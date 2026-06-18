전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.18 (목)
KYD 디데이
GAM 일반

속보

더보기

깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (6/18)

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • GAM이 18일 미국·중국·홍콩·유럽 증시와 AI·반도체·우주·바이오 등 주요 투자 이슈를 종합 보도했다.
  • AI 확산으로 PCB·HDD·메모리 등 부품 수퍼사이클 기대가 커지고, 로켓·위성·신약·AI 플랫폼 등 성장 섹터 종목들이 주목받고 있다.
  • 애플·MS·ASML 등 빅테크와 스타벅스·룰루레몬 등 소비주, 시노펙·오크트리 등 전통 업종까지 기업별 개별 재료가 증시 변동성을 키우고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

큰 그림을 꿰뚫는 인사이트
숨은 기회 찾아내는 알짜 정보
손실 위험 알려주는 길잡이

고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 6월18일 제공한 콘텐츠입니다.

비싼 D램 부담 낸드로 던다 ①AMD와 애플의 선택

AMD의 리사 수 최고경영자(CEO) [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] 스페이스X IPO 올라타기에 ETF '출렁'…ARRK 유출입 최대

스페이스X IPO 전후 4개 ETF 일별 자금 유출입 추이 [자료=블룸버그통신]


[미국 특징주] "아이폰에어 2세대, 내년 봄 출시 준비"

아이폰에어 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] AST스페이스, 위성 발사 성공…주가 4% 상승

스마트폰 화면에 표시된 AST스페이스모바일 웹페이지 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] 오크트리, 사모대출 펀드 환매 4.5%로 '뚝'…업계 첫 이탈 진정

오크트리캐피털매니지먼트 홈페이지 갈무리 [사진=오크트리캐피털매니지먼트]


[미국 특징주] 알커미스 개발 신약, 제2형 기면증서 효과 확인

알커미스 홈페이지 갈무리 [사진=알커미스]


[미국 특징주] "메타 'AI 업무 전환' 이끌던 임원 퇴사 예정"

메타 로고가 부착된 사옥 외벽 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] 블루오리진 "연내 로켓 다시 발사"

블루오리진의 로켓 뉴글렌 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] 유니큐어 주가 80% 폭등...FDA 신속 허가 신청 허용

유니큐어 주가 추이 [사진=블룸버그통신]

 

AI가 깨운 'PCB 슈퍼사이클'① A주 달구는 핵심 테마로

[AI 이미지 = 배상희 기자]

 

[중국 특징주] A주 PCB 테마 랠리, 다수 펀드 수익률 100% 이상

[사진 = 성굉과기 공식 홈페이지] 중국 PCB 업계 선두기업 성굉과기(勝宏科技 300476.SZ)의 PCB 제품.

 

[중국 특징주] 증권기관 "AI 물결이 PCB 산업의 판도 재편 추진"

[사진 = 호사전자 공식 홈페이지] 중국 인쇄 회로 기판(PCB) 제조업체 호사전자(滬電股份∙WUS 002463.SZ) 기업 홍보 이미지.

 

[홍콩 특징주] 홍콩증시 주가왕 '즈푸AI', A주 상장 진전에 3일간 51%↑

[사진 =즈푸AI 공식 홈페이지] 즈푸AI(智譜華章 2513.HK) 기업명 이미지.

 

[중국 특징주] 우로이카, 2250억 투자해 로켓 엔진 부품 공장 건설

[사진 = 우로이카 공식 홈페이지] 중국 광산 안전장비 공급업체 우로이카(尤洛卡·UROICA 300099.SZ) 기업명 이미지.

 

[중국 특징주] 유리기판 테마 랠리에 다수 A주 기업 "아직 검증 단계"

[사진 = 기빈그룹 공식 홈페이지] 기빈그룹(601636.SH)이 생산하는 전자용 유리 제품 이미지.

 

[홍콩 특징주] 광전 인터커넥트 기업 '해광심정', 29일 상장 앞두고 공모청약 진행

[사진 = 해광심정 공식 홈페이지] 2026년 15~19일(현지시간) 미국 로스앤젤레스에서 열린 세계 최대 광통신 전시회 'OFC 2026'에 마련된 해광심정(海光芯正∙CREALIGHTS) 전시 부스 전경]

 

[중국 특징주] 시노펙, 최대 2200억원 규모 자사주 매입 및 전량 소각

[사진 = 바이두] 중국 3대 정유업체 중 하나인 시노펙(中國石化 600028.SH/0386.HK) 기업로고 이미지.

 

[홍콩 특징주] 복합조미료 업체 쥐후이푸드, 홍콩 메인보드 상장 신청서 제출

[사진 = 쥐후이푸드 공식 홈페이지] 외식업계를 대상으로 표준화된 복합조미료 및 풍미 솔루션을 제공하는 기업 쥐후이푸드(聚慧餐調·JUHUI Food Technology) 본사 건물 전경.

