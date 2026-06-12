푸조, 이케아 3개 매장서 신형 SUV 전시

AI 핵심 요약beta
- 푸조가 12일부터 3주간 이케아 매장에서 신형 SUV 전시 행사를 진행했다
- 올 뉴 3008·5008 스마트 하이브리드를 순차 전시하고 현장 상담과 브랜드 경험 기회를 제공했다
- 이케아 영수증 숫자 이벤트로 경품을 증정하고 상담 고객에게는 푸조 비치타월을 제공했다
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 푸조가 12일부터 3주간 이케아 주요 매장에서 신형 SUV를 선보인다.
전시는 12~14일 이케아 기흥점을 시작으로 19~21일 고양점, 26~28일 동부산점에서 순차적으로 열린다. 올 뉴 3008 스마트 하이브리드와 올 뉴 5008 스마트 하이브리드가 각각 1대씩 전시되며, 전문 세일즈 컨설턴트가 현장에서 상담과 제품 설명을 제공한다.
푸조는 전시장을 방문하지 않는 고객들도 일상 속에서 브랜드를 경험할 수 있도록 이번 행사를 마련했다. 가족 동반 방문객이 많은 이케아 매장을 선택해 고객 접점을 확대한다는 전략이다.
올 뉴 3008 스마트 하이브리드는 국내 양대 자동차 기자협회가 주관한 '2026 올해의 차' 심사에서 '올해의 디자인' 부문을 수상했다. 올 뉴 5008 스마트 하이브리드는 7인승 공간과 높은 공간 활용성을 갖춘 패밀리 SUV다.
행사 기간 이케아 영수증에 푸조 SUV를 상징하는 숫자(3, 5, 0, 8)가 포함된 고객은 현장 캡슐 뽑기 이벤트에 참여할 수 있다. 참가자에게는 지비츠와 말랑이 스퀴시, 이케아 소품 등을 증정하며, 차량 상담을 진행한 고객에게는 푸조 비치타월을 제공한다.
y2kid@newspim.com