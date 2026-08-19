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'용산공원 10만 주택' 결국 현실화 되나…與 특별법 개정 본격 착수

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  • 정부와 여당이 19일 용산공원 주택공급 논의에 착수했다
  • 20일 본회의서 특별법 개정안 처리도 거론됐다
  • 이재명의 용산 10만가구 공약 현실화 기대가 커졌다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

여당, 20일 국회 본회의서 용산공원 특별법 개정안 처리 예정
일단 복합시설조성지구 녹지율부터 낮춰…본체부지 '주택금지' 유지
어린이정원 부터 본체 부지 주택공급도 본격 시동…아직은 정치 이슈

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 용산공원의 공공주택 건설 방침을 둘러싸고 정부와 오세훈 서울시장이 극한 대립을 이어가는 가운데, 여권이 용산공원 조성 특별법 개정에 착수하면서 공원 내 주택 공급 가능성이 현실화하고 있다. 정부와 여당은 용산공원 내 주택 공급을 위한 법적 근거 마련에 나섰고, 20일 국회 본회의에서 관련 법안 처리가 거론되고 있다.

이에 따라 지난 2022년 대선 당시 이재명 대통령 후보가 제시했던 '용산 10만 가구' 주택 공급 구상​이 현실화할 수 있을지에도 관심이 쏠린다. 다만 당시 공약은 용산공원 일부뿐 아니라 용산정비창과 주변 미군 반환부지 등 용산 일대의 공공택지를 활용해 10만 가구를 공급하는 내용이어서, 현재 정부가 검토 중인 용산공원 내 주택 공급과는 대상과 범위에 차이가 있다.

◆ 與 20일 용산공원 특별법 본회의 처리…국토부 "본체부지 주택공급 아냐"

19일 국토교통부와 서울시, 정치권 등에 따르면 정부의 용산공원 주택공급 방침에 대한 서울시 및 야권의 반대에도 불구하고 공원 일부에 대한 공원녹지 면적을 줄일 수 있도록 하는 내용의 용산공원 조성 특별법 개정이 착수됐다. 

여당은 오는 20일 열리는 국회 본회의에서 '용산공원 특별법' 개정안을 처리할 방침이다. 개정안은 지난 3월 더불어민주당 복기왕 의원 등 여권에서 발의한 것으로 지난 5월 국회 법사위를 통과했다. 개정안은 '캠프킴 등 복합시설 조성지구엔 획일적 공원이나 녹지 기준 대신, 유연하고 완화된 기준을 적용할 수 있다'는 내용을 담고 있다. 

이 개정안이 입법 된다고 하더라도 당장 용산공원 본체 부지에 주택을 공급할 수는 없다. 다만 복합시설 조성 지구를 시작으로 공원화를 중단시키는 '정지 작업'이 시작됐다는 지적은 나오고 있다. 여당 측은 용산공원 본체부지에 대한 주택 공급 계획을 논의하지 않았다는 입장을 내놓고 있지만 논의를 시작하겠다는 뜻은 분명히 했다. 지난 19일 당정협의 이후 복기왕 국토위 간사는 용산공원 주택공급에 대해서는 아직 논의가 출발도 안 한 상태라고 전제하면서도 "그 부지에 공급 여력이 있다고 하면 어떻게 할지에 대한 논의는 지금부터 시작하면 된다"고 말했다.

정부가 추진하는 용산공원 주택 공급은 용산공원특별법에 따라 지금으로선 불가능하다. 하지만 법 개정이 추진되고 있다는 점은 주목할 만하다는 게 전문가들의 이야기다. 

◆ 정부·여권, 어린이정원 등 본체부지에도 주택공급 논의 착수…10만 주택 현실화 되나

용산공원 부지 전체 300만 제곱미터(㎡) 부지 가운데 243만㎡에 달하는 '용산공원 본체 부지'에는 특별법 제4조 2항에 의거해 주택을 공급할 수 없다. 본체부지란 용산 미군기지 구역이었던 메인 포스트 및 사우스 포스트를 말한다. 

다만 유엔사와 수송부, 캠프킴을 비롯한 복합시설 조성지구로 지정된 18만㎡ 부지는 용산공원법에 따라 주택 조성은 불가하지만 본체부지가 아닌 만큼 주택 공급을 할 수 있는 길은 열린 셈이다. 정부는 캠프킴 부지에 대한 주택공급 방안을 이미 밝힌 바 있다. 이밖에 옛 방위산업청 부지나 군인아파트 부지도 용산공원에 포함돼있다. 이들 구역은 본체부지에 포함돼 있지 않아 지금도 개발사업이 추진되고 있는 곳이다. 이에 따라 본체부지를 제외한 약 60만㎡부지에는 주택공급이 가능하다는 의미가 된다. 

