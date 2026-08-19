aT, 비축농산물 테러·화재 대비…7개 기관 합동훈련

AI 핵심 요약beta
- aT가 19일 광주비축기지서 합동훈련을 했다
- 민·관·군·경 7개 기관이 비상대응을 점검했다
- 테러·화재 대비 협조체계 강화에 뜻을 모았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
테러 대응부터 초기 진압·피해 복구
민·관·군·경 비상 대응·협조체계 점검
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 정부 비축농산물을 보관하는 광주비축기지에서 적의 테러와 폭발물 화재 등 비상 상황에 대비한 합동훈련이 실시됐다. 민·관·군·경 등 7개 기관이 참여해 초기 진압부터 피해 복구까지 대응 절차를 점검했다.
한국농수산식품유통공사(aT)는 19일 광주비축기지에서 '2026년 을지연습 실제훈련'을 실시했다고 밝혔다.
훈련에는 전남광주통합특별시 남구청과 남구보건소, 남부소방서, 광주남부경찰서, 한국전력공사, 제503보병여단 1대대 등 aT를 포함해 총 7개 기관이 참여했다.
이번 훈련은 정부 비축농산물을 보관·관리하는 비축기지에서 적의 테러와 폭발물로 인한 화재 등이 발생한 상황을 가정해 진행했다.
참가 기관들은 ▲적 테러 대응 ▲초기 진압 ▲피해 복구 등 상황별 대응 절차를 수행했다. 이를 통해 실제 비상 상황 발생 시 기관별 대응체계와 유관기관 간 협조체계가 제대로 작동하는지 점검했다.
훈련 참여기관들은 농산물 비축기지가 국민 먹거리를 보관·관리하는 핵심 시설인 만큼, 비상 상황에서 발생할 수 있는 각종 사고의 피해를 최소화하기 위해 반복적인 훈련과 유관기관 간 긴밀한 협조체계 구축이 중요하다는 데에 공감대를 형성했다.
홍문표 aT 사장은 "앞으로도 지속적인 훈련과 사전 점검을 통해 위기 대응 역량을 더욱 강화해 나가겠다"고 강조했다.
rang@newspim.com