깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (6/11)

AI 핵심 요약beta
- GAM이 11일 스페이스X IPO 열풍과 신용등급 확보, 저가 발사 경쟁력 등을 집중 조명했다
- 미국·캐나다·중국·홍콩·대만 증시에서 나이키·LLY·데이터센터·방산·AI·전기차 등 특징주 이슈가 쏟아졌다
- 알리바바·바이윈·메이퇀·TSMC·비야디 등 중화권 기업의 규제·AI·반도체·전기차 전략 변화도 부각됐다
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고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 6월11일 제공한 콘텐츠입니다.
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