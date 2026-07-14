aT, 美수출 비관세장벽 대응 설명회…FDA 실사·라벨링 대응 안내

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22일 비관세장벽 대응 설명회

미국 수출 규제 변화 선제 대응

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 미국 식품의약국(FDA)이 해외 제조시설 점검과 식품 라벨링 검증을 강화하면서 K-푸드 수출기업들의 대응 필요성이 커지고 있다. 이에 정부는 기업들이 미국 수출 과정에서 발생하는 통관 애로와 비관세장벽에 대응할 수 있도록 지원에 나서기로 했다.

한국농수산식품유통공사(aT)는 오는 22일 오후 2시에 '미국 K-푸드 수출 비관세장벽 대응 설명회'를 온라인으로 개최한다고 14일 밝혔다.

미국은 올해 5월 말 기준 K-푸드 수출액이 지난해 같은 기간보다 11.3% 증가한 8억5640만달러를 기록한 최대 수출시장이다.

미국 K-푸드 수출 비관세장벽 대응 설명회 포스터 [사진=한국농수산식품유통공사] 2026.07.14 rang@newspim.com

다만 최근 FDA는 해외 제조시설 점검을 강화하고 인공지능(AI)을 활용한 라벨링 검증 등 수입 심사 체계를 고도화하고 있다. 이에 따라 현지 규정에 대한 이해와 사전 대응 역량 확보가 수출기업의 주요 과제로 떠오르고 있다.

이번 설명회에서는 ▲미국 수출환경 변화와 비관세장벽 현황 ▲FDA 시설실사 대응 방안 ▲해외 공급업체 검증 프로그램(FSVP) 대응 방안 ▲라벨링과 성분 사용기준 관련 주요 사례와 대응 방안 등을 소개한다.

또 미국 현지 전문가가 참여해 수출 전 점검사항과 부적합 사례, 기업 대응 전략 등 실무 중심의 정보를 제공할 예정이다.

설명회는 온라인으로 진행되며, 미국 수출에 관심 있는 기업이면 누구나 참여할 수 있다.

전기찬 aT 수출식품이사는 "최근 급변하는 글로벌 통상환경 속에서 기업 차원의 선제적인 정보 확보와 대응 역량 강화가 중요해지고 있다"며 "올 하반기 미국 설명회를 시작으로 국가별 주요 비관세장벽 대응 설명회를 운영해 K-푸드 수출기업의 해외 규제 대응과 수출 확대를 적극 지원하겠다"고 강조했다.

rang@newspim.com