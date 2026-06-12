깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (6/12)

AI 핵심 요약beta
- GAM이 12일 글로벌·중국·홍콩·호주 등 주요 증시 특징주와 IPO 관련 투자 콘텐츠를 제공했다.
- 오픈AI·스페이스X·엔비디아·KKR 등 AI·우주·데이터센터 관련 기업들의 인수·상장·ETF·인프라 투자 이슈가 집중 조명됐다.
- 노보·GLP-1 비만 치료제, 나반·알리바바·텐센트 등 헬스케어·소비·금융 섹터까지 아우르는 종목별 투자 포인트가 정리됐다.
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고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 6월12일 제공한 콘텐츠입니다.
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