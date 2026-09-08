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가상자산도 은행처럼 내부통제...두나무, 임종헌·양두호 투톱체제 시험대

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AI 핵심 요약

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  • 두나무가 8일 금융당국 강화에 맞춰 투톱 내부통제를 운영했다
  • CLO·CCO 분리와 FDS·AML 고도화로 업계 기준점이 됐다
  • 다만 미신고 사업자 거래 제재 소송 결과에 변화가 달렸다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

최고법무책임자·최고준법책임자 독립 운영
FDS·AML 등 내부통제 고도화
과거 FIU 제재 관련 법적 공방 지속
소송 결과 따라 조직·책임자 변화 가능성

[서울=뉴스핌] 정광연·박가연 기자 = 가상자산사업자에 대한 금융당국의 내부통제 기준이 은행권에 준하는 수준으로 강화되면서 업계 1위 두나무의 조직 운영체계에 관심이 쏠리고 있다.

두나무는 법무 담당 최고법무책임자(CLO)와 준법·시장감시 담담 최고준법책임자(CCO)를 별도로 두고 독립적으로 운영하는 '투톱' 체제를 갖추고 있어 향후 가상자산업계 내부통제의 기준점이 될 수 있다는 관측이다.

다만 과거 미신고 가상자산사업자와의 거래 관련 금융당국 제재를 둘러싼 법적 공방이 진행 중이라는 점에서 법원의 최종 판단에 따라 당국발 조직 변화 요구가 거세질 수 있다는 우려도 제기된다.

8일 금융권에 따르면 지난달 20일부터 시행된 특정금융정보법(특금법) 개정안에 따라 금융당국은 가상자산사업자의 대주주와 조직, 인력, 내부통제 등에 대해 금융회사에 준하는 수준으로 심사한다.

[AI인포그래픽=박가연 기자] = 2026.09.07 eoyn2@newspim.com

가상자산 시장의 신뢰를 높이기 위한 조치지만, 사업자 입장에서는 최소 은행 수준으로 조직 재정비를 해야 한다는 과제를 안게 됐다. 1년간 유예기간을 주는 만큼, 1위 사업자인 두나무의 현황이 업계 전체의 기준점이 될 수 있다는 관측이다.

두나무의 현 내부통제는 임종헌 최고법무책임자(CLO)와 양두호 최고준법책임자(CCO)의 '투톱' 시스템이다. CLO 산하에는 법무실이, CCO 산하에는 시장감시실과 자금세탁방지실, 준법감시실 등이 소속돼 있다. 두 조직은 각각 독립적으로 운영된다.

임 CLO는 경찰대 출신으로 인천지방경찰청과 서울지방경찰청 등에서 근무했다. 2014년 사법연수원(43기)을 수료, 법무법인 광장에서 활동한 경찰 출신 법조인이다. 2023년 두나무에 합류해 2024년부터 CLO 직책을 맡고 있다.

양 CCO는 서울대 출신으로 금융감독원에서만 20년 넘게 근무한 회계 전문가다. 회계심사국 팀장을 끝으로 금감원을 떠난 후 2024년 두나무에 합류했다. 시장감시실장을 거쳐 지난해부터 CCO 직책을 맡고 있다.

내부통제 핵심 요직에 외부 전문가를 영입했다는 점은 눈에 띈다. 가상자산 법제화를 앞두고 발생하는 다양한 법적 분쟁과 내부통제 강화 요구 등에 선제적으로 대응하기 위한 조치다.

이상거래감지(FDS), 자금세탁방지(AML) 등 금융당국이 요구하는 내부통제 조항들도 지속적으로 고도화하고 있다는 설명이다.

실시간 대응에 강점이 있는 FDS와 정밀 분석에 강점이 있는 의심거래(STR) 시스템 간 연계를 통해 자금세탁방지 및 민생범죄 피해를 예방하고 있으며, 이상거래로 감지되지 않았더라도 의심거래 분석 단계에서 검토 대상으로 선정돼 자금세탁 정황이 있는지에 대한 정밀 분석을 통해 보고 필요성이 발견될 경우 금융당국에 보고하고 있다.

또한 이상거래와 의심거래 유형을 세밀하게 식별·분석해 룰 기반으로 시스템에 반영하고 있으며 이를 통해 고객의 거래 과정에서 발생할 수 있는 이상거래를 상시 모니터링하고 있다.

두나무 관계자는 "이러한 체계의 고도화를 위해 AML 및 FDS 담당자와 기획자, 개발자가 긴밀하게 협업하고 있으며 가상자산 거래소의 특성과 다양한 범죄유형을 식별할 수 있는 FDS·AML 시스템을 자체 개발·운영하고 있다"고 덧붙였다.

관련 조직 확대도 예상된다. 구체적인 규모나 인력 등은 비공개지만 은행권과 비교하면 소규모로 추정되기 때문이다. 당국이 유예기간을 둔 만큼 순차적인 보강이 이뤄질 것으로 보인다.

반면, 금융당국의 규제 리스크가 해소되지 못했다는 점은 여전한 과제로 꼽힌다.

금융정보분석원(FIU)은 지난 2025년 2월 두나무에 대해 3개월 영업정지와 대표이사 문책경고, 준법감시인 및 보고책임자 면직 등의 처분을 내렸다.

2022년 8월부터 2024년 8월까지 이뤄진 100만원 미만 거래 641만여 건 중 4만5000여 건(0.7%)이 미신고 사업자인 것으로 드러났기 때문(특금법 위반)이다. FIU는 같은 해 11월 두나무에 과태료 352억원도 부과했다.

두나무는 처분에 불복해 곧바로 법적 소송에 돌입했다. 지난해 3월 서울행정법원에 제기한 집행정지 신청을 신청했으며 올해 4월에는 역시 서울행정법원에 제기한 영업 일부정지 처분 소송 1심에서 승리하기도 했다.

100만원 이상 거래 시 사업자 간 각종 정보를 공유하도록 한 '트래블룰' 규제는 100만원 미만 거래에는 적용되지 않는다. 1심 재판부가 두나무 손을 들어준 이유다.

다만 FIU가 즉각적으로 항소를 결정하는 등 지속적인 법적 공방을 예고하고 있어 결과에 따라 두나무의 조직적인 변화가 불가피하다는 지적도 나온다.

업계 관계자는 "최종적으로 두나무가 이기면 문제가 없지만 일부 패소라도 나온다면 조직적인 변화가 요구될 수 있다"며 "법원 판단이 내부통제 시스템 향방에도 영향을 미칠 것"이라고 전망했다. 

peterbreak22@newspim.com, eoyn2@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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