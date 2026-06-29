깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (6/29)

AI 핵심 요약beta
- GAM이 29일 글로벌 증시·AI·에너지 등 투자 이슈를 종합 보도했다
- 미국·홍콩·중국·유럽에서 AI·청정에너지·전기차·반도체 관련 특징주와 신규 상장·IPO 동향을 전했다
- 메모리 대란·미국 고용지표·모더나 랠리·스페이스X 나스닥100 편입 등 거시·개별 종목 모멘텀을 짚었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
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손실 위험 알려주는 길잡이
고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 6월29일 제공한 콘텐츠입니다.
AI 앞에서 돌아선 헤지펀드…기술주 순매도 10년 최대
[뉴욕 주간 프리뷰] 6월 고용통계 초점…순환매 지속력 시험
[미국 특징주] "문제는 전력"…청정에너지·발전 기업 IPO 홍수
[미국 특징주] 메모리 대란에 전자기기값 줄인상..."내후년에도 수급난 안 풀려"
[미국 특징주] "윌리엄스, 천연가스 파이프라인 모멘텀 인수 인박"
[홍콩 특징주] 홍콩 주식 발행량 AI 열풍 힘입어 5년 최대
[유럽 특징주] 비싼 반도체 대신 싼 AI 도입주…유럽 투자자 '간접 수혜주'로 선회
中 자율주행 리더 '모멘타'① 홍콩증시 상장 '피지컬 AI 1호주'로
[중국증시 주간 포인트] ①6월 PMI, 익일물 역RP 최초 도입, 삼성∙SK 초대형 투자, 테슬라 FSD 구독형 전환, 넷이즈 상장방식 전환
[홍콩 특징주] '피지컬AI 1호주' 모멘타, 7월 8일 상장 전 공모청약 개시
[중국 특징주] 딥시크, 추론 속도 최대 85% 높인 'DSpark' 공개
[홍콩 특징주] 립모터 "원가 상승에도 전기차 가격인상 보류"
[중국 특징주] A주 상장사 다수, 반기 순이익 100% 이상 증가 전망
[중국 특징주] 은하미전, 전력반도체 소자 기업 인수하며 영향력 확대
모더나 52주 신고가 ① 코로나19 이후 '제2막' 본격화
[미국 특징주] 애플, 제재 대상인 CXMT 칩 구매 위해 미국 승인 요청
[미국 특징주] 저커버그, 메타에 폴리마켓·칼시와 협력 모색 지시
[미국 특징주] 애플의 비전 프로·스마트 글래스 책임자, 오픈AI로 이적
[미국 특징주] 앤스로픽의 미토스 AI 모델 '신뢰받는' 미국 기관에 출시 허용돼
[미국 특징주] 스페이스X, 나스닥100 편입 확정...패시브 자금 유입 본격화 전망