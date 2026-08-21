[종합] 쪼개진 삼성 노조, 반도체만 억대 성과급 불만에 '서초 집회 2탄' 예고

DX·DS 보상 격차와 고용 불안 동시 제기

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 심재민 인턴기자 = 삼성전자 DX(디바이스경험)부문 직원들이 주축인 동행노조가 21일 서울 서초사옥 집회 이후에도 추가 집회와 법적 대응을 이어가겠다는 방침을 밝혔다. 노조는 회사가 '소통'을 내세우면서도 실질적인 의사결정 권한이 없는 인사들을 내보내는 데 그치고 있고, 일부 직원에게 기존 직무와 무관한 전배가 이뤄지는 등 고용 불안도 커지고 있다고 주장했다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 삼성전자 DX(디바이스경험) 부문 중심의 삼성전자 동행 노조 조합원들이 21일 오후 서울 서초구 삼성전자 서초사옥 인근에서 집회를 열고 있다. 2026.08.21 ryuchan0925@newspim.com

◆ "이번으로 끝나지 않아"…한남 집회·법적 대응 검토

동행노조 백순안 정책기획실장과 이용훈 복지국장 등 노조 대표 관계자들은 이날 집회 후 기자들과 만나 "이번 집회로 끝나는 것이 아니다"며 "경영진이 어떻게 대응하는지 지켜본 뒤 다음 행동을 준비할 것"이라고 밝혔다. 이들은 향후 서울 한남동 일대에서 추가 집회를 여는 방안도 검토하고 있다.

이들은 회사와의 소통이 실질적인 해결책으로 이어지지 않고 있다고 지적했다. 노조 측은 "소통이라는 명목으로 실제 결정 권한이 없는 분들이 계속 내려오고 있다"며 "직원 입장에서는 보여주기식 소통으로 받아들일 수밖에 없다"고 주장했다. 최근 노태문 DX부문장이 참석한 경영현황 설명회에서도 보상 격차나 고용 문제와 관련한 구체적인 중재안은 제시되지 않았다는 설명이다.

노조는 그러면서 외부에서 부각된 '자사주 1000주' 요구보다 DX의 경영 실패와 고용 불안이 이번 갈등의 본질에 가깝다고 주장했다. 백 실장은 "제품 판매량은 높은 수준인데 회사는 적자를 이유로 희망퇴직과 인원 감축을 이야기하고 있다"며 "현장에서는 야근과 특근까지 하고 있는데 한편에서는 적자를 이유로 성과보상이 어렵다고 하고, 다른 한편에서는 인력을 줄이겠다고 하는 상황을 납득하기 어렵다는 목소리가 크다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 삼성전자 동행노조 구성원들이 서초사옥을 향해 푯말을 들고 시위하고 있다. 2026.08.21 flurry327@newspim.com

◆ "1000주보다 DX 미래가 문제"

현장에서는 DX와 DS(디바이스솔루션) 간 보상 격차뿐 아니라 두 부문을 나누는 회사의 경영 방식 자체에 대한 불만이 쏟아졌다. 노조는 회사가 필요할 때는 '하나의 삼성'을 강조하면서도 보상과 인사에서는 DX와 DS를 별개처럼 취급한다고 주장했다.

동행노조는 회사가 경영진과의 직접적인 소통에 나서거나 보상·고용 문제에 대한 구체적인 대책을 제시하지 않을 경우 추가 집회와 법적 대응 등을 통해 압박 수위를 계속 높인다는 방침이다.

한편 동행노조는 최승호 초기업노조 위원장이 내년 공동교섭단을 구성하지 않겠다는 입장을 밝힌 데 대해 "동의하지 않는다"며 내부적으로 대응 전략을 검토하고 있다고 밝혔다. 이와 함께 올해 임금교섭 과정에서 교섭대표 역할을 한 노조가 DX 조합원의 이해를 충분히 반영하지 않았다는 점 등을 문제 삼아 이달 중 공정대표의무 위반 여부를 다투는 법적 절차에도 착수할 계획이다. 공정대표의무는 교섭대표노조와 회사가 교섭창구 단일화에 참여한 다른 노조나 조합원을 합리적 이유 없이 차별해서는 안 된다는 제도다. 다만 구체적인 청구 내용과 방식은 아직 검토 단계라고 설명했다.

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