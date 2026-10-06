전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.06 (화) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
경제 경제일반

속보

더보기

[2026 국감] 하동근 한난 사장, 서류·면접심사 모두 '꼴찌'…알고보니 "김현지 주례선생"

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 하동근 한난 사장이 6일 국감서 최하위 평가 임명 의혹이 제기됐다.
  • 하 사장은 서류와 면접서 모두 꼴찌였지만 지난 4월 사장에 임명됐다.
  • 나경원 의원은 김현지 실장 주례 인연 등 외압 가능성을 따져물었다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

기노위, 6일 기후부 대상 국정감사 진행
서류심사 8등·면접심사 5등…모두 '꼴찌'
김성환 기후부 장관, 단독 후보로 제청
남광우 환경산업기술원장도 '1위' 제쳐
나경원 의원 "청와대 압력 없었냐" 지적

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 지난 4월 취임한 한국지역난방공사 사장이 서류심사와 면접심사 모두 '꼴찌'로 평가받고도 사장에 임명된 것으로 드러났다.

더욱 큰 문제는 하 사장이 정치권에서 청와대 '실세'로 지목하고 있는 김현지 제1부속실장의 결혼식 주례를 섰던 것으로 확인되어 외압이 있었던 것 아니냐는 주장이 제기됐다.

국회 기후에너지환경노동위원회 나경원 의원(국민의힘)은 6일 기후에너지환경부 국정감사에서 하동근 한난 사장이 '최하위 평가'에도 사장으로 임명된 경위를 따져물었다.

◆ 서류·면접심사 모두 꼴찌했는데 사장 임명…공모 왜 했나

나 의원에 따르면, 하동근 사장은 지난 4월 한난 사장 공모에서 서류 심사를 통과한 8명 중 85.8점으로 최하위를 기록했다. 또 면접심사를 통과한 5명 중 81.42점으로 '골찌'로 평가됐다.

서류·면접 과정에서 '해당 분야 지식과 경험' 항목에 하 사장에게 A등급을 준 위원은 한 명도 없었다. 공사 임원추천위원회는 하 사장을 포함한 5명을 최종 후보로 올렸다. 이후 김성환 장관은 하 사장을 단독 후보로 제청했고 결국 사장에 임명됐다. 한난 사장 연봉은 성과급을 포함해 2억4천300만원 수준이다.

국회 기후에너지환경노동위원회 나경원 의원(왼쪽)이 6일 기후에너지환경부 국정감사에서 김성환 기후에너지환경부 장관에서 공모 결과 '최하위 평가'를 받은 하동근 한국지역난방공사 사장을 단독 후보로 제청한 이유를 따져묻고 있다. [사진=국회 의사중계시스템] 2026.10.06 dream@newspim.com

하 사장은 성남지역 환경운동가 출신으로 판교환경생태학습원장, 경기도 제1투자심사위원회 위원, 사단법인 환경교육센터 이사장 등을 지냈다. 이 대통령이 성남에서 변호사로 활동하던 시절부터 인연을 맺었고 성남시립의료원 설립 운동을 함께했다. 김현지 부속실장의 결혼식 주례를 맡았던 것으로 알려졌다.

나경원 의원은 이날 국감 질의에서 에너지공학 전공에 관련 교육 이수·인턴 경력을 갖춘 지원자 A와, 행정학 전공에 관련 경력 없이 환경단체 봉사활동만 한 지원자 B(하동근 사장)를 비교한 패널을 제시하며 "장관님 같으면 이럴 경우에 누구를 뽑겠느냐"고 물었다.

이에 대해 김성환 장관은 "지원자 A가 더 맞아 보인다"면서도 "그것만으로 판단하기는 어렵지 않느냐"고 답했다.

나 의원은 "장관님께서 단독 제청을 하시는데 B(하동근 사장)를 하셨더라"며 "B가 다른 거 없고 딱 하나 특성이 김현지 실장하고 관련됐다는 것"이라고 지적했다.

이어 "성남 시위꾼이라고들 보통 말씀을 하신다"며 "김현지 실장 주례도 하셨다. 서류심사 8명 중에서 8등, 면접심사 5명 중에서 5등을 했다. 전부 꼴등을 한 것"이라고 질타했다.

하동근 한국지역난방공사 사장 [사진=지역난방공사] 2026.10.06 dream@newspim.com

◆ 남광우 환경산업기술원장도 '2위'…1위 후보 제쳐

나 의원은 "청와대로부터나 대통령으로부터 어떠한 외부 인사의 압력도 받으신 거 없었느냐"고 따져물었다. 이에 김 장관은 "네, 없습니다"라고 선을 그었다.

나 의원은 재차 "맞습니까, 책임지시겠습니까"라고 확인했다. 그는 이어 "환경부 장관을 블랙리스트로 구속한 거, 제가 2018년 원내대표 당선되고 첫 작품"이라며 "지금 하신 말씀에 책임 잘못 지시면 처벌받으실 수 있다"고 경고했다.

나 의원실에 따르면, 하 사장 외에도 이른바 '성남 라인'으로 분류되는 다수의 인사들이 상대적으로 낮은 평가에도 공공기관장 자리를 꿰찬 것으로 드러났다.

남광우 한국환경산업기술원 원장 [사진=환경산업기술원] 2026.10.06 dream@newspim.com

한국환경산업기술원장에 임명된 남광우 전 환경보전협회 상근부회장도 서류심사에서 3위(89점), 면접심사에서 2위(84점)로 밀렸지만, 서류·면접에서 모두 1위를 한 지원자를 제치고 지난 4월 원장에 임명됐다.

