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금융권 해킹에 AX 전환 기조 바뀐다, 당국발 AI 보안 규제 현실화 전망

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AI 핵심 요약

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  • 경찰이 6일 금융권 해킹 사건을 정식수사했다.
  • 개인정보 유출과 CEO 책임 강화로 AX 변화가 불가피하다.
  • 금융권은 보안 강화와 정부 규제 준수를 우선하게 됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

신한은행 등 7곳 해킹, 2차 피해 '확인 중'
경찰 전담수사팀 지정, 해킹 경로 등 확인
AI 해킹에 속수무책, 보안 규제 부담 커질 듯
법 개정에 CEO 책임론, AX 패러다임 변화 불가피

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 경찰이 금융권 해킹 사태에 대해 정식수사에 착수하면서 업권에서 추진 중인 인공지능(AI) 전환(AX)에도 상당한 변화가 불가피할 전망이다. 시스템 부실이 확인될 경우 정부 차원의 보안 규제 강화가 불가피하다는 지적이다.

특히 개인정보보호법 개정으로 정보 유출 사고에 대한 최고경영자(CEO)의 책임이 강화된 만큼, 금융사들이 AI를 활용한 업무 효율화와 비용 절감보다 보안 강화와 정부 가이드라인 준수를 우선하는 방향으로 전환할 가능성이 높아지고 있다.

경찰청 국가수사본부는 최근 발생한 금융권 해킹 사건을 정식수사(정보통신망법 위반 혐의)로 전환하고 28명 규모의 전담수사팀을 지정했다고 6일 밝혔다. 전담수사팀은 경찰청 사이버테러수사대로, 사이버테러대응과장이 팀장을 맡았으며 중대범죄수사청 통보 여부도 검토 중이다.

AI 인포그래프. [서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 2026.10.06 peterbreak22@newspim.com

금융당국 등에 따르면 현재까지 확인된 피해 금융사는 약 2만5000명의 개인정보가 유출된 신한은행을 필두로 KB국민·하나·BNK부산·예가람·웰컴저축은행·현대캐피탈 등 총 7곳이다. 온라인투자금융업(온투업) 기업인 피에프씨테크놀로지스와 모우다도 피해 발생을 공지했다.

금융당국에 이어 경찰까지 조사에 나서면서 구체적인 해킹 경로와 추가 피해 여부 등도 조만간 밝혀질 것으로 보인다. 일단 금융권 긴급 점검 회의에서는 AI에 대응하는 각 금융사들의 시스템 부실보다는 내부통제 및 보안관리 부실이 주요 원인으로 지적되고 있다.

시중은행 관계자는 "AI를 악용한 첫 번째 해킹이라는 점에서 심각성은 크지만 유출 경로나 규모로는 2차 피해가 크지는 않을 것으로 보고 있다"며 "기술 고도화가 필요하다기보다는 전반적인 시스템 점검이 우선으로 파악한다"고 밝혔다.

하지만 대통령까지 직접 나서 진상규명 및 철저한 대응을 지시한 만큼, 금융권 전반에서 추진 중인 AI 전환(AX) 프로젝트에는 상당한 변화가 불가피하다는 지적이다.

지금까지의 흐름이 그룹 회장이나 은행장 등 경영진(CEO)이 직접 나서 AI를 활용한 업무 효율화와 비용 절감 등을 전면에 내세웠다면, 이번 사태를 계기로 보안 강화 및 정부 가이드라인 준수 등을 핵심으로 하는 방향 전환이 강제될 가능성이 높기 때문이다.

특히 지난달 11일부터 시행 중인 개정 개인정보보호법을 감안하면 금융사 부담은 더욱 커질 수밖에 없다. 정보 유출 등의 사고 발생 시 최종 책임자가 사업주 및 대표자 등 CEO로 명시됐으며, 중대·반복 위반의 과징금 상한 역시 전체 매출액의 10%로 높아졌기 때문이다.

