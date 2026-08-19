폭염에 농축산물 피해 확대…정부 "추석 성수품 공급 충분"

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가축 119만마리 폐사…수급 영향 제한적

마늘 비축물량 방출·신선란 수입 확대

추석 민생안정대책 9월 초 발표 예정

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 폭염과 가뭄으로 농작물 피해 면적이 3317헥타르(㏊)까지 늘고, 가축 약 119만마리가 폐사한 것으로 집계됐다. 다만 올해 증가한 재배면적과 전체 사육 마릿수 대비 비중 등을 감안하면 현재까지 농축산물 수급에 미치는 영향은 제한적인 것으로 분석된다.

정부는 폭염이 지속될 경우 피해가 확대될 가능성에 대비하는 한편, 추석을 앞두고 마늘 비축물량 방출과 신선란 수입 확대 등 성수품 공급을 선제적으로 늘리기로 했다.

[서울=뉴스핌] 김학선 기자 = '민생회복 소비쿠폰' 지급이 시작된 22일 이재명 대통령이 용산 대통령실에서 주재한 국무회의에서 "소득 지원 효과도 있지만 핵심적으로는 소비 지원, 소비 회복이라는 생각을 갖고 각 부처 단위로 추가적인 소비 진작 프로그램을 준비해달라"고 지시했다. 한편으로는 "이에 따른 물가 상승 압력이 있을 수 있다"며 "소비쿠폰을 지급하지 않을 때도 이런저런 핑계로 물가가 납득할 수 없는 정도로 자꾸 오르던데, 물가 관리도 신속하고 엄정하게 임해 주길 바란다"고 주문했다. 사진은 이날 오후 서울시내의 한 대형마트에서 시민들이 장을 보는 모습. 2025.07.22 yooksa@newspim.com

◆ 농작물 피해 3317㏊·가축 119만마리 폐사…영향 제한적

농림축산식품부는 19일 정부세종청사에서 김종구 차관 주재로 '제5차 여름철 농축산물 수급안정대책반 회의'를 열고 폭염·가뭄에 따른 농축산물 피해와 생육 상황, 추석 주요 성수품 수급 여건 등을 점검했다고 밝혔다.

이날 회의에는 농촌진흥청과 농협경제지주, 한국농수산식품유통공사(aT), 한국농촌경제연구원(KREI), 한국농업생산자중앙연합회, 계란선별포장협회, 한돈협회, 과수농연합회 등이 참석했다.

정부에 따르면 지난 18일 기준 폭염과 가뭄에 따른 농작물 피해 면적은 3317㏊로 집계됐다. 단감과 벼 등을 중심으로 일소와 생육 저하, 고사 등의 피해가 발생했다.

특히 단감 주산지인 경남에서 일소 피해 등이 발생했다. 다만 농식품부는 올해 단감 재배면적이 증가한 점을 고려하면 전체 수급에 미치는 영향은 제한적일 것으로 전망했다.

농림축산식품부는 19일 정부세종청사에서 김종구 차관 주재로 '제5차 여름철 농축산물 수급안정대책반 회의'를 열고 폭염·가뭄에 따른 농축산물 피해와 생육 상황, 추석 주요 성수품 수급 여건 등을 점검했다. [사진=농식품부] 2026.08.19 rang@newspim.com

축산 분야에서는 돼지와 가금 등 약 119만마리가 폐사했다. 전체 사육 마릿수에서 폐사 규모가 차지하는 비중은 돼지 0.6%, 육계 0.8%, 산란계 0.1% 수준이다.

농식품부는 폐사 피해가 생산량에 미치는 영향이 미미해 현재까지 축산물 수급에는 차질이 없는 것으로 판단했다.

다만 폭염이 지속되면 농작물과 가축 피해가 추가로 확대될 가능성이 있다. 정부는 생육 모니터링과 현장 기술지도를 강화하고 미세살수장치와 차광도포제, 냉방장비, 고온스트레스완화제 등을 지속적으로 지원할 방침이다.

병해충 발생에 대비해 영양제와 약제도 할인 공급한다. 축사 온도를 낮추기 위해 취약 농가를 직접 발굴해 관리하는 '찾아가는 살수 지원'도 추진한다.

◆ 추석 성수품 공급여력 충분…마늘·축산물 선제 관리

추석에 소비가 집중되는 13개 주요 성수품은 수요량을 충분히 공급할 수 있을 것으로 전망됐다. 다만 마늘과 축산물 등 일부 품목은 가격과 공급 상황에 대한 선제적인 관리가 필요한 것으로 나타났다.

배추와 무, 양파, 마늘, 애호박 등 채소류는 추석 성수기 출하를 목적으로 재배하거나 저장한 물량이 많아 전반적인 공급 여건이 안정적인 것으로 파악됐다.

다만 올해 생산량이 감소한 마늘은 가격이 다소 높은 수준을 보일 가능성이 있다. 정부는 추석 성수기에 정부 비축물량을 방출해 공급량을 확대할 계획이다.

사과와 배 등 과일류도 늘어난 재배면적과 양호한 생육 상황을 고려하면 추석 공급 여력이 충분할 것으로 전망된다.

농림축산식품부는 19일 정부세종청사에서 김종구 차관 주재로 '제5차 여름철 농축산물 수급안정대책반 회의'를 열고 폭염·가뭄에 따른 농축산물 피해와 생육 상황, 추석 주요 성수품 수급 여건 등을 점검했다. [사진=농식품부] 2026.08.19 rang@newspim.com

올해 사과 생산량은 48만5200톤(t)으로 지난해보다 8.3% 증가할 것으로 예상된다. 배 생산량은 200만t으로 1.3% 늘어날 전망이다.

한우와 돼지고기, 계란 등 축산물 가격은 지난해보다 다소 높은 수준이다. 정부는 농협 보유물량 등을 활용해 출하량을 최대한 확보하고, 신선란 수입도 확대해 추석 성수기 수요에 대응할 계획이다.

농식품부는 이날 점검 결과를 바탕으로 성수품 공급 확대와 할인 지원 등을 담은 '추석 민생안정대책'을 구체화해 다음달 초 발표할 예정이다.

김 차관은 "농축산물 피해 상황을 면밀히 점검하고 필요한 지원을 적기에 추진해 수급 불안으로 이어지지 않도록 최선을 다하겠다"며 "추석을 앞두고 농축산물 수요가 증가하는 만큼, 주요 성수품이 충분히 공급될 수 있도록 지금부터 가용 물량을 꼼꼼히 점검하고 선제적으로 대응하겠다"고 강조했다.

농림축산식품부 전경 [사진=뉴스핌DB] 2025.01.08 plum@newspim.com

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