더욱이 최근 용산공원 어린이정원에 대한 주택공급 가능성이 거론되고 있는 점도 주목할 만하다. 어린이정원은 본체부지에 속한 구역으로 현행 법상 주택건립이 불가능하다. 앞서 윤석열 정부 시절 국토부가 어린이정원을 개방하자 당시 야당이었던 현 여권은 오염 토양을 정화하지 않은 채 공개했다며 비판하기도 했다. 이에 따라 어린이정원을 시작으로 본체부지에 대한 주택공급 논의가 시작된 것이란 시각이 우세한 상황이다. 국토부는 그간 어린이정원에 대한 주택공급 계획은 전혀 확정된 바 없다고 주장하고 있지만 당정협의 이후 "공급 여력이 있다면 논의는 지금부터 하면 된다"고 언급한 내용을 볼 때 여권에서는 이를 인정하고 있는 상황이다. 

이에 따라 이재명 대통령이 과거 대선 후보시절 제시했던 용산공원 10만가구 주택건립 공약이 서서히 구체화되고 있다는 지적이 나온다. 지난 2022년 20대 대선 후보였던 이재명 대통령은 당시 용산공원의 일부와 주변 부지에 청년기본주택 10만 가구를 공급하겠다는 공약을 내놓은 바 있다. 이에 대해 친여성향 시민단체에서는 청년들에게 좋은 입지의 주택을 제공할 수 있다는 점에서 용산공원 주택공급을 찬성하고 있는 상황이다. 

한 시민단체 관계자는 "용산공원 부지는 웬만한 그린벨트(개발제한구역) 해제지역보다 입지가 낫다는 점에서 청년들에게 좋은 주거지역이 될 수 있다"며 "다만 공공성 확보를 위해 전체를 공공임대주택으로 공급해야할 것"이라고 말했다. 

다만 이같은 정부 여당의 용산공원 주택공급 방침은 아직 정치적 이슈로 볼 수 있는 만큼 좀더 지켜봐야한다는 진단도 나온다. 이은형 대한건설정책연구원 연구위원은 "용산공원에 주택이 공급될 것이란 예상은 사실 정치권 외에는 하지 않고 있던 부분"이라며 "최근 발표한 '8·3 세제개편안'에 대한 반발이 일자 이에 대한 이슈 제기일 가능성도 있다"고 말했다. 