5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협) CI. [뉴스핌DB]

일각에서는 개정안 시행 이후 사실상 첫 번째 대형 보안 사고라는 점에서 2차 피해가 확인될 경우 경영진 제재 및 막대한 과징금 부과로 이어질 가능성이 높다고 보고 있다. 내부통제 부실까지 겹칠 경우 책무구조도에 따른 이중 제재까지 걱정해야 하는 상황이다.

이틀 앞으로 다가온 정무위원회 국정감사에서도 보안 부실 및 정부 관리·감독 강화를 요구하는 목소리가 커질 전망이다. 이미 확정된 8일 금융위원회 증인 및 참고인에는 은행장 등 해킹 관련 인물들이 빠졌지만 19일 금융감독원 국감 및 22일 종합감사에는 포함될 가능성이 점쳐진다.

금융권에서는 구체적인 피해 규모와 해킹 경로 등이 확인되기 전까지는 시스템 부실을 단정하기 어렵다는 이유로 사태 추이를 지켜봐야 한다는 입장이다. 무엇보다 당국 개입이 현실화될 경우 보안 강화와는 별개로 경영상 부담이 커질 수 있다며 신중한 태도다.

반면 보안업계에서는 금융권의 대대적인 AX 패러다임 변화를 요구하고 있다. 그간 철옹성을 자부하던 보안이 AI 해킹에 속수무책으로 무너진 만큼 즉각적인 시스템 점검 및 최고보안책임자(CISO)의 역할과 경영상 비중을 늘리는 등의 대책 마련이 필요하다는 지적이다.

염흥렬 순천향대학교 정보보호학과 교수는 "핵심망은 손상이 없었고 외부지원 시스템 등 외부망만 피해를 입었다는 게 금융권 설명이지만 사실 여부를 떠나 CISO가 이런 보안 사각지대를 미리 파악하고 보안 대책을 경영진에 직접적으로 요구할 수 있었다면 결과는 달라졌을 것"이라고 밝혔다.

특히 "법 개정에 따라 보안 책임은 이제 CEO가 져야 한다. 가장 안전하다고 했던 금융권이 피해를 입은 만큼, AI(해킹) 모델까지 등장한 전반적인 상황 변화에 맞춰 금융 사이버 보안의 패러다임 변화도 필요하다"고 강조했다.

