개선해야 한다는 데 의견을 모았다.
한편 진천군에서는 국민체육진흥공단 등 우량 공공기관 유치를 요구하는 주민 참여가 이어지고 있다. 지난 11일 덕산읍 주민자치회 주민총회에서는 '2차 공공기관 충북혁신도시 유치 결의대회'가 열렸다.
진천읍 이장회의와 광혜원면 면민체육대회, 문백면 주민자치회, 백곡면 이장단협의회 등에서도 공공기관 유치를 촉구하는 움직임이 이어졌다. 진천군은 국가대표선수촌이 위치한 지역 특성을 바탕으로 국민체육진흥공단 유치를 민선 9기 주요 과제로 추진하고 있다.
공단 유치를 계기로 국가대표선수촌과 스포츠 분야 공공기관 간 연계를 강화하고 스포츠·데이터·헬스케어 관련 산업을 육성한다는 구상이다. 진천군과 음성군도 지난 7일 충북혁신도시 2차 공공기관 유치를 위한 공동 결의 행사를 열고 유치 활동에 협력하기로 했다.
김명식 진천군수는 "지역사회가 자발적으로 공공기관 유치에 뜻을 모으고 있다"며 "진천의 특화 자원과 이전 대상 기관의 기능을 연계한 유치 논리를 마련해 관계기관과 협력해 나가겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com