지프·푸조, 개소세 부담 낮춘다…7월 구매 혜택 제공

AI 핵심 요약beta
- 스텔란티스코리아가 7월 한정 프로모션을 진행했다
- 지프 랭글러·그랜드 체로키L·글래디에이터에 개소세 및 현금 지원을 제공했다
- 푸조 408·308·3008·5008 스마트 하이브리드에 현금·개소세·보증 혜택을 확대했다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 스텔란티스코리아가 자동차 개별소비세 인하 종료에 따른 소비자 부담을 낮추기 위해 7월 한정 특별 프로모션을 실시한다.
스텔란티스코리아는 개별소비세율이 3.5%에서 5%로 환원됨에 따라 지프 주요 SUV와 푸조 스마트 하이브리드 라인업을 대상으로 자체 지원금과 추가 구매 혜택을 제공한다고 2일 밝혔다.
지프는 랭글러 구매 고객에게 트림에 따라 96만~103만원의 자체 개별소비세 지원 혜택을 제공한다. 그랜드 체로키 L은 자체 개소세 지원과 기존 혜택을 더해 최대 477만원의 혜택을 받을 수 있다.
글래디에이터 구매 고객은 200만원 현금과 전동 사이드스텝 지원, 또는 최대 250만원 현금 지원 중 하나를 선택할 수 있다.
푸조는 408 스마트 하이브리드와 308 스마트 하이브리드 구매 고객에게 각각 250만원의 현금 지원을 제공한다. 3008 스마트 하이브리드는 최대 73만원의 자체 개소세 지원과 연식별 추가 혜택을 더해 최저 4276만원에 구매할 수 있다. 5008 스마트 하이브리드는 GT 트림에 한해 90만원의 자체 개소세 지원과 연장 보증, 주유 상품권을 제공한다.
스텔란티스코리아는 이번 프로모션을 통해 고객들이 지프와 푸조 주요 모델을 보다 합리적인 조건으로 경험할 수 있도록 지원한다는 계획이다.
chanw@newspim.com