깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (6/19)

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AI 핵심 요약

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  • GAM이 19일 미국·중국·홍콩·일본 특징주와 글로벌 기업 분석 콘텐츠를 제공했다
  • 퀀텀스케이프·스페이스X·허니웰·MLCC 테마 등 성장·기술주 이슈를 집중 조명했다
  • 테슬라·메타·아마존·샤오미·징둥 등 규제·M&A·자금조달·자사주 매입 동향을 다뤘다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

큰 그림을 꿰뚫는 인사이트
숨은 기회 찾아내는 알짜 정보
손실 위험 알려주는 길잡이

고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 6월19일 제공한 콘텐츠입니다.

퀀텀스케이프 ① 일본 혼다와 협력 소식에 16% 급등

퀀텀스케이프 로고 [사진=업체 홈페이지]


[미국 특징주] 인텔, 파운드리 패키징 사업 강화 위해 베테랑 이석희 영입

인텔 일러스트레이션 [사진=로이터 뉴스핌]


[미국 특징주] 스웨덴, 과속 우려로 테슬라 자율주행 기술 유럽 도입 반대 검토

테슬라 로고 [사진=로이터 뉴스핌]


[미국 특징주] 파라마운트-워너 '낮은' 인수 성사 확률, 차익거래 수익 기회 남겨

미국 네바다주 로스앤젤레스에 있는 파라마운트 스튜디오 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] 빅테크의 자사주 매입, AI 투자 열풍에 따른 자금 소진으로 자취 감춰

구글 클라우드 로고 조형물 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] 메타, 데이터센터 업체 크루소와 신규 AI 컴퓨팅 계약 체결

메타 플랫폼스 로고 [자료=블룸버그]


[미국 특징주] 액센추어 18% 급락, 이란 전쟁 여파로 실적 전망 하향

액센추어 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

 

'세기의 분할' 허니웰 ① '복합기업 할인' 벗고 세 마리 토끼 잡는다

허니웰 인터내셔널 주가 추이 [자료=블룸버그]

 

[미국 특징주] 사상 최대 IPO 스페이스X 첫주 테슬라 앞질러

12일(현지시간) 나스닥에 상장한 스페이스X 이미지가 미국 뉴욕 타임스스퀘어에 나오고 있다.[사진=로이터 뉴스핌]

 

[중국 특징주] BYD, 7인승 전기 SUV '그레이트 탕' 유럽 진출

DM-i 시스템 구성[사진=BYD]

 

[미국 특징주] 크로거, 소비 둔화·가격 경쟁 투자 부담에 주가 급락

크로거 [사진=블룸버그]

 

[미국 특징주] 아마존, 데이터센터 규제 지지 직원 '조사' 논란

미국 버지니아주 애쉬번에 위치한 아마존웹서비스(AWS)의 데이터센터 [사진=로이터 뉴스핌]

 

[일본 특징주] 후지쿠라, 실적 전망 대폭 상향에 상한가 직행

후지쿠라 광섬유 케이블 [사진=블룸버그]

 

MLCC로 확전된 AI 전쟁① 250% 오른 '삼환그룹' 왜 주목하나

[사진 = 삼환그룹 공식 홈페이지] 중국 삼환그룹(三環集團∙CCTC 300408.SZ)이 생산하는 MLCC(적층 세라믹 커패시터) 제품 이미지.

 

[중국 특징주] 새륜타이어, 이집트 현지 공장 건설에 1.75조 투자

[사진 = 새륜타이어 공식 홈페이지] 중국 타이어 생산업체 새륜타이어(賽輪輪胎∙싸이룬타이어 601058.SH) 기업 홍보 이미지.

 

[중국 특징주] AI 이미지 생성 플랫폼 '립립AI' 모회사, 4610억 자금 조달

[사진 = 바이두] 중국 인공지능(AI) 이미지 생성 및 공유 플랫폼 립립AI(哩布哩布AI·LiblibAI) 기업로고 이미지

 

[홍콩 특징주] 피지컬AI 1호주 기대 '모멘타', 홍콩증시 상장 추진

[사진 = 모멘타 공식 홈페이지] '피지컬(Physical) AI' 기술 연구개발 업체 모멘타(北京初速度科技有限公司·Momenta) 기업로고 이미지.

 

[중국 특징주] 덕방납미, 6600억 유상증자 추진해 '리튬전지 신소재 생산 일체화'

[사진 = 바이두] 중국 리튬인산철(LFP) 배터리 양극재 공급업체 덕방납미(德方納米∙Dynanonic 300769.SZ) 기업명과 기업로고 이미지.

 

[홍콩 특징주] 상반기 홍콩 IPO 자금조달액 90%↑, 기술기업 주도

[사진 = 홍콩증권거래소 공식 홈페이지] 홍콩증권거래소 건물 내부 모습.

