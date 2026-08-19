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[인터뷰] 글로벌테크놀로지 "TV 넘어 車·차세대 디스플레이로…신사업 확대"

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AI 핵심 요약

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  • 글로벌테크놀로지가 19일 자동차·차세대디스플레이로 확장했다.
  • 차량용 SAL 첫 양산을 앞두고 마이크로·투명 LED도 추진했다.
  • 코스닥 상장으로 R&D·운전자금을 확보해 성장에 나섰다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

車반도체 4분기 첫 양산…마이크로·투명 LED도 상용화
시분할 LDI로 원가 경쟁력 확보 "내년 中 양산 목표"
코스닥 기술특례상장 추진…IPO 자금 R&D·운전자금 투입

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= LED 구동반도체(LDI) 전문 팹리스 기업 '글로벌테크놀로지(GT)'가 TV·모니터 중심의 사업 기반을 자동차와 차세대 디스플레이로 넓힌다. 주력 LDI에서 확보한 반도체 설계와 초소형 패키징 기술을 기반으로 자동차용 시스템반도체와 마이크로 LED(Micro LED), 투명 LED 등을 새로운 성장축으로 육성한다는 계획이다.

특히 자동차 분야에서는 약 2년간 개발한 차량용 무드램프 반도체(Smart Ambient Light·SAL)의 첫 양산을 앞두고 있다. 마이크로 LED와 투명 LED 등 차세대 디스플레이 사업도 제품 개발과 양산을 순차적으로 추진 중이다.

김민선 글로벌테크놀로지 대표는 19일 뉴스핌과의 인터뷰에서 "TV용 LED 구동반도체에서 시작해 회사가 보유한 기술을 적용할 수 있는 시장을 지속적으로 찾아왔다"며 "기존 원천기술을 기반으로 새로운 적용처를 확보해 성장축을 넓혀가고 있다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 김민선 글로벌테크놀로지 대표가 뉴스핌과 인터뷰를 진행하고 있다. 2026.08.19 nylee54@newspim.com

글로벌테크놀로지는 2013년 설립된 시스템반도체 팹리스 기업으로 TV·모니터 등에 사용되는 LED 구동반도체가 주력 제품이다. 반도체 설계뿐 아니라 패키징과 모듈, 펌웨어, 광학·열 설계와 검증까지 함께 수행하는 통합 설계 역량을 갖추고 있다.

김 대표는 "일반적인 팹리스가 IC 설계를 중심으로 한다면 글로벌테크놀로지는 IC뿐 아니라 패키징과 모듈까지 함께 설계한다"며 "제품이 실제 시스템에 적용될 때 발생하는 전자파 간섭이나 발열, 전력 문제까지 함께 해결할 수 있다는 점이 경쟁력"이라고 설명했다.

◆ RGB LED 확산에 LDI 수요 증가…중화권 공략 확대

글로벌테크놀로지의 주력 사업은 TV용 LDI다. TV 광원이 미니 LED(Mini LED)에서 적·녹·청(RGB) LED로 고도화되면서 세트당 LED 수가 늘고, 이를 세밀하게 제어하는 LDI 탑재량도 증가하는 구조다.

회사에 따르면 미니 LED TV에는 세트당 약 100~800개, RGB LED TV에는 약 1000~1500개의 LDI가 탑재될 수 있다. 글로벌테크놀로지는 하나의 채널로 여러 LED를 제어하는 시분할 구동 기술을 확보해 필요한 IC 수를 기존 대비 약 3분의 1 수준으로 줄였다.

김 대표는 "LED 수량이 늘면서 기존 방식으로는 화질과 전력 효율을 함께 높이는 데 한계가 있다"며 "시분할 구동 기술을 적용하면 더 적은 IC로 여러 LED를 제어할 수 있어 세트 원가를 낮출 수 있다"고 말했다. 관련 기술에 대해서는 다수의 특허를 출원·등록했다.

주력 제품의 공급 증가는 실적으로 이어졌다. 글로벌테크놀로지는 지난해 약 297억원의 매출을 기록했으며 올해 상반기 매출은 288억원으로 지난해 연간 매출에 근접했다. 영업이익은 약 13억원으로 흑자 전환했다. 올해 매출 목표는 611억원이다.

김 대표는 "지난해 주요 고객사 제품에 적용된 이후 올해 공급 물량이 크게 늘었다"며 "현재 확보한 고객과 양산 물량을 고려하면 올해 매출 목표도 달성 가능할 것으로 보고 있다"고 말했다.

