李대통령, 지익주 씨 살해한 전 필리핀 경찰 검거에 "유가족께 깊은 위로"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 10일 필리핀 전직 경찰에 의해 2016년 지익주 씨가 살해된 사건의 주범 검거 소식에 유가족을 위로했다
- 이 대통령은 검거가 주필리핀 한국대사관·코리안데스크·필리핀 경찰의 긴밀한 공조 덕분이라고 밝히고 관계자들에게 감사를 전했다
- 이 대통령은 해외에서 우리 국민 대상 범죄를 끝까지 추적해 책임을 묻고, 국민의 생명과 안전을 지키는 국가 책무를 다하겠다고 강조했다
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"국민 생명·안전 지키는 건 국가의 책무"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 10일 2016년 한국인 사업가 고(故) 지익주 씨를 살해한 전직 필리핀 경찰관이 검거됐다는 소식에 "유가족 여러분께 깊은 위로의 말씀을 전한다"고 밝혔다.
이 대통령은 이날 페이스북을 통해 "늦었지만 범인이 검거됐다는 소식을 전하게 돼 다행스럽게 생각한다"며 이같이 썼다.
이 대통령은 "지난 3월 필리핀 방문 당시 유가족 여러분께서 직접 수사 진전을 요청했고, 현지 교민 사회에서도 사건 해결을 바라는 목소리가 높았다"며 "이번 검거는 주필리핀 한국대사관과 코리안데스크, 그리고 필리핀 경찰당국의 긴밀한 공조가 있었기에 가능했다"고 설명했다.
그러면서 이 대통령은 "오랜 시간 사건 해결을 위해 노력해준 모든 관계자 여러분께 감사를 전한다"며 "국민의 생명과 안전을 지키는 것은 국가의 가장 기본적인 책무"라고 강조했다.
이 대통령은 "세계 어느 곳에서든 우리 국민을 대상으로 한 범죄를 끝까지 추적하고, 반드시 그에 합당한 책임을 물을 것"이라며 "해외에 계신 우리 국민들께서 보다 안전하게 생활하실 수 있도록 앞으로도 정부가 할 수 있는 모든 것을 다하겠다"고 밝혔다.
외교부에 따르면 전날 필리핀 마닐라에서 지 씨 살해 사건의 주범인 전직 필리핀 경찰청 마약단속국 팀장 라파엘 둠라오가 필리핀 경찰에 의해 검거됐다.
이 대통령은 지난 3월 필리핀 국빈 방문 당시 페르디난드 마르코스 주니어 필리핀 대통령에게 범인 검거를 요청했으며 마르코스 대통령이 최선을 다하겠다고 약속한 바 있다.
pcjay@newspim.com