뉴욕증시 개장 전 특징주...스트래티지·브로드컴↑ VS OSI시스템즈·아베아나 헬스케어↓

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[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 21일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서는 기업 실적과 전망, 비트코인 급등, 인공지능(AI) 관련 자금 조달 소식 등에 주요 종목들이 강세를 보였다.

BJ's 홀세일과 로스 스토어스는 시장 예상을 웃도는 2분기 실적에 상승했다. 비트코인이 주간 기준 20% 넘게 오를 것으로 예상되면서 로빈후드와 코인베이스, 스트래티지 등 암호화폐 관련주도 일제히 강세를 나타냈다.

브로드컴은 인공지능(AI) 스타트업 앤트로픽을 지원하기 위한 거래와 관련해 600억달러가 넘는 자금 조달을 추진하고 있다는 보도에 상승했다.

브로드컴 간판 [사진=블룸버그통신]

▶ 상승 종목

◆ BJ's 홀세일 클럽 홀딩스(BJ)

회원제 창고형 할인점 BJ's 홀세일은 개장 전 거래에서 소폭 상승했다.

2분기 실적이 시장 예상을 웃돈 것이 주가를 뒷받침했다.

일회성 항목을 제외한 조정 주당순이익(EPS)은 1.36달러로 팩트셋이 집계한 시장 전망치 1.17달러를 웃돌았다.

매출은 60억9000만달러로 시장 예상치 59억7000만달러를 상회했다.

회사는 회계연도 주당순이익 전망도 기존 4.40~4.60달러에서 4.60~4.80달러로 상향 조정했다.

◆ 로스 스토어스(ROST)

할인 유통업체 로스 스토어스는 개장 전 거래에서 7% 넘게 급등했다.

2분기 실적이 시장 예상을 웃돈 데다 회사가 제시한 3분기 이익 전망도 시장 전망치를 상회한 영향이다.

◆ 암호화폐 관련주

비트코인이 금요일 상승세를 이어가면서 암호화폐 관련주도 일제히 강세를 보였다. 비트코인은 이번 주 20% 넘게 상승한 채 거래를 마칠 것으로 예상된다.

개인투자자용 거래 플랫폼 로빈후드(HOOD), 암호화폐 거래소 코인베이스(COIN), 세계 최대 비트코인 보유 상장사인 스트래티지(MSTR)는 개장 전 거래에서 각각 최소 4.5% 상승했다.

백악관이 암호화폐 업계 경영진들을 초청한 가운데 의회에 '클래리티법(Clarity Act)' 처리를 촉구한 것이 비트코인 상승세에 힘을 보탰다.

클래리티법은 암호화폐 시장 인프라와 관련한 규제 체계를 마련하고 어떤 연방 기관이 암호화폐를 감독할지를 보다 명확하게 규정하는 데 초점을 맞춘 법안이다.

◆ 브로드컴(AVGO)

반도체 업체 브로드컴은 개장 전 거래에서 1% 넘게 상승했다.

블룸버그통신이 소식통을 인용해 브로드컴이 앤스로픽을 지원하기 위한 거래와 관련해 600억달러가 넘는 부채 조달을 추진하고 있다고 보도한 영향이다.

▶ 하락 종목

◆ OSI시스템즈(OSIS)

보안검색·의료장비 업체 OSI시스템즈는 개장 전 거래에서 9% 넘게 급락했다.

회계연도 4분기 실적이 엇갈린 데다 회사가 제시한 2027회계연도 매출 전망이 시장 기대에 미치지 못한 것이 주가를 끌어내렸다. 개장 전 주가는 약 14.5% 하락했다.

회사는 자사주 100만주를 추가로 매입할 수 있도록 승인했지만 부진한 매출 전망에 대한 투자자들의 우려를 상쇄하지 못했다.

◆ 아베아나 헬스케어(AVAH)

가정 방문 의료서비스 업체 아베아나 헬스케어는 개장 전 거래에서 6% 넘게 하락했다.

일부 기존 주주들이 보통주 1500만주를 주당 11.75달러에 매각하는 2차 주식매각(secondary offering)을 결정한 것이 주가를 압박했다. 개장 전 주가는 한때 10.2% 하락한 11.65달러를 기록했다.

매각 주주에는 J.H. 휘트니 에쿼티 파트너스 계열사와 회사의 전·현직 이사 및 임원 등이 포함됐다. 회사가 신주를 발행하는 것은 아니며 매각 대금도 전액 기존 주주들에게 돌아간다.

◆ 플라워스 푸즈(FLO)

미국 제빵·식품업체 플라워스 푸즈는 개장 전 거래에서 4% 넘게 하락했다.

전날 장 마감 후 발표한 2분기 실적이 시장 기대에 미치지 못한 것이 악재가 됐다. 조정 주당순이익(EPS)은 0.21달러로 시장 전망치 0.23~0.24달러를 밑돌았고, 매출도 11억9000만달러 수준으로 시장 예상치 12억3000만~12억4000만달러에 미달했다.

특히 판매량이 전년 대비 5.8% 감소했고 브랜드 소매 제품 판매량은 7.6% 줄었다. 조정 EBITDA도 19.2% 감소한 1억1130만달러를 기록했다.

koinwon@newspim.com