해외 고객사도 다변화하고 있다. 대만 디스플레이 고객사로부터 약 150만개의 초도 구매주문(PO)을 확보해 올해 말 공급을 앞두고 있다. 중화권에서는 현지 협력사를 통해 주요 TV 세트사를 대상으로 제품 검증과 프로모션을 진행 중이다.

김 대표는 "시분할 LDI는 같은 기능을 더 적은 IC로 구현할 수 있어 가격 경쟁력이 중요한 중국 시장에서 강점이 있다"며 "중화권 주요 TV 세트사를 대상으로 프로모션을 진행하고 있으며 2027년 양산 공급을 목표로 하고 있다"고 말했다.

車반도체 4분기 첫 양산…마이크로·투명 LED도 상용화

신사업 가운데 가장 빠르게 진행되는 분야는 자동차용 시스템반도체다. 약 2년간 개발한 차량용 무드램프 반도체 SAL은 차량용 신뢰성 시험을 마치고 올해 4분기 첫 양산을 목표로 하고 있다. 차량용 통신반도체 CAN FD도 공동개발과 인증을 완료했으며 후속 제품인 CAN FD SIC와 전원·통신 통합반도체를 개발 중이다.

김 대표는 "TV 다음으로 LED가 많이 사용될 수 있는 시장을 찾으면서 자동차에 주목했다"며 "차량 디스플레이와 무드램프 등 LED 적용 영역이 늘어나면서 이를 구동하는 반도체 수요도 함께 증가할 것으로 보고 있다"고 말했다.

이어 "차량에 따라 적게는 수십개에서 많게는 1000개가 넘는 LED 구동 IC가 적용될 수 있다"며 "SAL을 시작으로 적용 차종이 늘어나면 자동차용 반도체의 매출 기여도도 점차 커질 것으로 기대한다"고 설명했다.

후속 제품도 순차적으로 양산을 추진한다. CAN FD SIC는 오는 2027년, 전원·통신 통합반도체는 2028년 양산을 목표로 하고 있으며 향후 센서와 어댑티브 헤드램프 등으로 자동차용 반도체 제품군을 확대할 계획이다.

마이크로 LED에서는 IC 설계와 패키징, 모듈 기술을 동시에 확보한 점을 경쟁력으로 내세운다. 웨이퍼 본딩 기반의 자체 CED 공정을 개발해 대량전사 공정의 한계를 보완했으며 회사 측에 따르면 80% 이상의 수율을 확보했다.

김 대표는 "마이크로 LED는 IC와 패키지, 모듈을 함께 개발할 수 있다는 점이 강점"이라며 "대형 마이크로 LED TV용 픽셀 구동 IC는 개발 막바지 단계로 양산을 준비하고 있으며 차량용 CID 모듈도 PoC를 완료했다"고 말했다.

투명 LED는 이미 양산 공급을 시작했다. 초소형 TSV 패키지를 적용해 높은 투과율을 구현하고 상업용 사이니지 설치 레퍼런스를 확보했으며 차량용 디스플레이로도 적용 범위를 넓힐 계획이다.

김 대표는 "자동차와 마이크로 LED, 투명 LED 모두 LDI와 초소형 패키징이라는 동일한 원천기술에서 확장된 사업"이라며 "기존 기술을 기반으로 하기 때문에 개발 리스크가 낮고 진행 속도가 빠르다는 점이 강점"이라고 말했다.

글로벌테크놀로지 우수 기업부설연구소 지정 및 기술혁신형 중소기업 선정·현대모비스 공동 연구소 개소. [사진=글글로벌테크놀로지]

코스닥 상장 추진…IPO 자금 R&D·운전자금 투입

코스닥 기술특례상장을 추진하는 글로벌테크놀로지는 기업공개(IPO)를 통해 성장 재원을 확보하고 주력 LDI 공급 확대와 신사업 양산에 투입할 계획이다.

중장기적으로는 주력 사업의 공급 확대와 신규 사업의 양산을 바탕으로 외형 성장을 이어간다는 목표다. 지난해 약 297억원이었던 매출을 오는 2029년 1695억원까지 확대해 4년 만에 약 5.7배 규모로 키운다는 계획이다.

김 대표는 "현재 매출은 TV용 LDI 비중이 높지만 자동차와 마이크로 LED 등 신규 사업이 양산에 들어가면 매출 구조도 자연스럽게 다변화될 것"이라며 "현재 진행 중인 고객사 프로젝트와 신사업을 바탕으로 중장기 성장을 이어갈 수 있을 것으로 보고 있다"고 말했다.

