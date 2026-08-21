삼성전자, 반도체 협력사에 789억 푼다…안전·생산성 인센티브

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 21일 협력사 인센티브 기금을 출연했다
- DS부문 중소 협력사 안전관리·생산성 향상 지원이다
- 안전 인센티브는 9월·내년 2월, 생산성금은 2월 지급이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
DS부문 상주 중소 협력사 대상
올해 9월·내년 2월 인센티브 지급
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 삼성전자가 반도체 사업장에서 근무하는 중소 협력사의 안전 관리와 품질·생산성 향상을 지원하기 위해 789억원 규모의 인센티브 기금을 조성한다.
삼성전자는 21일 이사회를 열고 '반도체(DS) 부문 협력사 인센티브 기금 출연' 안건을 의결했다고 공시했다.
이번 출연은 반도체 사업장 내 안전사고를 예방하고 품질 경쟁력을 높이는 한편, 협력사와의 상생협력을 강화하기 위한 조치다.
역대 최대 규모의 주주환원과 임직원 보상용 자사주 매입에 이어 협력사 지원에도 나서면서 반도체 생태계 전반과 성과를 공유하고 경쟁력을 끌어올리려는 행보로 풀이된다.
지원 대상은 삼성전자 DS부문 사업장에 상주하는 협력사 가운데 중소기업이다.
인센티브는 안전 관련 평가 결과에 따라 협력사별로 등급을 나눠 차등 지급한다. 안전 인센티브는 연 2회 지급되며, 올해 9월과 내년 2월에 각각 지급할 예정이다.
안전 인센티브 지급 대상에서 제외된 협력사에는 생산성 격려금이 지급된다. 생산성 격려금은 연 1회 지급되며 지급 시점은 내년 2월이다.
삼성전자는 대·중소기업·농어업협력재단에 기금을 출연하고, 재단을 거쳐 각 협력사에 인센티브를 지급할 계획이다.
rang@newspim.com