경기도, 고양시에 말라리아 경보 발령…올해 파주·김포 이어 3번째

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 21일 고양시에 올해 세 번째 말라리아 경보를 발령했다.
- 고양시 첫 군집사례 발생에 따른 조치였다.
- 도는 역학조사와 방제, 예방홍보를 강화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 파주시와 김포시에 이어 21일 고양시에 올해 세 번째 말라리아 경보를 발령했다고 밝혔다.
도에 따르면 이번 경보는 지난 6월 22일 질병관리청의 전국 말라리아 주의보 발령 이후 고양시에서 첫 군집사례가 발생함에 따른 조치다. 군집사례는 말라리아 위험지역 내에서 환자 2명 이상의 증상 발생 간격이 14일 이내이고 거주지 거리가 1km 이내인 경우를 뜻한다.
말라리아 경보는 주의보 발령 이후 첫 군집사례가 나타나거나 동일 시·군·구에서 매개모기 일평균 개체수가 2주 연속 5.0 이상일 때 지역사회 유행을 차단하기 위해 내려진다. 경기도에서는 앞서 지난 7월 9일 파주시, 8월 3일 김포시에서 각각 말라리아 경보가 발령된 바 있다.
경기도는 군집사례 환자의 추정 감염지역과 모기 서식 환경, 거주지 주변 환경 점검, 공동노출자 및 위험 요인 등을 확인하기 위한 심층 역학조사에 나설 예정이다.
또한 고양시 관내 의사회·약사회와 협력해 예방 홍보를 강화하고 재난안전문자와 언론매체를 통해 거주자 및 방문객에게 감염 가능성을 안내하도록 했다. 환자 주변 및 매개모기 서식지에 대한 집중 방제와 조기 발견을 위한 신속 진단검사, 예방약 제공 등 경보 발령에 따른 방역 조치도 적극 추진한다.
질병관리청 감염병포털에 따르면 8월 21일 기준 올해 신고된 전국 말라리아 환자는 총 269명이며 이 가운데 경기도 환자는 148명으로 전체의 약 55%를 차지하고 있다.
유영철 경기도 보건건강국장은 "말라리아 위험지역에서는 매개모기 방제를 강화하고 모기에 물리지 않도록 예방 수칙을 철저히 준수해야 한다"며 "위험지역 거주자와 방문자는 말라리아 의심 증상이 나타날 경우 가까운 보건소 등 의료기관을 찾아 신속히 검사를 받아달라"고 당부했다.
1141world@newspim.com