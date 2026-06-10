깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (6/10)

AI 핵심 요약beta
- GAM이 6월10일 글로벌·중국·홍콩·일본 증시 특징주와 기업 분석 콘텐츠를 제공했다
- 엔비디아·AI 인프라·SLB·성방마이크로 등 반도체·에너지·데이터센터 관련 심층 투자 리포트를 다뤘다
- 스페이스X·메타·GSK·닌텐도·알리바바 등 주요 종목의 상장·M&A·해외확장·규제 이슈와 주가 변동을 정리했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
숨은 기회 찾아내는 알짜 정보
손실 위험 알려주는 길잡이
고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 6월10일 제공한 콘텐츠입니다.
엔비디아의 브로드컴 흔들기 ①마벨로 엮는 NV링크 포위망
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[미국 특징주] 앤스로픽 350억달러 TPU 계약 뒤엔 구글의 임대료 보증
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[미국 특징주] 포드 이어 GM도 AI 데이터센터용 축전 사업 진출
[미국 특징주] 애플 WWDC 2026 총정리…시리부터 워치까지
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100년 유전 서비스 SLB의 변신 ① AI·데이터가 만드는 새로운 해자
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[미국 특징주] 메타, 인도 릴라이언스와 첫 AI 데이터센터 구축
[일본 특징주] 닌텐도, 신작 부재에 실망 매물…주가 급락
아날로그 칩 강자 '성방마이크로'① 홍콩상장, A+H 열풍 가세
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[미국 특징주] 아폴로·블랙스톤, 브로드컴과 손잡고 앤스로픽에 350억달러 AI 인프라 투자