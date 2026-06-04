푸조, 라이온 하트 멤버십 고객 대상 프랑스 문화 이벤트

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

18일 양평서 차량 시승과 프랑스식 만찬 등 진행

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 푸조가 라이온 하트 멤버십 가입 고객을 대상으로 프랑스 문화를 체험하는 라이프스타일 이벤트를 18일 양평에서 개최한다고 4일 밝혔다.

'푸조 앙 블랑'이라는 이름의 행사는 양평의 복합문화공간 '더 마구'에서 진행된다. 차량 시승을 넘어 프랑스의 문화와 감성을 직접 경험하는 자리다.

행사는 프랑스의 비공개 야외 다이닝 문화를 모티브로 기획됐다. 참가자들은 화이트 드레스 코드에 맞춰 흰색 의상을 입고 프랑스식 만찬에 참여한다. 유튜브 채널 '파리민수'로 활동 중인 정일영 교수와의 토크 콘서트에서 프랑스의 일상과 자동차 문화에 대해 이야기를 나눈다. 프랑스산 향료를 직접 시향하고 조향해 자신만의 향기를 만드는 '샤쉐 클래스'도 마련된다.

[사진=푸조]

푸조는 스마트 하이브리드 라인업인 308, 408, 3008, 5008을 한 자리에서 경험할 수 있는 시승 기회를 제공한다. 참가자들은 북한강을 따라 이어지는 드라이브 코스에서 푸조의 주행 감성과 스마트 하이브리드 시스템의 효율성을 체험할 수 있다.

스텔란티스코리아 방실 대표는 "라이온 하트는 단순한 고객 멤버십을 넘어 푸조와 고객이 함께 브랜드 문화를 만들어 가는 커뮤니티"라고 말했다.

행사 신청은 6월 10일까지 푸조 카카오 채널과 공식 인스타그램을 통해 받으며, 추첨을 통해 총 15팀을 선발한다.

y2kid@newspim.com