깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (6/5)

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AI 핵심 요약

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  • GAM이 6월5일 미국·중국 특징주와 IPO, AI·에너지·신약·반도체 이슈를 종합 보도했다.
  • AI 수요 확대와 전력·가스발전, LNG, 전동화 부품 등 실물 인프라와 에너지 관련 투자 매력이 부각됐다.
  • 코스피 급등 속 변동성 경고와 함께 사모대출 유동성 불안, 개별 종목 급등락 등 위험 요인도 제기됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

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손실 위험 알려주는 길잡이

고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 6월5일 제공한 콘텐츠입니다.

[슈퍼 IPO] 오픈AI 대해부 ⑤멀기만 한 흑자 전환



[미국 특징주] "AI 베팅? 명확한 답은 전력…가스발전 부흥기 온다"

독일 베를린에 있는 지멘스에너지 공장의 가스터빈 최종 조립 구역 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] 광산업체 샤인샤인, 상장 첫날 27% 급등

선샤인실버마이닝앤드리파이닝 홈페이지 갈무리 [사진=선샤인실버마이닝앤드리파이닝]


[미국 특징주] 가스엔진 이니오, 공모가 27달러...희망범위 상단

이니오홀딩 홈페이지 갈무리 [사진=이니오홀딩]


[미국 특징주] 양자컴 퀀티뉴엄, 상장 축포 실패...19% 급등분 반납

퀀티뉴엄 로고 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] 룰루레몬, 시간 외 11% '털썩'…실적 전망 하향

미국 뉴욕에 있는 룰루레몬 매장 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] 사모대출 '환매 불안' 재발…블랙스톤마저 빗장

미국 뉴욕에 있는 블랙스톤 본사 [사진=블룸버그통신]


"올해 2배 급등한 코스피, 곳곳서 불안 징후"

코스피 52주 최고가(검은색)·최저가 종목 비율 [자료=블룸버그통신]

 

알파벳 AI 패권 전쟁 새 판돈 ① 800억달러 베팅 신의 한 수일까

구글 클라우드 [자료=업체]

 

[미국 특징주] 펠로톤, 필라테스 스타트업 스콥 인수로 사업 다각화

펠로톤의 운동 기구들 [사진=블룸버그]

 

[미국 특징주] 버라이존 CEO "AI, 고객센터 업무 상당 부분 대체"

버라이존 [사진=로이터 뉴스핌]

 

[미국 특징주] 셈프라 멕시코 태평양 연안 LNG 수출 터미널 개시

셈프라 주가 추이 [자료=블룸버그]

 

[미국 특징주] 브로드컴 CEO "AI 성장세에 M&A 매력 줄었다"

혹 탄 브로드컴 CEO [사진=블룸버그]

 

[미국 특징주] S&P 다우존스, 스페이스X 신속 편입 규정 변경 않기로

스페이스X의 팰컨 9 [사진=블룸버그]

 

[中 신약 환골탈태] ⑦돈 벌어도 주가는 하락하는 딜레마

[AI 이미지 = 배상희 기자]

 

[중국 특징주] A주 고량주 섹터, 7년만에 상장 폐지주 등장

[AI 이미지 = 배상희 기자]

 

[중국 특징주] A주 신흥 주가왕 '세마이트', 또 다시 최고가 경신

[사진 = 세마이트 공식 홈페이지] 중국 광통신 테스트 장비 제조사 세마이트(聯訊儀器∙롄쉰계측∙Semight 688808.SH) 기업 제품 홍보 이미지.

 

[중국 특징주] 영관신소재, 유리섬유 공장 설립 위해 2100억 조달 추진

[사진 = 영관신소재 공식 홈페이지] 중국 접착 테이프 생산업체 영관신소재(永冠新材∙YGTAPE 603681.SH) 기업 홍보 이미지.

 

[중국 특징주] 하이얼바이오 항공 온도제어 자회사, 158억 투자유치

[사진 = 훙후항공 공식 홈페이지] 칭다오 훙후항공과학기술유한공사(青島鴻鵠航空科技有限公司∙HBTempCon) 기업 홍보 이미지.

 

[중국 특징주] 반도체 특수장비 개발업체 '연동과기', 기관 관심 급상승

[사진 = 연동과기 공식 홈페이지] 중국 반도체 특수 장비의 연구개발 업체 연동과기(聯動科技∙PowerTECH 301369.SZ) 제품 홍보 이미지.

 

[중국 특징주] '화대지조' 지배주주, 최대 1140억 자사주 매입 제안

[사진 = 화대지조 공식 홈페이지] 중국 유전자 시퀀서(gene sequencer) 제품 연구개발 업체 화대지조(華大智造∙MGI 688114.SH) 제품 홍보 이미지.

