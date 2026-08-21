韓총리, 서울 구청장들에 '주택공급 속도전' 주문…"모든 수단 활용"

AI 핵심 요약beta
- 한성숙 총리가 21일 서울 구청장들과 주택공급 간담회를 열었다.
- 정부는 착공 감소로 인한 공급 부족 해소에 속도를 내겠다고 했다.
- 구청장 협조를 받아 공공·민간 사업을 신속 추진하기로 했다.
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공공재개발·민간정비 등 사업 신속 추진 당부
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 한성숙 국무총리가 서울지역 구청장들과 만나 정부의 주택 공급 대책을 신속하게 이행하기 위한 협조를 요청했다. 2022년 이후 착공 물량 감소에 따른 공급 부족을 해소하기 위해 가능한 모든 정책 수단과 역량을 동원하겠다는 방침이다.
한 총리는 21일 오후 서울 종로구 국무총리 서울공관에서 '주택공급 관련 서울 구청장 간담회'를 열고 "2022년부터 이어진 착공 물량 감소로 인한 공급 부족이 지금부터라도 해결되도록 가능한 모든 수단과 역량을 활용해 신속히 주택을 공급하는 데 집중하려 한다"고 밝혔다.
지난 13일 정부가 발표한 주택 신속 공급 대책에 대해서는 "정부는 국민들의 주거 안정을 위해 이 대책을 신속하게 시행하겠다는 강한 의지를 갖고 있다"고 강조했다.
한 총리는 현장에서 주민들과 직접 소통하는 기초지방자치단체의 역할도 강조했다. 그는 "부동산 정책 현장에서 직접 소통하고 주민들이 무엇을 원하는지 가장 잘 알고 계신 구청장들을 뵙고 어떤 부분이 고쳐지고 보완돼야 하는지 말씀을 듣고 싶다"며 "고견을 주의 깊게 경청하고 반영할 필요가 있다는 생각에 모시게 됐다"고 말했다.
이어 "공공재개발과 민간 정비사업, 도심 공공주택 복합사업, 노후청사 복합개발, 매입임대주택, 소규모 주택 건설 등 다양한 사업이 진행 중이거나 계획 중인 것으로 안다"며 "이러한 공급 사업이 속도감 있고 원활하게 진행되기 위해서는 구청장들의 관심과 지원이 정말 중요한 시기"라고 했다.
정부는 총리실 차원에서도 주택 공급 사업의 추진 속도를 직접 점검할 방침이다. 이에 대해 한 총리는 "국토교통부 1차관도 나와 있고, 이번에 총리실에서 공급 관련 속도를 챙기기 위해 국무2차장이 책임지고 있다"며 "관련된 말씀을 듣고 정리해야 할 부분을 잘 챙기겠다"고 밝혔다.
그러면서 "주택 공급을 추진하는 과정에서 겪은 어려움이나 개선이 필요한 사항을 말씀해 주시면 잘 염두에 두겠다"며 "필요한 부분을 보완하면서 부동산 시장이 다시 안정세를 회복하는 데 총력을 다하겠다"고 강조했다.
이날 간담회에는 한 총리를 비롯해 총 26명이 참석했다. 서울 25개 자치구 중 양천·은평·광진·중구를 제외한 21개 자치구 구청장이 자리했다. 정부에서는 김이탁 국토부 1차관과 김용수 국무2차장, 김진 경제조정실장, 박영두 농림국토해양정책관 등이 참석했다.
rang@newspim.com