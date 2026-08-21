필리핀에서 납치됐던 한국인 5일 만에 무사히 풀려나

AI 핵심 요약beta
- 외교부는 21일 필리핀서 납치된 한국인 A씨가 풀려났다고 밝혔다.
- A씨는 지난 16일 마닐라 말라테서 괴한 4명에게 납치됐다.
- 외교부와 대사관은 현지 경찰과 공조해 석방을 이끌었다.
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납치 직후 몸값 요구받아..."건강 상태 양호"
[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 필리핀에서 괴한에게 납치됐던 40대 한국인 사업가가 피랍 5일 만에 무사히 풀려났다.
외교부는 21일 "지난 16일(현지 시간) 필리핀에서 납치됐던 40내 남성 A씨가 무사히 풀려났다"고 밝혔다. A씨의 건강 상태는 양호한 것으로 알려졌다.
A씨는 필리핀 마닐라의 말라테 지역에서 지난 16일 현지인으로 보이는 괴한 4명에게 납치됐다. 납치범들은 A씨가 타고 있던 차량을 가로막고 차 안으로 침입해 A씨를 납치한 뒤 도주했다.
당시 차량에는 다른 일행이 동승하고 있었으나 납치범들은 A씨만 데리고 도주했다. 납치범들은 A씨의 지인을 통해 몸값을 요구한 것으로 알려졌다.
주필리핀 한국대사관은 신고를 접수한 뒤 대사를 본부장으로 하는 현장 지휘본부를 구성하고 필리핀 경찰청과 소통했으며 현지 파견 근무 중인 한국 경찰 코리안데스크 등을 가동했다. 외교부 본부도 관계기관에 상황을 전파하고 재외국민보호대책본부를 가동했다.
외교부 관계자는 "우리 국민 안전을 최우선 순위로 두고 필리핀 경찰 등과 긴밀히 협력하면서 우리 국민의 조속한 석방을 위해 노력해 왔다"라고 밝혔다.
마닐라에는 필리핀에 체류 중인 전체 한국인의 절반이 넘는 3만여 명의 국민이 거주하고 있으며, 현재 외교부의 여행경보 제2단계인 '여행 자제'가 발령 중이다. 납치가 발생한 말라테 지역은 마닐라 서부 해안가의 상업·관광 지역으로 한국인들의 방문이 많은 곳이다.
opento@newspim.com