남 원장은 1995년 출범한 성남시민모임의 초대 사무국장 출신으로, 당시 집행위원장은 이 대통령, 간사는 김 부속실장이었다. 한국환경산업기술원장 연봉은 1억 8200만원 수준이다.

dream@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
"국민·장병께 죄송"...유승민 체육회장, '군 면제' 사과 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 사상 첫 4연패를 달성하고도 일부 선수의 경솔한 발언으로 뭇매를 맞은 남자 축구대표팀 파문과 관련, 유승민 대한체육회장이 국민과 국군 장병에게 공식으로 고개를 숙였다. 아시안게임 여정을 마친 한국 선수단 본단은 5일 오후 인천국제공항 제2터미널을 통해 귀국했다. 유승민 회장을 비롯해 이상현 선수단장, 댄스스포츠, 레슬링, 리듬체조, 스포츠클라이밍, 테니스 대표팀 등 선수단 90여 명이 함께 입국했다. 문화체육관광부와 대한체육회는 공항에서 환영 행사를 열고 16일 동안 열전을 치른 선수들을 격려했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 유승민 대한체육회장. [사진=대한체육회] 2026.10.05 psoq1337@newspim.com 이 자리에서 유 회장은 최근 정치권으로까지 번진 축구대표팀의 병역 특례 발언 논란에 대해 직접 입을 열었다. 유 회장은 "일부 선수의 경솔한 발언으로 상처받으신 국민 여러분과 국군 장병 여러분께 체육회를 대표해서 심심한 사과의 말씀을 드린다"고 밝혔다. 앞서 아시안게임 남자 축구대표팀은 결승전에서 일본을 1-0으로 꺾고 금메달을 목에 걸었다. 아시안게임 사상 첫 4연패라는 대기록을 썼으나 우승 직후 일부 선수의 언행이 도마에 올랐다. 주장 이기혁은 경기 후 인터뷰에서 "군대 안 간다"고 웃으며 말했고 양민혁은 "군 면제라는 보상 하나만 보고 경기를 뛰었다"고 해 비판을 받았다. 막내 박승수는 라커룸에서 '전역모'를 쓴 사진을 SNS에 올렸다가 삭제했다. 병역 혜택을 지나치게 가볍게 여겼다는 여론이 비등했고 정치권에서도 제도를 재검토해야 한다는 목소리가 커졌다. 논란이 확산하자 전날 결산 기자회견에서 재발 방지를 약속했던 유 회장이 귀국 현장에서도 직접 사과에 나선 것이다. 대한축구협회 역시 국가대표 소양 및 윤리 교육을 강화해 사회적 눈높이에 맞는 품행 관리에 나서겠다고 고개를 숙였다. psoq1337@newspim.com 2026-10-05 21:06
사진
폭염·AG 뚫고...1236만명 역대 최다 관중 신기록 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026시즌 프로야구 KBO리그가 역대 단일 시즌 최다 관중 기록을 새롭게 썼다. 한국야구위원회(KBO)는 5일 전국 5개 구장에 총 9만5922명이 입장해 시즌 누적 관중 1236만2000명(평균 1만7685명)을 기록했다고 밝혔다. 지난해 세웠던 종전 최다 기록인 1231만2519명을 갈아치우며 역대 최다 관중 신기록을 수립했다. 올 시즌 프로야구는 수많은 악재를 딛고 흥행 질주를 이어갔다. 지난 8월 기록적인 폭염으로 30경기가 취소됐고, 2026 아이치·나고야 아시안게임 기간에는 주축 선수들이 대표팀에 차출되는 변수가 발생했다. 하지만 식지 않은 야구 열기는 관중 신기록이라는 결실로 이어졌다. 기록 경신 페이스는 역대급이었다. 개막 55경기 만에 100만 관중을 돌파한 KBO리그는 100만 단위 돌파 기록을 차례로 갈아치웠다. 지난 1일에는 역대 최소인 684경기 만에 1200만 고지를 밟았고 이날 699경기 만에 시즌 최종 최다 관중 기록까지 경신했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 올해 누적 관중 1206만 9596명을 기록한 지난 1일 SSG랜더스 홈구장 모습. [사진=SSG 랜더스] 2026.10.05 psoq1337@newspim.com 경기당 평균 관중은 1만7685명으로 지난해 동일 경기 수 대비 약 4% 증가했다. 전체 치른 경기 중 47.4%에 달하는 331경기가 매진됐으며 리그 전체 좌석 점유율은 85.2%를 기록했다. TV 시청률과 평균 시청자 수도 지난해보다 일제히 상승하며 안방극장까지 야구 열풍이 번졌다. 구단별 흥행 성적도 눈부시다. 삼성 라이온즈가 166만9050명으로 관중 동원 1위에 올랐고 LG 트윈스(157만4738명)와 두산 베어스(148만3772명)가 뒤를 이었다. 롯데 자이언츠(128만2929명), KIA 타이거즈(121만7388명), SSG 랜더스(121만3900명), 한화 이글스(112만950명)에 이어 이날 롯데를 꺾고 정규시즌 우승을 확정한 KT 위즈(100만4272명)까지 합류했다. NC 다이노스와 키움 히어로즈를 제외한 8개 구단이 100만 관중을 돌파한 것은 KBO리그 역사상 최초다. 출범 첫해인 1982년 143만여 명으로 출발한 KBO리그는 2024년 처음 1000만 관중 시대를 열었다. 이어 지난해 1200만 관중을 돌파한 데 이어 올해 또다시 신기록을 작성했다. 아직 정규시즌 잔여 21경기가 남아 있어 역대 최초의 1240만 관중 돌파를 향한 신기록 행진은 계속될 전망이다. psoq1337@newspim.com 2026-10-05 19:35

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동