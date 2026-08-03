한돈자조금, '맛집 발굴 이벤트' 진행…제안자에 한돈케이크 증정

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소비자 추천으로 지역 맛집 발굴 취지

외국인 관광객 겨냥 미식 콘텐츠 확대

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 한돈자조금관리위원회가 소비자 추천을 받아 전국의 숨은 한돈 맛집을 발굴한다. 수집된 정보를 바탕으로 지역별 한돈 맛집을 체계화하고, 외국인 관광객을 위한 '한돈벨트'를 조성해 한돈 미식 콘텐츠를 확대한다는 계획이다.

한돈자조금은 오는 31일까지 '한돈 맛집 발굴 이벤트'를 진행한다고 3일 밝혔다.

참여자는 한돈자조금 홈페이지 이벤트 페이지나 한돈 공식 인스타그램을 통해 평소 즐겨 찾는 한돈 맛집과 추천 이유를 제출하면 된다. 외국인에게 소개하고 싶은 한돈 음식점과 한돈벨트 조성 아이디어도 함께 제안할 수 있다.

한돈 맛집 발굴 이벤트 홍보 안내문 [자료=한돈자조금관리위원회] 2026.08.03 rang@newspim.com

이번 이벤트는 '한돈벨트 캠페인'의 하나로 마련됐다. 한돈에 관심 있는 국민 누구나 참여할 수 있으며, 우수 제안자 5명에게는 8만원 상당의 한돈케이크를 제공한다. 참가자 가운데 추첨을 통해 네이버페이 1만원권 20명, 커피 기프티콘 5000원권 100명도 증정한다. 당첨자는 다음달 15일 이후 개별 안내할 예정이다.

이벤트를 통해 수집된 의견은 지역별 한돈 맛집 정보를 체계화하고, 향후 한돈벨트 조성과 한돈 미식 콘텐츠 개발하는 데 활용된다.

아울러 한돈자조금은 오는 9~10월 국내를 방문하는 외국인 관광객을 대상으로 한돈벨트 캠페인도 추진할 계획이다.

서울·부산·제주를 중심으로 한돈벨트를 조성하고, 한돈을 전문적으로 취급하는 음식점을 선정해 다양한 프로모션을 진행한다. 이를 통해 외국인 관광객이 한돈 식문화를 직접 체험하고 한돈의 우수성을 경험할 수 있도록 한다는 구상이다.

이기홍 한돈자조금 위원장은 "지역마다 오랫동안 사랑받아 온 한돈 맛집은 우리 식문화의 소중한 자산"이라며 "이번 이벤트를 통해 전국의 숨은 한돈 맛집이 새롭게 조명되고, 소비자들의 추천과 다양한 아이디어가 한돈의 새로운 미식 콘텐츠를 발굴하는 데 소중한 밑거름이 되길 기대한다"고 강조했다.

rang@newspim.com