 

[홍콩 특징주] 샤오미, 4조 규모 자사주 매입안 추진 현황 공개

[사진 = 샤오미 공식 홈페이지] 샤오미 기업로고로 장식된 건물 외관 모습.

 

[홍콩 특징주] '홍콩시장 공략' 징둥 "3년 내 징둥몰 6~8개 신규개설"

[사진 = 징둥 공식 홈페이지] 중국 베이징에 위치한 징둥그룹 본사 건물 전경.

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

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7월까지 계란 2112만개 수입 [세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 계란 가격 상승세가 이어지는 가운데 정부가 미국산·태국산 신선란 2112만개를 추가 공급하는 등 수급 안정 대책을 확대한다. 또 계란 가공품 할당관세 물량을 두 배로 늘리고 적용 기간도 연말까지 연장할 예정이다. 농림축산식품부는 계란 생산 감소에 따른 가격 상승으로 소비자 부담이 커지고 있는 상황을 고려해 신선란 공급을 확대한다고 19일 밝혔다. 농식품부는 7월까지 미국산과 태국산 신선란 약 2112만개를 시장에 공급할 계획이다. 매주 448만개 이상을 순차적으로 도입해 이마트와 롯데마트 등 대형 유통업체에 우선 공급하고, 중소 유통업체를 통해 동네 빵집과 슈퍼마켓 등에도 공급할 예정이다. 9일 서울시내 한 대형마트를 찾은 소비자가 계란을 고르고 있다. [사진=뉴스핌DB] 우선 이번 주말부터 미국산 신선란 112만개를 이마트와 롯데마트에서 순차적으로 판매한다. 정부는 계란 가공품 수입 확대를 위해 할당관세 적용 기간을 기존 6월에서 12월까지로 연장하고, 적용 물량도 4000톤(t)에서 8000t으로 늘릴 방침이다. 농식품부는 지난해 겨울 발생한 고병원성 조류인플루엔자(HPAI)로 인한 산란계 살처분과 사육밀도 개선 등의 영향으로 계란 생산량이 감소하면서 가격 상승세가 이어지고 있다고 설명했다. 실제 계란 산지가격은 6월 중순 기준 특란 30구당 6263원으로 평년보다 24.1%, 지난해보다 8.5% 각각 높다. 소비자가격도 7506원으로 평년 대비 9.3%, 전년 대비 7.1% 각각 상승한 상태다. 다만 수급 여건은 점차 개선될 것으로 전망된다. 6월 산란계 사육 마릿수는 7879만수로 평년보다 4.6%, 지난해보다 0.4% 각각 증가했다. 1~5월 병아리 입식도 전년보다 12.8% 늘어 7월 일일 계란 생산량은 4900만개 수준까지 회복될 것으로 예상된다. 농식품부는 생산 회복 효과가 실제 시장 공급과 가격 안정으로 이어지기까지 시간이 필요한 만큼 할인 지원 사업 확대와 농협 납품단가 인하를 병행하고, 여름철 폭염에 따른 수급 불안에 대비해 신선란 수입 물량 추가 확대도 검토하고 있다. 이재식 농식품부 축산정책관은 "국내 산란계 마릿수는 꾸준히 증가하고 있으며 계란 생산도 점차 회복되고 있다"며 "국내 생산 기반 확충과 농가 경영 안정을 지원하는 한편, 소비자 물가 안정을 위해 수급 상황을 면밀히 점검하고 필요한 조치를 신속히 추진하겠다"고 강조했다. rang@newspim.com  2026-06-19 11:00
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'군기누설' 김용현 1심 징역 3년 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관이 1심에서 징역 3년을 선고받았다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 김 전 장관의 군형법상 군기누설 및 개인정보보호법 위반 혐의 사건의 1심 선고기일을 열었다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관의 1심에서 징역 3년을 선고했다. 사진은 김 전 장관. [사진=뉴스핌 DB] 재판부는 양형이유에 대해 "피고인은 국방부 장관으로서 군사기밀과 군인의 개인정보를 보호할 책임이 있는 위치에 있었고, 누구보다 군사기밀과 특수임무 수행 인력의 신상정보 보호 필요성을 잘 알고 있었다"며 "그럼에도 민간인인 노상원이 관련 인적사항에 접근할 수 있도록 하는 데 결정적인 역할을 했다"고 지적했다. 그러면서 "이 사건 군기누설 범행에 대해 피고인에게 가장 엄중한 책임을 묻지 않을 수 없다"며 "나아가 아무런 실체적 요건을 갖추지 못한 계엄이 선포 단계에 이르는 동력 중 하나가 됐고, 단순한 군기누설이나 개인정보보호법 위반을 넘어 위헌·위법한 계엄 선포라는 중대한 결과를 초래했다"고 판시했다.  pmk1459@newspim.com 2026-06-19 15:00

[주요포토]

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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