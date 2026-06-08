깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (6/8)

AI 핵심 요약beta
- GAM이 6월8일 글로벌·중국·홍콩·유럽·미국 증시 특징주와 이벤트를 종합 점검했다
- AI·반도체·스페이스X·애플 WWDC·메타·구글 등 기술주 수급변화와 대형 신주·유상증자 리스크를 짚었다
- 노보 비만약·은행 감원·항공·인프라·중국 A주·홍콩·CEEC·캡켐 등 개별 종목·섹터별 투자포인트를 제시했다
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손실 위험 알려주는 길잡이
고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 6월8일 제공한 콘텐츠입니다.
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플렉스 ① 마벨과 함께 22일 S&P 500 편입 확정