아이컴포넌트, 日·中 페로브스카이트 기업에 배리어필름 샘플 공급

일본·중국 기업 30곳에 샘플 공급…양산 기반 확대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 고기능성 필름 전문기업 아이컴포넌트가 페로브스카이트 태양전지 관련 기업들에 배리어필름 샘플을 공급하며 양산 기반을 확대하고 있다고 3일 밝혔다.

회사에 따르면 현재까지 약 30개 기업에 페로브스카이트 태양전지용 배리어필름 샘플을 공급했다. 고객사별 요구 사항에 맞춰 제품 사양을 고도화하며 공급을 늘리는 중이다.

배리어필름은 외부 환경의 수분과 산소 침투를 차단해 페로브스카이트 태양전지의 수명과 효율을 높이는 핵심 소재다. 페로브스카이트는 차세대 태양광발전 소재로 기존 실리콘 기반 태양전지 대비 고효율·저비용 구현이 가능하고 유연성까지 확보할 수 있다. 다만 수분·산소·열에 취약해 내구성 확보가 상업화의 핵심 과제다.

아이컴포넌트 로고. [사진=아이컴포넌트]

아이컴포넌트는 디스플레이용 배리어필름 분야에서 축적한 개발·생산 역량을 바탕으로 페로브스카이트 태양전지용 제품 양산에 속도를 내고 있다. 지난 6월 발표한 55억원 규모의 배리어필름 설비투자는 고객사 수요 증가와 양산 전환에 대응하기 위한 것이다.

아이컴포넌트 관계자는 "페로브스카이트 태양전지 상업화 경쟁이 본격화되며 글로벌 기업들의 배리어필름 샘플 공급 요청이 늘고 있다"며 "고객사별 요구 성능에 맞춘 다양한 사양의 제품을 제공하며 공급을 확대할 계획"이라고 밝혔다. 현재 다수의 고객사와 성능평가 및 신뢰성 검증을 진행 중이며 공동 개발을 통해 연구개발 역량과 공급능력을 강화할 방침이다.

nylee54@newspim.com