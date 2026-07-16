aT, 러시아 상트페테르부르크서 'K-푸드 홍보관' 운영

AI 핵심 요약beta
- aT가 12일 상트페테르부르크서 K-푸드 홍보관을 열었다
- 현지 소비자 3000여명에 라면·냉동김밥 등 소개했다
- 시장조사·온라인 구매안내로 러시아 공략을 강화했다
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3000여명에 한국식품 소개
시장조사로 맞춤 마케팅 강화
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 한국농수산식품유통공사(aT)가 러시아 상트페테르부르크에서 열린 한류 문화축제에서 'K-푸드 홍보관'을 운영하며 현지 소비자 3000여명에게 한국 식품을 소개했다. 즉석 라면 조리 체험과 시장 반응 조사도 함께 진행해 러시아 시장 공략을 강화했다.
aT는 지난 12일 러시아 제2의 도시 상트페테르부르크 브루스니친 문화특구에서 열린 'K-SUMMER WAVE 한류 문화축제'에서 K-푸드 홍보관을 운영했다고 16일 밝혔다.
이번 행사는 주상트페테르부르크 대한민국 총영사관이 주관하는 현지 최대 규모의 한국문화 행사다. ▲K-스트리트푸드 ▲K-뷰티 ▲전통놀이 ▲K-팝 월드페스티벌 ▲태권도·격파 시범 등 다양한 프로그램이 마련됐다.
aT는 행사 기간 라면과 음료를 비롯해 냉동김밥, 컵밥 등 다양한 한국 식품을 소개했다. 특히 러시아 지방에서는 아직 생소한 즉석 라면 조리기를 설치해 '한강라면' 문화를 체험할 수 있도록 운영하며 큰 관심을 끌었다.
홍보관을 찾은 현지 소비자 엘리나씨는 "라면을 직접 끓여보는 한강라면 체험행사와 처음 맛본 냉동김밥이 가장 인상 깊었다"며 "조리도 간편하고 맛도 좋아 현지에서도 충분히 경쟁력이 있을 것 같다"고 전했다.
aT는 행사장에서 맛 평가와 인지도, 호감도, 구매처 등을 조사하는 시장 반응 조사와 퀴즈 행사도 진행했다. 조사 결과는 데이터베이스(DB)로 구축해 앞으로 러시아 시장을 겨냥한 K-푸드 마케팅에 활용할 계획이다.
또 러시아 전자상거래 플랫폼 오존(OZON)과 와일드베리스(Wildberries)의 온라인 한국식품관을 소개하고, 체험 제품에 관심을 보인 소비자에게 구매처를 안내하는 등 실제 구매로 이어질 수 있도록 지원했다.
전기찬 aT 수출식품이사는 "이번 행사가 러시아 소비자들이 다양한 한국 식품을 직접 맛보고 즐기며 K-푸드에 한층 가까워지는 계기가 됐기를 바란다"며 "앞으로도 러시아 2·3선 도시 시장 확대를 위해 다양한 마케팅을 지속해서 추진할 것"이라고 강조했다.
rang@newspim.com