 

비샤이 인터테크놀로지 ① 전동화·AI 수요 맞물려 사이클 반등 본격화

비샤이 인터테크놀로지 로고 [사진=업체 홈페이지 갈무리]


[미국 특징주] 골드만삭스 "스페이스X AI 매출, 2030년까지 100배 급증 전망"

스페이스X 로고 이미지 [사진=로이터 뉴스핌]


[미국 특징주] 핀터레스트, 아마존과 40억달러 규모 클라우드 계약 체결

핀터레스트 로고 [사진=로이터 뉴스핌]


[미국 특징주] 아마존, 유럽에 120억달러 투자하며 AI 창고 로봇 공개

아마존 로고 [사진=로이터 뉴스핌]


[미국 특징주] 폭스콘, 인텔과 차세대 AI 시스템 공동 개발

폭스콘 로고 [사진=로이터 뉴스핌]


[미국 특징주] 크라우드스트라이크 10% 급락…'미토스 효과'에도 투자자 기대 못 미쳐

크라우드스트라이크 [사진=업체 홈페이지]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

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시진핑, 8~9일 북한 국빈 방문 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 시진핑 중국 국가주석이 오는 8~9일 북한을 방문한다고 로이터 통신이 5일 조선중앙통신 보도를 인용해 전했다. 이번 방문은 김정은 북한 국무위원장의 초청에 따른 것이다.  중국 정부도 시 주석의 북한 방문 일정을 알렸다. 중국 관영 신화통신에 따르면 이날 중국 공산당 중앙위원회 국제부 대변인은 김 위원장의 초청으로 시 주석이 오는 8일부터 9일까지 북한을 국빈 방문할 예정이라고 발표했다.  김정은 북한 노동당 총비서(왼쪽)와 시진핑 중국 국가주석이 지난해 9월 4일(현지시간) 중국 베이징 인민대회당에서 정상회담을 앞두고 악수를 하는 모습. [사진=로이터 뉴스핌] wonjc6@newspim.com   2026-06-05 11:20
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이정후, 또 4안타 12G 연속 안타 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '바람의 손자'가 또 불방망이를 휘둘렀다. 이정후(28·샌프란시스코 자이언츠)가 시즌 네 번째 4안타 경기를 작성하며 메이저리그 데뷔 이후 개인 최장 연속 안타 신기록을 작성했다. 시즌 타율은 0.310에서 0.322까지 치솟았다. 내셔널리그 타격 부문 단독 4위다. 타율 0.336로 1위인 오토 로페즈(마이애미)와 큰 차이가 아니다. 이정후는 5일(한국시간) 미국 위스콘신주 밀워키 아메리칸 패밀리 필드에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 밀워키 브루어스와의 원정 경기에 우익수, 5번 타자로 선발 출전해 4안타 1타점 3득점으로 폭발하며 팀의 12-9 대승을 이끌었다. 첫 타석부터 불방망이를 휘둘렀다. 1회초 2사 1루 상황에서 밀워키 선발 콜맨 크로우와 맞섰다. 이정후는 0볼-2스트라이크의 불리한 카운트에서 4구째 바깥쪽 92.2마일(약 148km) 포심 패스트볼을 받아쳐 좌전 안타를 만들었다. 지난달 15일 LA 다저스전부터 시작된 12경기 연속 안타 행진이다. 빅리그 데뷔 첫해였던 2024년 4월에 기록한 11경기 연속 안타를 넘어선 개인 신기록이다. 출루에 성공한 이정후는 후속 타선의 적시타 때 홈을 밟아 팀의 세 번째 득점을 올렸다. [밀워키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 이정후가 5일(한국시간) MLB 밀워키 브루어스와의 원정 경기 3회 2루타를 치고 타구의 방향을 살피고 있다. 2026.6.5 psoq1337@newspim.com 팀이 3-1로 앞선 3회초 무사 2루 찬스에서 맞은 두 번째 타석에서는 크로우의 2구째 몸쪽 낮게 들어온 87.3마일(약 140km) 커터를 공략해 우익수 방면 1타점 2루타를 터뜨렸다. 시즌 13호 2루타이자 2경기 연속 멀티히트다. 이어 맷 채프먼의 중전 안타가 터지면서 이정후는 이날 경기 두 번째 득점을 기록했다. 4회초 세 번째 타석에서 2루수 땅볼로 물러난 이정후는 7회초 빅이닝의 서막을 여는 선두타자 안타였다. 밀워키 구원 그랜트 앤더슨의 2구째 86.6마일(약 140km) 체인지업을 기술적으로 밀어쳐 좌전 안타를 날렸다. 이후 에릭 하스의 만루홈런이 터지면서 이정후는 세 번째 득점에 성공했다. 샌프란시스코의 타선이 폭발하며 7회초에만 두 번째 타석이 찾아왔다. 12-3으로 크게 앞선 2사 1루 상황이었다. 이정후는 바뀐 투수 제이크 우드포드의 4구째 93.4마일(약 150km) 싱커를 결대로 밀어쳐 2루수 키를 넘기는 우전 안타를 뽑아냈다. 지난 1일 콜로라도 로키스전 이후 4경기 만에 터진 시즌 네 번째 4안타 경기다. 메이저리그 3년 차인 이정후는 빅리그 데뷔 이후 최고의 타격감을 과시하며 내셔널리그 최고의 교타자 입지를 굳혀가고 있다. 이날 송성문은 4일 이어 2경기 연속 벤치를 지켰고 샌디에이고는 필라델피아에 4-6으로 패해 5연패 수렁에 빠졌다. psoq1337@newspim.com 2026-06-05 06:47

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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