깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (6/15)

AI 핵심 요약beta
- GAM이 15일 미국·중국·영국·홍콩 증시와 기업 이슈를 종합 보도했다.
- 스페이스X 상장, 나반 실적, 로쿠 매각 등 미국 특징주와 대형 IPO·레버리지 ETF 동향을 전했다.
- 중국·홍콩 증시의 반도체·전력·제약주 이슈와 중국증시·나스닥100·AI 관련 투자 포인트를 짚었다.
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손실 위험 알려주는 길잡이
고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 6월15일 제공한 콘텐츠입니다.
[뉴욕 주간 프리뷰] 이란 합의 환영 기류…다음 관문은 워시의 FOMC
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[미국 특징주] 밈 주식처럼 된 광산주...큰 손들 발 뺀다
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[미국 특징주] 스페이스X 상장으로 판도 변화…테슬라, 머스크 제국 중심서 밀려
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[미국 특징주] '여행업계 아마존' 나반, 깜짝 실적에 주가 급등
스페이스X가 촉발한 투자 대전환① '신유통신' 가치 재평가
[중국증시 주간 포인트] ①미∙이란 종전 MOU 후 A주, G7 정상회의, 중앙은행 슈퍼위크, 中 5월 생산∙소비∙투자지표, 2026 루자쭈이 포럼 개최
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