donglee@newspim.com

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美 국채금리 장중 급등 뒤 하락 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 국채 수익률은 18일(현지시간) 장 초반 상승세를 보인 뒤 하락 전환했고 미 달러화는 주요 통화 대비 좁은 범위에서 움직였다. 미국과 이란의 갈등과 호르무즈 해협을 둘러싼 불확실성이 인플레이션 우려를 자극했지만 최근 미국의 고용과 물가 지표가 예상보다 약하게 나오면서 미 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리 인상 기대가 낮아진 영향이다. 벤치마크인 미국 10년물 국채 수익률은 1.6bp(1bp=0.01%포인트) 하락한 4.708%를 기록했다. 30년물 국채 수익률은 장중 2007년 이후 최고 수준까지 올랐다가 상승분을 반납해 2.6bp 내린 5.284%를 나타냈다. 연준의 통화정책 전망에 민감한 2년물 국채 수익률은 0.5bp 하락한 4.177%를 기록했다. 국채 가격과 수익률은 반대로 움직인다. 미 국채 시장은 앞서 2거래일 연속 약세를 보였다. 미국뿐 아니라 주요국의 장기 국채 수익률이 수십 년 만의 최고 수준에 근접하는 등 글로벌 채권시장에서 매도세가 이어졌지만 이날 미 국채 수익률은 장중 방향을 틀었다. 미 국채 10년물 차트, 자료=야후 파이낸스, 2026.08.19 koinwon@newspim.com ◆고용·물가 이어 산업생산도 둔화…9월 금리 동결 기대↑ 여름철 거래가 한산한 데다 이번 주 시장의 방향을 결정할 만한 주요 경제지표가 많지 않은 가운데 투자자들은 미국과 이란의 갈등과 향후 연준의 통화정책 경로에 주목했다. 재니의 가이 르바스 수석 채권 전략가는 "경제지표는 많지 않고 시장의 무기력감은 큰 상황이어서 이 두 가지가 겹치면 가벼운 바람에도 시장이 움직일 수 있다"고 말했다. 이날 발표된 미국 경제지표도 금리 상승세를 제한했다. 연준에 따르면 7월 산업생산은 전월 대비 0.2% 증가해 증가율이 전월보다 0.1%포인트 둔화했다. 소비재 생산 감소 등의 영향으로 시장 예상에도 미치지 못했다. 최근 미국 경제지표는 전반적으로 경기 둔화를 가리키고 있다. 7월 예상 밖의 고용 감소에 이어 소비자물가지수(CPI) 등 물가 지표도 비교적 온건하게 나오면서 시장에서는 연준의 추가 금리 인상 기대가 낮아졌다. 시장에서는 현재 연준이 9월 기준금리를 0.25%포인트 인상하기보다 동결할 가능성을 약 70%로 보고 있다. ◆ 달러인덱스 99.63…연준 비둘기파 기대에 상승폭 제한 미 국채 수익률 하락에도 달러화는 뚜렷한 방향을 잡지 못했다. 주요 6개 통화 대비 달러화 가치를 나타내는 달러인덱스는 0.09% 상승한 99.63을 기록했다. 유로화는 전날 기록한 2개월 만의 최고치인 1.161달러에서 소폭 내려와 0.03% 상승한 1.15760달러에 거래됐다. 영국 파운드화는 0.04% 하락한 1.35356달러를 기록했고 달러화는 스위스프랑 대비 0.17% 상승한 0.81230프랑을 나타냈다. 머니코프 북미의 유진 엡스타인 구조화상품 책임자는 최근 달러화 움직임이 연준의 예상보다 비둘기파적인 태도와 이에 대한 시장의 해석을 반영하고 있다고 분석했다. 그는 "최근 CPI가 인플레이션 압력을 시사하지 않았고 고용지표 역시 마찬가지였다"며 "갑자기 달러가 약해졌고 이러한 흐름이 대부분의 통화쌍에 반영되고 있다"고 말했다. 스코샤뱅크도 온건한 인플레이션과 미국 노동시장의 약화 조짐을 고려하면 현시점에서 9월 금리 인상 가능성이 매우 낮다고 평가했다. 이어 단기적인 달러화 상승은 여전히 매도 기회로 판단한다고 밝혔다. 다만 미국과 이란의 갈등과 국제유가 상승은 연준의 통화정책 전망을 복잡하게 만드는 변수다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 이란과 현재 진행 중인 협상이 없으며 예정된 협상도 없다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 호르무즈 해협이 열려 있다고 주장했지만 이란은 해당 해협이 여전히 선박 운항에 폐쇄돼 있다고 밝히고 있다. 이란 고위 당국자는 전쟁을 영구적으로 끝내기 위한 협상이 교착 상태에 빠지면서 군사 태세를 '전면적인 공세'로 전환할 것이라고 밝혔다. 미국 역시 지난 6월 체결한 휴전 합의를 연장하지 않겠다는 입장이다. 호르무즈 해협의 장기 폐쇄가 에너지 공급에 미칠 우려가 이어지면서 브렌트유 선물은 이날 0.17% 오른 배럴당 91.02달러에 거래를 마쳤다. 이는 지난 7월 24일 이후 가장 높은 수준이다. ◆ 19일 FOMC 의사록·20년물 입찰 주목…금리 향방 가른다 유가 상승에 따른 인플레이션 재확산 우려는 미국뿐 아니라 세계 채권시장에도 부담을 주고 있다. 미국 30년물 국채 수익률은 이날 장중 2007년 이후 최고 수준을 기록했고 주요국 장기 국채 수익률도 동반 상승했다. 시타델증권의 노샤드 샤 유럽·중동·아프리카(EMEA) 채권 영업 책임자는 "인플레이션은 지난 5년 대부분의 기간 동안 목표치를 웃돌았다"며 공급 충격이 계속되는 상황에서는 물가가 다시 상승할 위험에 대응할 여유가 크지 않다고 지적했다. 외환시장에서는 엔화의 움직임도 주목받았다. 엔화는 달러 대비 0.08% 하락한 달러당 159.605엔을 기록했다. 7월 말 미국과 일본이 엔화 강세를 유도하기 위해 공동으로 시장에 개입한 이후 나타났던 상승폭의 거의 절반을 반납했다. 당시 엔화는 40년 만의 최저 수준인 달러당 163.99엔까지 하락했다. 시장에서는 추가 외환시장 개입 가능성과 다음 달 일본은행(BOJ)의 금융정책결정회의를 주시하고 있다. 시장은 일본은행이 다음 달 기준금리를 인상할 것으로 예상하고 있다. 달러/원 환율은 19일 오전 6시 50분 기준 전장 대비 5.29% 하락한 1413.00원에 거래되고 있다.    시장의 시선은 19일 공개되는 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록으로 향하고 있다. 투자자들은 최근 고용과 물가 둔화에도 국제유가와 장기금리가 높은 수준을 유지하는 상황에서 연준 위원들이 향후 금리 경로를 어떻게 판단하고 있는지 확인할 전망이다. 미국 재무부가 같은 날 실시하는 20년물 국채 입찰 결과도 장기금리 흐름을 좌우할 변수로 꼽힌다. koinwon@newspim.com 2026-08-19 06:56
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코스피 급락에 매도사이드카 발동 [서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 19일 코스피 지수가 전 거래일보다 341.06포인트(4.96%) 내린 6528.77에 개장했다. 코스닥 지수는 전 거래일보다 24.12포인트(2.89%) 내린 810.08에 거래를 시작했다. 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 9시 기준 1413.5원을 기록했다. 이날 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 2026.08.19 kunjoo@newspim.com   2026-08-19 09:26

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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