깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (6/9)

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AI 핵심 요약

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  • GAM이 9일 글로벌·중국·일본·인도 특징주와 IPO·AI 동향을 종합 보도했다
  • 앤스로픽·오픈AI·세레브라스·엔비디아 등 AI·슈퍼 IPO와 美 반도체·우주·의료 섹터를 집중 조명했다
  • 중국 A주 기술혁신·리튬·유리섬유·자사주 매입과 텐센트 채권, 인도·일본 기업 이슈까지 아시아 시장을 폭넓게 다뤘다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

큰 그림을 꿰뚫는 인사이트
숨은 기회 찾아내는 알짜 정보
손실 위험 알려주는 길잡이

고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 6월9일 제공한 콘텐츠입니다.

[슈퍼 IPO] 앤스로픽 대해부 ⑦매출·수익성 모두 오픈AI 앞질렀다


[미국 특징주] 애플 WWDC 핵심 6가지 간단 정리

미국 캘리포니아주 쿠퍼티노 애플파크 캠퍼스에서 열린 세계개발자회의(WWDC) [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] 원유 인버스 ETF서 주간 최대 자금 순유출

프로셰어즈 울트라숏 블룸버그원유펀드 자금 유출입 추이 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] 오픈AI도 IPO 서류 비공개 제출...이르면 가을 상장

오픈AI 로고 앞에서 스마트폰으로 촬영하는 남성 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] 애플, EU 아이폰용 시리 AI 출시 보류…당국과 마찰

애플 로고 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] 애플 투자자들 WWDC 반응 시큰둥...주가 2% 하락

미국 캘리포니아주 쿠퍼티노 애플파크 캠퍼스에서 열린 세계개발자회의(WWDC) [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] 아마존, 캐나다달러 채권 발행...발행액 2배 수요

아마존 건물 외벽에 설치된 로고 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] 길리어드-머크, HIV 경구약 막판 임상서 1차 목표 달성

미국 캘리포니아주 포스터시티에 있는 길리어드 본사 [사진=블룸버그통신]

 

해외자금이 주목한 '中 기술혁신'① 3대 경쟁력 갖춘 50개 A주

[사진 = 호사전자 공식 홈페이지] 중국 인쇄 회로 기판(PCB) 제조업체 호사전자(滬電股份∙WUS 002463.SZ) 기업 홍보 이미지.

 

[중국 특징주] 영태과기, CATL에 3년간 47만t 규모 전해액 공급

[사진 = 영태과기 공식 홈페이지] 전해액 핵심소재인 리튬비스플루오로설포닐이미드(LiFSI)를 생산하는 영태과기(永太科技∙YONTA 002326.SZ) 본사 건물 전경

 

[중국 특징주] 전자용 유리섬유 가격 100%↑, 연내 5차례 인상

[사진 = 중국거석 공식 홈페이지] 중국거석(中國巨石∙JUSHI 600176.SH)이 생산하는 유리섬유 제품 이미지.

 

[중국 특징주] 강봉리튬 "에너지저장 전지 생산 풀가동·완판"

[사진 = 강봉리튬 공식 홈페이지] 중국 대표 리튬 광물 생산업체 강봉리튬(贛鋒鋰業 002460.SZ/1772.HK) 기업 홍보 이미지.

 

[중국 특징주] 노주노교, '농향 국주 체험 센터 건설'에 777억 투자

[사진 = 노주노교 공식 홈페이지] 노주노교(瀘州老窖 000568.SZ)의 주력 농향(濃香)형 백주 제품인 '궈자오(國窖) 1573'

 

[중국 특징주] 中 신에너지차 가격 인하 가속화, 지난달 15%↓

[사진 = 차오다장비 공식 홈페이지] 중국 내외장 금형 제조업체 차오다장비(超達∙Chaoda 301186.SZ) 기업 홍보 이미지.

 

[중국 특징주] A주 상장사 '자사주 매입 랠리', 성장 자신감 표출

[AI 이미지 = 배상희 기자]

 

[美 반도체주 긴급 진단] ④ 'AI 카펙스' 슈퍼사이클 분기점 맞았다

메모리 칩 현물 가격 추이 [자료=알리안츠]

 

[일본 특징주] 인도 유니클로 납품 공장, 폭염에 생산성 10% 하락

폭염이 강타한 인도 [사진=블룸버그]

 

[인도 특징주] 페이티엠 4000명 채용 추진…AI·가맹점 확장에 속도

페이티엠로고와 스마트폰에 비친 페이티엠 애플리케이션 화면 [사진=로이터 뉴스핌]

 

[중국 특징주] 텐센트, 달러·위안 채권으로 최대 45억달러 조달 추진

텐센트 건물 전경 [사진 = 텐센트 공식 홈페이지]

 

[일본 특징주] 후지쿠라, AI 데이터센터 광섬유 수요에 실적 자신감

후지쿠라 주가 추이 [자료=블룸버그]

 

[미국 특징주] 우버, 런던 로보택시 서비스 앞두고 대기자 명단 개설

우버 로고 이미지 [사진=로이터 뉴스핌]

 

세레브라스 ① 웨이퍼 스케일이 열어가는 AI 추론의 새 시대

세레브라스 시스템스 나스닥 상장 [사진=업체 홈페이지]

 

[미국 특징주] 머스크의 스페이스X가 월가의 IPO 관행을 뒤흔든 다섯 가지 방식

스페이스X 로고 이미지 [사진=로이터 뉴스핌]


[미국 특징주] 엔비디아의 AI PC 도전, 틈새 사용자 너머 검증되지 않은 수요에 승부수

컴퓨텍스 무역 박람회 기간 중 타이베이에서 열린 엔비디아 GTC에서 공개된 엔비디아 RTX 스파크 [사진=로이터 뉴스핌]