회사가 제시한 2026~2029년 자금 사용계획은 총 787억원으로 연구개발(R&D) 235억원, 시설투자 77억원, 운영자금 475억원이다. 반도체 사업은 웨이퍼 구매부터 패키징과 고객사 납품을 거쳐 대금을 회수하기까지 수개월이 걸리는 만큼 매출이 늘어날수록 필요한 운영자금도 함께 증가한다.

김 대표는 "제품 생산을 시작해 납품하고 실제 대금이 들어오기까지 7~8개월이 걸리는 경우가 있다"며 "매출이 늘어날수록 원재료를 미리 확보하기 위한 운영자금도 함께 커지기 때문에 공모자금의 중요한 사용처"라고 설명했다.

이어 "마이크로 LED 파일럿 라인 고도화와 제품 라인업 확대를 위한 연구개발에도 투자할 계획"이라며 "TV용 LDI에서 시작해 자동차와 차세대 디스플레이로 사업 영역을 넓혀 디스플레이와 자동차를 아우르는 시스템반도체 팹리스로 성장하는 것이 목표"라고 말했다.

한편 글로벌테크놀로지는 3분기 코스닥 상장을 목표로 공모 절차를 진행 중이다. 총 400만주를 공모하며 희망 공모가 범위는 1만3000~1만5000원이다. 희망 공모가 기준 예상 시가총액은 2546억~2937억원이며 대표 주관사는 한국투자증권이다.

