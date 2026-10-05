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[주간금융이슈] 금융권 비켜가나 했더니…신한·KB국민은행 해킹, 국감 막판 변수

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  • 정무위 국감은 6일 시작해 8일 금융위를 감사했다
  • 국감 앞두고 신한·KB은행서 정보 유출 사고가 났다
  • 보안·내부통제와 홈플러스 익스포저가 변수로 떠올랐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

레버리지 ETF·산업계 증인에 금융권 비중 낮아졌지만
신한·국민은행 잇단 정보유출…보안·내부통제 쟁점 부상

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 국회 정무위원회 국정감사가 본격 시작된다. 올해 국감은 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 논란과 정유·유통·플랫폼 등 비금융권 현안에 관심이 집중되면서 금융권 이슈는 상대적으로 비중이 낮아질 것이란 전망이 많았다. 하지만 국감을 며칠 앞두고 신한은행과 KB국민은행에서 잇달아 고객정보 유출 사고가 발생하면서 은행권 보안과 내부통제가 막판 변수로 떠올랐다.

4일 국회와 금융권에 따르면 정무위는 오는 6일 국가보훈부 등을 시작으로 국정감사 일정에 들어간다. 8일 금융위원회, 19일 금융감독원·예금보험공사·서민금융진흥원 등에 대한 감사가 예정돼 있으며 21~22일에는 종합감사가 이어진다.

KB·신한·우리·하나금융지주 [사진=뉴스핌DB]

당초 금융위와 금감원 국감에서는 가계대출과 주택담보대출 관리 등 은행권 현안을 비롯해 보험·카드·저축은행의 업권별 이슈가 주요 질의 대상으로 꼽혔다. 보험업계에서는 지난 5월 출시된 5세대 실손보험 전환율과 실손보험 청구전산화 연계율, 카드업계에서는 카드론 관리 강화 이후 현금서비스와 리볼빙 증가가 관심사다. 저축은행의 건전성과 중·저신용자 대출 공급 문제도 다뤄질 가능성이 있다.

다만 올해 정무위 증인 명단만 놓고 보면 금융권의 존재감은 크지 않다. 지난 1일 채택된 일반증인과 참고인에는 조주연 홈플러스 대표와 정유 4사 경영진, 주성원 쿠팡 총괄부사장, 윤구 구글코리아 대표 등 산업계 인사들이 대거 포함됐다. 반면 은행·금융지주와 주요 증권·보험사 최고경영자(CEO)는 대부분 빠졌고, 올해 정무위 국감의 핵심 쟁점으로 꼽힌 단일종목 레버리지 ETF 관련 인사들도 명단에서 제외됐다.

국민의힘이 출석을 요구한 김용범 전 청와대 정책실장과 박현주 미래에셋그룹 회장 등도 이번 증인 채택 대상에 포함되지 않았다. 다만 종합감사 전까지 추가 증인 협의 가능성이 남아 있어 레버리지 ETF 도입 경위를 둘러싼 여야 공방은 계속될 것으로 보인다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = [AI 일러스트] 2026.10.02 yunyun@newspim.com

금융권으로서는 민간 금융사 CEO의 직접 출석 가능성이 낮아지면서 부담을 덜었다는 분위기가 있었다. 하지만은행권 정보 유출 사고로 분위기가 달라졌다는 평가가 나온다. 보안과 내부통제, 금융당국의 관리·감독 책임이 새롭게 부각되면서 금융권 현안이 국감 초반부터 다시 전면에 등장할 수 있어서다.

신한은행에서는 지난 1일 외부 비인가자가 대출모집인용 조회 서비스에 접근해 약 2만5000명의 고객정보를 빼낸 사실이 확인됐다. 고객명과 전화번호, 소득·대출 관련 정보 등이 유출된 것으로 파악됐으며 금융감독원은 사고 경위와 관리체계를 들여다보기 위한 현장점검에 들어갔다.