[미국 특징주] 존슨앤드존슨, 바이오테크 파이어플라이 10억달러에 인수

존슨앤드존슨(J&J) 로고 [사진=로이터 뉴스핌]


[미국 특징주] 세레브라스 19% 급등…월가, AI 칩 전략에 잇따라 '매수' 추천

미국 뉴욕에 있는 나스닥마켓사이트 전광판에 게시된 세레브라스 시스템스 로고 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] 일라이 릴리, 차세대 비만 치료제의 시장 주도권 연장 기대에 4% 상승

일라이 릴리 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

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얌체 체납차량 번호판 뗀다 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 9일 25개 자치구, 경찰청, 한국도로공사와 함께 자동차세·과태료, 고속도로 통행료를 상습적으로 납부하지 않으면서 고속도로를 이용하는 비양심 체납 차량에 대해 대대적인 단속을 실시한다. 합동 단속은 서울 진입로 톨게이트 고정 단속과 서울시 전역에서 이동 단속을 병행하며, 관계기관의 체납정보와 행정력을 결집하고 총 180여 명 인력과 차량 40대를 동원해 동시에 진행된다. 톨게이트 합동단속 [사진=서울시] 서울시에서는 38세금징수과 조사관뿐만 아니라 주차계획과 단속원, 자치구 영치 담당자가 참여한다. 번호판 판독기 탑재 차량 38대, 경찰 순찰차 1대, 견인차 1대 등이 투입된다. 단속대상은 2회 이상 자동차세 체납 차량, 속도·신호위반 과태료 30만원 이상인 차량, 고속도로 통행료 20회 이상 미납 등 상습적 체납 차량 등이다. 서울시에 등록된 자동차는 2026년 4월 말 기준 약 316만 대며, 이중 자동차세를 체납한 차량은 16만 대(5.1%), 체납액은 391억 원으로 확인됐다. 버스전용차로 위반 과태료 체납 차량은 체납액 30만원 이상, 60일 초과 기준 약 4300여 대고, 체납액은 34억 원에 이른다. 과속·신호 위반 등으로 발생한 서울경찰청 교통과태료 누적 체납액은 1925억 원(2025년 12월말 기준)에 달하고, 최근 5년간 고속도로 통행료 미수납액은 291억 원에 이른다. 상습 체납 차량에 대해서는 10배의 부가 통행료를 징수하고 있다. 단속 현장에서 체납 차량이 적발될 경우 시민들의 준법의식을 높이고 자발적인 납부문화를 확산하기 위해 우선 납부를 독려하고, 납부가 이루어지지 않으면 즉시 번호판을 영치하거나 차량을 견인할 예정이다. 서울시는 고액·상습 체납차량에 대해서는 지방세징수법 제56조·제71조에 따라 강제 견인 후 공매처분한다.  이번 단속에 참여한 관계자들은 "교통 법규 위반으로 부과된 과태료와 고속도로 이용에 따른 통행료는 반드시 납부해야 하는 금액"이라며 "과태료와 통행료를 제때 납부하는 것이 도로의 안전과 질서를 지키는 기본이라는 인식이 시민들에게 널리 자리잡기를 바란다"고 밝혔다.  박경환 서울시 재무국장은 "납세는 대한민국 국민이라면 누구나 지켜야 할 의무이자 사회적 책임이다. 성실하게 세금납부를 하는 시민이 상대적 박탈감을 느끼지 않도록 적극적인 체납징수활동을 펼치겠다"고 전했다.  kh99@newspim.com 2026-06-09 06:00
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카카오 노조, 10일 부분 파업 예고 [서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 정부가 카카오 노동조합의 파업 예고에 대한 대비에 나섰다. 카카오 노조의 파업으로 카카오톡과 카카오맵 등 카카오 서비스가 멈춰 불편을 주는 것을 방지하겠다는 것이다. 과학기술정보통신부는 지난 8일 오후 세종청사에서 카카오 노조의 파업 예고에 대비한 카카오 측과의 점검 회의를 개최해 서비스 연속성 및 안정성 확보 방안을 점검했다. 국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회는 지난달 20일 판교역 광장에서 투쟁결의대회를 개최하고 성과급제 개선을 촉구했다. [사진= 정승원 기자] 앞서 전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회(카카오 노조)는 오는 10일 부분 파업과 함께 판교역 집회를 예고한 바 있다. 회의에는 최우혁 과기정통부 정보 보호 네트워크정책실장과 카카오 서영훈 부사장이 참석했으며 카카오톡, 카카오맵 등 국민 생활과 밀접한 주요 디지털 서비스의 안정적 운영을 위한 대응 방안과 비상 대응체계 등을 논의했다. 양측은 서비스의 운영 상황을 지속해서 점검(모니터링)하고 장애 발생 시 신속한 상황 공유와 대응이 이뤄질 수 있도록 협력체계를 유지하기로 했다. 최우혁 과기정통부 정보보호네트워크정책실장은 "국민 다수가 이용하는 디지털 이음터(플랫폼) 서비스의 안정성은 매우 중요한 사안"이라며 "국민 불편이 발생하지 않도록 서비스 연속성과 안정성 확보에 최선을 다해 줄 것을 당부했다"고 밝혔다. 과기정통부는 앞으로도 주요 디지털 서비스의 운영 상황을 면밀히 점검하고 국민 생활에 영향을 미칠 수 있는 서비스 장애 예방 및 대응에 만전을 기할 계획이다. origin@newspim.com 2026-06-09 08:31

[주요포토]

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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