nylee54@newspim.com

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美 국채금리 장중 급등 뒤 하락 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 국채 수익률은 18일(현지시간) 장 초반 상승세를 보인 뒤 하락 전환했고 미 달러화는 주요 통화 대비 좁은 범위에서 움직였다. 미국과 이란의 갈등과 호르무즈 해협을 둘러싼 불확실성이 인플레이션 우려를 자극했지만 최근 미국의 고용과 물가 지표가 예상보다 약하게 나오면서 미 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리 인상 기대가 낮아진 영향이다. 벤치마크인 미국 10년물 국채 수익률은 1.6bp(1bp=0.01%포인트) 하락한 4.708%를 기록했다. 30년물 국채 수익률은 장중 2007년 이후 최고 수준까지 올랐다가 상승분을 반납해 2.6bp 내린 5.284%를 나타냈다. 연준의 통화정책 전망에 민감한 2년물 국채 수익률은 0.5bp 하락한 4.177%를 기록했다. 국채 가격과 수익률은 반대로 움직인다. 미 국채 시장은 앞서 2거래일 연속 약세를 보였다. 미국뿐 아니라 주요국의 장기 국채 수익률이 수십 년 만의 최고 수준에 근접하는 등 글로벌 채권시장에서 매도세가 이어졌지만 이날 미 국채 수익률은 장중 방향을 틀었다. 미 국채 10년물 차트, 자료=야후 파이낸스, 2026.08.19 koinwon@newspim.com ◆고용·물가 이어 산업생산도 둔화…9월 금리 동결 기대↑ 여름철 거래가 한산한 데다 이번 주 시장의 방향을 결정할 만한 주요 경제지표가 많지 않은 가운데 투자자들은 미국과 이란의 갈등과 향후 연준의 통화정책 경로에 주목했다. 재니의 가이 르바스 수석 채권 전략가는 "경제지표는 많지 않고 시장의 무기력감은 큰 상황이어서 이 두 가지가 겹치면 가벼운 바람에도 시장이 움직일 수 있다"고 말했다. 이날 발표된 미국 경제지표도 금리 상승세를 제한했다. 연준에 따르면 7월 산업생산은 전월 대비 0.2% 증가해 증가율이 전월보다 0.1%포인트 둔화했다. 소비재 생산 감소 등의 영향으로 시장 예상에도 미치지 못했다. 최근 미국 경제지표는 전반적으로 경기 둔화를 가리키고 있다. 7월 예상 밖의 고용 감소에 이어 소비자물가지수(CPI) 등 물가 지표도 비교적 온건하게 나오면서 시장에서는 연준의 추가 금리 인상 기대가 낮아졌다. 시장에서는 현재 연준이 9월 기준금리를 0.25%포인트 인상하기보다 동결할 가능성을 약 70%로 보고 있다. ◆ 달러인덱스 99.63…연준 비둘기파 기대에 상승폭 제한 미 국채 수익률 하락에도 달러화는 뚜렷한 방향을 잡지 못했다. 주요 6개 통화 대비 달러화 가치를 나타내는 달러인덱스는 0.09% 상승한 99.63을 기록했다. 유로화는 전날 기록한 2개월 만의 최고치인 1.161달러에서 소폭 내려와 0.03% 상승한 1.15760달러에 거래됐다. 영국 파운드화는 0.04% 하락한 1.35356달러를 기록했고 달러화는 스위스프랑 대비 0.17% 상승한 0.81230프랑을 나타냈다. 머니코프 북미의 유진 엡스타인 구조화상품 책임자는 최근 달러화 움직임이 연준의 예상보다 비둘기파적인 태도와 이에 대한 시장의 해석을 반영하고 있다고 분석했다. 그는 "최근 CPI가 인플레이션 압력을 시사하지 않았고 고용지표 역시 마찬가지였다"며 "갑자기 달러가 약해졌고 이러한 흐름이 대부분의 통화쌍에 반영되고 있다"고 말했다. 스코샤뱅크도 온건한 인플레이션과 미국 노동시장의 약화 조짐을 고려하면 현시점에서 9월 금리 인상 가능성이 매우 낮다고 평가했다. 이어 단기적인 달러화 상승은 여전히 매도 기회로 판단한다고 밝혔다. 다만 미국과 이란의 갈등과 국제유가 상승은 연준의 통화정책 전망을 복잡하게 만드는 변수다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 이란과 현재 진행 중인 협상이 없으며 예정된 협상도 없다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 호르무즈 해협이 열려 있다고 주장했지만 이란은 해당 해협이 여전히 선박 운항에 폐쇄돼 있다고 밝히고 있다. 이란 고위 당국자는 전쟁을 영구적으로 끝내기 위한 협상이 교착 상태에 빠지면서 군사 태세를 '전면적인 공세'로 전환할 것이라고 밝혔다. 미국 역시 지난 6월 체결한 휴전 합의를 연장하지 않겠다는 입장이다. 호르무즈 해협의 장기 폐쇄가 에너지 공급에 미칠 우려가 이어지면서 브렌트유 선물은 이날 0.17% 오른 배럴당 91.02달러에 거래를 마쳤다. 이는 지난 7월 24일 이후 가장 높은 수준이다. ◆ 19일 FOMC 의사록·20년물 입찰 주목…금리 향방 가른다 유가 상승에 따른 인플레이션 재확산 우려는 미국뿐 아니라 세계 채권시장에도 부담을 주고 있다. 미국 30년물 국채 수익률은 이날 장중 2007년 이후 최고 수준을 기록했고 주요국 장기 국채 수익률도 동반 상승했다. 시타델증권의 노샤드 샤 유럽·중동·아프리카(EMEA) 채권 영업 책임자는 "인플레이션은 지난 5년 대부분의 기간 동안 목표치를 웃돌았다"며 공급 충격이 계속되는 상황에서는 물가가 다시 상승할 위험에 대응할 여유가 크지 않다고 지적했다. 외환시장에서는 엔화의 움직임도 주목받았다. 엔화는 달러 대비 0.08% 하락한 달러당 159.605엔을 기록했다. 7월 말 미국과 일본이 엔화 강세를 유도하기 위해 공동으로 시장에 개입한 이후 나타났던 상승폭의 거의 절반을 반납했다. 당시 엔화는 40년 만의 최저 수준인 달러당 163.99엔까지 하락했다. 시장에서는 추가 외환시장 개입 가능성과 다음 달 일본은행(BOJ)의 금융정책결정회의를 주시하고 있다. 시장은 일본은행이 다음 달 기준금리를 인상할 것으로 예상하고 있다. 달러/원 환율은 19일 오전 6시 50분 기준 전장 대비 5.29% 하락한 1413.00원에 거래되고 있다.    시장의 시선은 19일 공개되는 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록으로 향하고 있다. 투자자들은 최근 고용과 물가 둔화에도 국제유가와 장기금리가 높은 수준을 유지하는 상황에서 연준 위원들이 향후 금리 경로를 어떻게 판단하고 있는지 확인할 전망이다. 미국 재무부가 같은 날 실시하는 20년물 국채 입찰 결과도 장기금리 흐름을 좌우할 변수로 꼽힌다. koinwon@newspim.com 2026-08-19 06:56
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코스피 급락에 매도사이드카 발동 [서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 19일 코스피 지수가 전 거래일보다 341.06포인트(4.96%) 내린 6528.77에 개장했다. 코스닥 지수는 전 거래일보다 24.12포인트(2.89%) 내린 810.08에 거래를 시작했다. 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 9시 기준 1413.5원을 기록했다. 이날 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 2026.08.19 kunjoo@newspim.com   2026-08-19 09:26

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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