바로 다음 날인 2일에는 KB국민은행에서 외부 침해로 119명의 개인신용정보가 유출된 사실이 드러났다. 공격 대상은 직원용 모바일 업무지원 시스템으로, 국민은행은 인터넷·모바일뱅킹 등 고객 금융거래 시스템과는 관련이 없다고 설명했다. 금융당국은 주요 시중은행에서 연달아 사고가 발생하자 은행권을 소집해 보안 상황과 대응체계를 점검했다.

국감 직전에 대형 시중은행 두 곳에서 정보 유출 사고가 이어진 만큼 오는 8일 금융위 국감부터 금융회사 정보보호 체계와 금융당국의 감독 문제가 새 쟁점으로 부각될 가능성이 있다. 신한은행은 대출모집인용 조회 서비스의 인증과 접근통제 체계가, 국민은행은 내부 업무시스템의 보안 관리가 각각 주요 점검 대상이 될 수 있다.

홈플러스 기업회생을 둘러싼 금융회사 익스포저 문제도 변수로 남아 있다. 조주연 홈플러스 대표가 증인으로 채택된 만큼 회생 과정과 채권자 책임 문제가 집중적으로 다뤄질 경우 금융회사로 질의가 확산될 가능성도 있다.

금융권 관계자는 "증인 채택 이후 금융권 현안이 상대적으로 크게 부각되지 않을 것이란 분위기가 있었지만, 은행권 정보 유출 사고가 잇따르면서 변수가 생겼다"며 "금융위와 금감원 국감에서 보안과 내부통제 문제가 주요 질의 대상으로 다뤄질 가능성을 예의주시하고 있다"고 말했다. 

