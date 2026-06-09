깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (6/9)

AI 핵심 요약beta
- GAM이 9일 글로벌·중국·일본·인도 특징주와 IPO·AI 동향을 종합 보도했다
- 앤스로픽·오픈AI·세레브라스·엔비디아 등 AI·슈퍼 IPO와 美 반도체·우주·의료 섹터를 집중 조명했다
- 중국 A주 기술혁신·리튬·유리섬유·자사주 매입과 텐센트 채권, 인도·일본 기업 이슈까지 아시아 시장을 폭넓게 다뤘다
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손실 위험 알려주는 길잡이
고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 6월9일 제공한 콘텐츠입니다.
[슈퍼 IPO] 앤스로픽 대해부 ⑦매출·수익성 모두 오픈AI 앞질렀다
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[미국 특징주] 오픈AI도 IPO 서류 비공개 제출...이르면 가을 상장
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[미국 특징주] 애플 투자자들 WWDC 반응 시큰둥...주가 2% 하락
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해외자금이 주목한 '中 기술혁신'① 3대 경쟁력 갖춘 50개 A주
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[중국 특징주] 中 신에너지차 가격 인하 가속화, 지난달 15%↓
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[일본 특징주] 인도 유니클로 납품 공장, 폭염에 생산성 10% 하락
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[미국 특징주] 우버, 런던 로보택시 서비스 앞두고 대기자 명단 개설
세레브라스 ① 웨이퍼 스케일이 열어가는 AI 추론의 새 시대
[미국 특징주] 머스크의 스페이스X가 월가의 IPO 관행을 뒤흔든 다섯 가지 방식
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[미국 특징주] 존슨앤드존슨, 바이오테크 파이어플라이 10억달러에 인수
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