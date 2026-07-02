깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (7/2)

AI 핵심 요약beta
- GAM이 7월2일 글로벌·중국·아시아 증시와 기업·ETF·반도체·AI 동향을 집중 조명했다
- 미·중·홍콩 특징주와 퀄컴·메타·알파벳·테슬라 등 주요 기술·소비 브랜드 투자 이슈를 다뤘다
- 반도체·AI·전기차·ETF·게임·부동산 등 섹터별 수익·수급·신제품·규모 변화를 투자 관점에서 분석했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
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고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 7월2일 제공한 콘텐츠입니다.
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