푸조, 5월 리솜리조트서 SUV 시승 프로그램 운영

AI 핵심 요약beta
- 푸조가 30일 5월 충북 제천 리솜과 프로모션 진행한다.
- 1일부터 31일 리조트 숙박객 대상 3008·5008 시승 운영한다.
- 출고 고객에 숙박권 제공하고 멤버십은 식음료 10% 할인 준다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 푸조가 5월 한 달간 충북 제천의 포레스트 리솜&레스트리와 협력해 고객 대상 프로모션을 진행한다고 30일 밝혔다.
1일부터 31일까지 리조트 숙박객을 대상으로 3008 스마트 하이브리드와 5008 스마트 하이브리드 시승 프로그램을 운영한다. 고객은 예약을 통해 오후 1시부터 6시까지 5시간 동안 제천 일대를 주행하며 두 모델을 경험할 수 있다.
3008은 도심형 SUV이고, 5008은 7인승 패밀리 SUV다.
푸조는 5월 중 308, 408, 3008, 5008 스마트 하이브리드 전 차종 출고 고객에게 40만원 상당의 레스트리 숙박권(1박, 조식 포함)을 제공한다. 같은 기간 리조트를 방문하는 푸조 라이온 하트 멤버십 고객은 모바일 회원증 제시 후 식음료 시설 이용 시 10% 할인을 받을 수 있다.
또한 1일부터 5일까지 전국 푸조 전시장에서 시승을 완료한 고객에게 CGV 영화 티켓(1인 2매)을 증정한다.
y2kid@newspim.com