yunyun@newspim.com

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최태원, SK지분 9440억 매각…"개인자금 조달" [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 최태원 SK그룹 회장이 노소영 아트센터 나비 관장과의 재산분할 소송에 필요한 개인 자금을 마련하기 위해 약 9440억원 규모의 SK㈜ 지분을 매각한다. 매각 금액은 지난 7월 파기환송심 재판부가 최 회장에게 노 관장에게 지급하라고 판결한 재산분할금 9440억원과 같은 규모다. 다만 최 회장은 해당 판결에 재상고해 현재 대법원 판단을 기다리고 있다. 2일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 최 회장은 보유 중인 SK㈜ 보통주 165만3924주를 총 9439억9994만원에 처분하는 거래계획을 공시했다. 거래가 완료되면 최 회장의 보유 주식은 1297만5472주에서 1132만1548주로 줄고 지분율은 17.76%에서 15.49%로 낮아진다. SK㈜는 이번 지분 변동에 대해 "최대주주가 재산분할 소송 관련 개인 자금 수요에 대응하기 위한 것"이라고 밝혔다. 최태원 SK그룹 회장(왼쪽)과 노소영 아트센터 나비 관장 [사진=뉴스핌DB] 최 회장의 매각 규모인 9440억원은 서울고법이 지난 7월 재산분할 파기환송심에서 최 회장이 노 관장에게 지급하라고 판결한 금액과 일치한다. 최 회장은 이후 재상고하면서 9440억원 가운데 7000억원은 다투지 않고 나머지 2440억원에 대해서만 대법원의 판단을 받기로 한 상태다. 지분 매각은 두 갈래로 진행된다. 97만2493주는 주당 55만9387원, 총 5440억원에 전략적 투자자에게 시간외대량매매 방식으로 매각한다. 나머지 68만1431주는 주당 58만7000원, 총 4000억원 규모로 증권사 대상 주가수익스왑(PRS) 거래를 병행한다. 실제 거래는 오는 11월 2일 이뤄질 예정이다. PRS 계약 기간은 3년이다. 기준가격은 주당 58만7000원으로, 향후 거래 상대방이 해당 주식을 처분했을 때 실제 매각 금액과 기준가격의 차이를 서로 정산하는 구조다. 이에 따라 최 회장은 주식을 처분한 이후에도 일정 기간 SK㈜ 주가 변동에 따른 손익을 공유하게 된다. SK는 대규모 주식을 정규장에서 일시에 처분하지 않고 전략적 투자자와 증권사를 대상으로 거래해 시장 영향을 최소화했다고 설명했다. 또 거래 후에도 최 회장이 최대주주 지위를 유지한다고 강조했다. 특수관계인을 포함한 지분율은 거래 전 25.2%에서 22.9%로 낮아진다. 의결권 있는 주식 기준으로는 최 회장 지분율이 23.9%에서 20.8%, 특수관계인 포함 지분율은 33.5%에서 30.5%로 줄어든다. syu@newspim.com 2026-10-02 16:32
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남자양궁, 인도 꺾고 리커브 단체전 金과녁 명중 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 세계 최강 한국 남자 양궁이 여자 단체전의 아쉬움을 씻어내며 한국 양궁의 자존심을 굳건히 지켰다. 김우진(청주시청), 이우석(코오롱), 김제덕(예천군청)이 찰떡 호흡을 과시하며 아시안게임 2연패를 달성했다. 2024 파리 올림픽 단체전 정상에 함께 섰던 세 선수는 다시 한번 아시안게임 무대에서 금빛 과녁을 명중시키며 세계 최강의 저력을 유감없이 증명했다. [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김제덕(왼쪽부터), 김우진, 이우석이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체전 시상식에서 포즈를 취하고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com 김우진, 이우석, 김제덕으로 이뤄진 한국 남자 리커브 대표팀은 2일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 리커브 남자 단체전 결승에서 인도를 세트 스코어 5-1(56-56 57-50 56-54)로 제압하고 금메달을 목에 걸었다. [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=한국 남자 양궁 대표팀이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체 결승전에서 승리를 확정한 뒤 기뻐하고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com 이번 금메달은 앞서 펼쳐졌던 여자 단체전의 충격을 딛고 일어선 결과라 더욱 값졌다. 한국 여자 양궁은 이번 대회 결승에서 인도에 발목을 잡히며 무려 28년 동안 이어져 온 8연패 행진이 중단되는 아픔을 겪었다. 김제덕 역시 앞서 강채영과 나선 혼성 단체전 준결승에서 중국에 패한 뒤 동메달에 머물며 아쉬움을 삼켰다. 그러나 남자 대표팀이 든든하게 중심을 잡으며 분위기를 반전시켰다. [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김제덕이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체 결승전에서 시위를 당기고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김우진이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체 결승전에서 시위를 당기고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이우석이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체 결승전에서 시위를 당기고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com 토너먼트 과정은 완벽했다. 16강에서 타지키스탄을 6-0으로 완파한 한국은 8강에서 몽골을 5-3으로 꺾었다. 준결승에서는 대만을 상대로 세트 스코어 6-0 완승을 거두며 결승에 올랐다. 결승전 상대는 이날 여자 단체전에서 한국을 꺾었던 인도였다. 1세트에서 한국은 27대 29로 리드를 내줬으나 뒷심을 발휘해 56-56 동점을 만들며 세트 포인트 1점씩을 나눠 가졌다. [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=한국 남자 양궁 대표팀 선수들이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체 결승전을 마치고 태극기를 들어보이고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com 균형은 2세트에서 곧바로 무너졌다. 한국은 첫 세 발을 모두 10점에 꽂아 넣으며 30점 만점을 기록했다. 인도가 흔들리는 사이 한국은 57점을 기록해 세트 스코어 3-1로 앞서갔다. 3세트에서도 빈틈은 없었다. 한국은 인도가 54점에 그친 사이 56점을 합작하며 승부에 마침표를 찍었다. 이번 우승으로 김우진은 통산 네 번째 아시안게임 금메달을 수확했고 이우석은 통산 세 번째, 김제덕은 두 대회 연속 금메달의 영예를 안았다. 단체전 정상 탈환에 성공한 한국 양궁 대표팀은 3일 열리는 개인전에서 추가 금메달 사냥에 나선다. psoq1337@newspim.com 2026-10-02 15:50

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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