peterbreak22@newspim.com

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"국민·장병께 죄송"...유승민 체육회장, '군 면제' 사과 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 사상 첫 4연패를 달성하고도 일부 선수의 경솔한 발언으로 뭇매를 맞은 남자 축구대표팀 파문과 관련, 유승민 대한체육회장이 국민과 국군 장병에게 공식으로 고개를 숙였다. 아시안게임 여정을 마친 한국 선수단 본단은 5일 오후 인천국제공항 제2터미널을 통해 귀국했다. 유승민 회장을 비롯해 이상현 선수단장, 댄스스포츠, 레슬링, 리듬체조, 스포츠클라이밍, 테니스 대표팀 등 선수단 90여 명이 함께 입국했다. 문화체육관광부와 대한체육회는 공항에서 환영 행사를 열고 16일 동안 열전을 치른 선수들을 격려했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 유승민 대한체육회장. [사진=대한체육회] 2026.10.05 psoq1337@newspim.com 이 자리에서 유 회장은 최근 정치권으로까지 번진 축구대표팀의 병역 특례 발언 논란에 대해 직접 입을 열었다. 유 회장은 "일부 선수의 경솔한 발언으로 상처받으신 국민 여러분과 국군 장병 여러분께 체육회를 대표해서 심심한 사과의 말씀을 드린다"고 밝혔다. 앞서 아시안게임 남자 축구대표팀은 결승전에서 일본을 1-0으로 꺾고 금메달을 목에 걸었다. 아시안게임 사상 첫 4연패라는 대기록을 썼으나 우승 직후 일부 선수의 언행이 도마에 올랐다. 주장 이기혁은 경기 후 인터뷰에서 "군대 안 간다"고 웃으며 말했고 양민혁은 "군 면제라는 보상 하나만 보고 경기를 뛰었다"고 해 비판을 받았다. 막내 박승수는 라커룸에서 '전역모'를 쓴 사진을 SNS에 올렸다가 삭제했다. 병역 혜택을 지나치게 가볍게 여겼다는 여론이 비등했고 정치권에서도 제도를 재검토해야 한다는 목소리가 커졌다. 논란이 확산하자 전날 결산 기자회견에서 재발 방지를 약속했던 유 회장이 귀국 현장에서도 직접 사과에 나선 것이다. 대한축구협회 역시 국가대표 소양 및 윤리 교육을 강화해 사회적 눈높이에 맞는 품행 관리에 나서겠다고 고개를 숙였다. psoq1337@newspim.com 2026-10-05 21:06
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폭염·AG 뚫고...1236만명 역대 최다 관중 신기록 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026시즌 프로야구 KBO리그가 역대 단일 시즌 최다 관중 기록을 새롭게 썼다. 한국야구위원회(KBO)는 5일 전국 5개 구장에 총 9만5922명이 입장해 시즌 누적 관중 1236만2000명(평균 1만7685명)을 기록했다고 밝혔다. 지난해 세웠던 종전 최다 기록인 1231만2519명을 갈아치우며 역대 최다 관중 신기록을 수립했다. 올 시즌 프로야구는 수많은 악재를 딛고 흥행 질주를 이어갔다. 지난 8월 기록적인 폭염으로 30경기가 취소됐고, 2026 아이치·나고야 아시안게임 기간에는 주축 선수들이 대표팀에 차출되는 변수가 발생했다. 하지만 식지 않은 야구 열기는 관중 신기록이라는 결실로 이어졌다. 기록 경신 페이스는 역대급이었다. 개막 55경기 만에 100만 관중을 돌파한 KBO리그는 100만 단위 돌파 기록을 차례로 갈아치웠다. 지난 1일에는 역대 최소인 684경기 만에 1200만 고지를 밟았고 이날 699경기 만에 시즌 최종 최다 관중 기록까지 경신했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 올해 누적 관중 1206만 9596명을 기록한 지난 1일 SSG랜더스 홈구장 모습. [사진=SSG 랜더스] 2026.10.05 psoq1337@newspim.com 경기당 평균 관중은 1만7685명으로 지난해 동일 경기 수 대비 약 4% 증가했다. 전체 치른 경기 중 47.4%에 달하는 331경기가 매진됐으며 리그 전체 좌석 점유율은 85.2%를 기록했다. TV 시청률과 평균 시청자 수도 지난해보다 일제히 상승하며 안방극장까지 야구 열풍이 번졌다. 구단별 흥행 성적도 눈부시다. 삼성 라이온즈가 166만9050명으로 관중 동원 1위에 올랐고 LG 트윈스(157만4738명)와 두산 베어스(148만3772명)가 뒤를 이었다. 롯데 자이언츠(128만2929명), KIA 타이거즈(121만7388명), SSG 랜더스(121만3900명), 한화 이글스(112만950명)에 이어 이날 롯데를 꺾고 정규시즌 우승을 확정한 KT 위즈(100만4272명)까지 합류했다. NC 다이노스와 키움 히어로즈를 제외한 8개 구단이 100만 관중을 돌파한 것은 KBO리그 역사상 최초다. 출범 첫해인 1982년 143만여 명으로 출발한 KBO리그는 2024년 처음 1000만 관중 시대를 열었다. 이어 지난해 1200만 관중을 돌파한 데 이어 올해 또다시 신기록을 작성했다. 아직 정규시즌 잔여 21경기가 남아 있어 역대 최초의 1240만 관중 돌파를 향한 신기록 행진은 계속될 전망이다. psoq1337@newspim.com 2026-10-05 19:35

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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