깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (6/24)

AI 핵심 요약beta
- GAM이 24일 반도체·우주·AI 등 글로벌 투자 이슈를 다룬 콘텐츠를 제공했다.
- 엔비디아·스페이스X·테슬라 등 미국 특징주와 IBM·넷플릭스·월마트, 일본 닛산 이슈를 집중 조명했다.
- 실질금리 상승에 따른 금 가격·메모리 공급 전망, AI·양자컴퓨팅·원전 전력 등 신산업 투자 포인트를 분석했다.
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손실 위험 알려주는 길잡이
고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 6월24일 제공한 콘텐츠입니다.
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