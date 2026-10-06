'정원오 출장 의혹 제기' 김재섭, 경찰 출석…"발언 중 거짓 없다"

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공직선거법상 허위사실 공표 혐의…피의자 신분

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 정원오 전 더불어민주당 서울시장 후보의 성동구청장 재임 시절 멕시코 칸쿤 출장 관련 의혹을 제기했다가 고소당한 김재섭 국민의힘 국회의원이 경찰에 출석해 "내 발언 중에 하나도 허위가 없다"고 말했다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 6일 오전 공직선거법(허위사실 공표) 위반 등 혐의로 김 의원을 피의자 신분으로 조사 중이다.

정원오 전 서울시장 후보의 성동구청장 재임시절 멕시코 칸쿤 출장 관련 의혹을 제기한 국민의힘 김재섭 의원이 6일 오전 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 경찰 조사를 받기 위해 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다. [사진=뉴스핌DB]

경찰 조사에 앞서 기자들과 만난 김 의원은 "(앞선 의혹 제기는) 모두 구체적인 자료, 공신력 있는 자료를 바탕으로 했다"며 "내가 할 수 있는 최대한의 사실 검증을 했고 내가 말한 것 중 단 하나의 거짓도 없다"고 말했다.

이어 김 의원은 "국정감사가 시작되는 날인데 경찰서 앞에 서 있다"며 "명백한 야당 탄압이자 이재명 정권의 노골적인 김재섭 죽이기이고 정치 경찰의 노골적인 탄압"이라고 주장했다.

김 의원은 지난 3월 31일 국회 기자회견에서 정 전 후보가 성동구청장 재임 중이던 2023년 공무원 임모 씨와 멕시코 칸쿤에 출장을 다녀왔고 공무국외출장 심사 의결서에는 임씨의 성별이 '남성'으로 조작됐다는 의혹을 꺼냈다. 김 의원은 또 해외 출장 이후 해당 여직원이 성동구청에서 더 높은 급수 직위로 다시 채용됐다며 인사 특혜 의혹도 제기했다.

임씨는 지난 4월 김 의원을 공직선거법 위반 등 혐의로 고소했다. 정 전 후보는 임씨가 해외 업무 담당자이고 칸쿤은 경유지였다고 반박했다. 성별 표기 오류는 구청 측의 단순한 실수라고 설명했다.

yuniya@newspim.com