 

HDD 슈퍼사이클 기대에 WDC 폭등 ① AI 추론 단계 새로운 병목

웨스턴 디지털 로고 [사진=블룸버그]

 

[미국 특징주] 스타벅스, 인도 시장 매년 최대 100개 매장 신규 출점

스타벅스 인도 매장 [사진=블룸버그]

 

[미국 특징주] 룰루레몬, 만리장성 요가 행사 논란에 사과

룰루레몬 매장 [사진=블룸버그]

 

[미국 특징주] MS, 미·중 갈등 속에서도 중국 AI 사업 확대

마이크로소프트 간판 [사진=블룸버그]

 

[유럽 특징주] ASML CEO "머스크 테라팹 수요 따른 공급 차질 대응"

ASML이 개발한 하이-NA EUV [사진=업체 제공]

 

[유럽 특징주] 바이오엔테크 창업자 퇴진·자산 이전에 투자자 반발

바이오엔테크 주가 추이 [자료=블룸버그]

 

에흐르 ① 고객사 후속 주문 속 올해 주가 457% 랠리

에흐르 테스트 시스템즈 로고 [사진=업체 홈페이지]


[미국 특징주] 자빌, 데이터센터 수요 호조에 연간 이익 전망 상향

자빌 로고 [사진 = 블룸버그]


[미국 특징주] 올버즈, '스마트버드'로 새롭게 출발… 전 AWS 임원 CEO 선임

뉴욕 맨해튼 올버즈 플래그십 스토어 입구의 간판 [사진=로이터 뉴스핌]


[미국 특징주] 애플 투자자들, AI 약속에 피로감…가시적 성과 촉구

애플 로고 [사진=블룸버그통신]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
육군 보병 소대장 '상사'도 맡는다 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 육군이 보병대대 소대장 직위를 상사까지 확대한다. 육군은 17일 "보병대대 중대별 3개 소대 중 1개 소대장 직위를 기존 소위·중위에서 상사로 전환한다"고 밝혔다. 해당 조치는 내달 1일부터 적용된다. 이번 개편으로 각 중대 3개 소대 가운데 1개 소대는 부사관이 지휘하게 된다. 보병 소대는 통상 30여 명 규모로 구성되는 전투 수행 최소 단위다. 나머지 1·2소대장과 중대장 이상 지휘관은 기존처럼 장교가 맡는다. 지난 3월 26일 전북 익산 육군부사관학교에서 열린 26-1기 부사관 임관식에서 신임 부사관들이 정모를 던지며 임관을 자축하고 있다. [사진= 육군 제공] 2026.06.18 gomsi@newspim.com 육군은 그동안 보병부대 부사관을 부소대장으로만 운용해왔다. 소대장 직위를 편제상 정식으로 부사관에게 부여하는 것은 이번이 처음이다. 직위 구조 변경은 편제와 보직 기준에 동시에 반영된다. 육군 관계자는 "병역자원 감소 등에 대비한 중장기 병력구조 개선의 일환으로 장기보직을 통해 전투임무 수행능력과 운용 안정성을 높이기 위한 조치"라고 밝혔다. 초급장교 인원 감소에 따른 지휘 공백 대응도 포함된 것으로 전해졌다. 군은 최근 병 복무 인원 감소와 간부 획득 구조 변화에 맞춰 부사관 역할을 확대해왔다. 국방부는 병력 감축 기조에 따라 간부 중심 전력 구조 전환을 추진 중이다. 육군은 2020년대 들어 부사관 정원과 장기복무 비율을 단계적으로 늘려왔다. 이번 조치로 소대 단위 지휘 체계는 일부 조정된다. 육군은 부사관 소대장 보직을 단계적으로 확대 적용할 계획으로 알려졌다. gomsi@newspim.com 2026-06-18 13:38
사진
'마이 케이팝 스타', 예선 진출자 200팀 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 글로벌 K팝 오디션 '마이 케이팝 스타(MY KPOP STAR)'가 예선 진출자 200팀을 발표하며 본격적인 경쟁의 막을 올렸다. 종합 뉴스통신사 뉴스핌이 주최·주관하는 '마이 케이팝 스타'는 국적과 나이에 제한 없이 누구나 참여할 수 있는 글로벌 오디션이다. 지난 12일 접수를 마감한 가운데 국내외 참가자들의 뜨거운 관심 속에 총 60개국에서 지원자가 몰리며 글로벌 규모를 입증했다. [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '마이 케이팝 스타' 포스터. 2026.04.09 alice09@newspim.com 예선 사전 심사를 거쳐 선발된 진출자는 총 200팀이다. 국내 참가자 100팀, 해외 참가자 100팀으로 구성됐으며, 한국, 미국, 일본, 중국, 태국, 필리핀, 인도네시아, 브라질, 프랑스 등 총 37개국 출신 참가자들이 이름을 올렸다. 이번 예선 진출자들은 탄탄한 보컬과 퍼포먼스 실력을 갖춘 참가자들로 구성됐다. 아이돌 연습생 출신은 물론 SNS에서 활발히 활동 중인 크리에이터, 해외 K팝 커버 아티스트 등 다양한 배경을 지닌 참가자들이 대거 포함돼 눈길을 끈다. 개인 참가자뿐 아니라 듀엣, 그룹, 밴드 등 다양한 형태의 팀도 진출하며 다채로운 무대를 예고했다. 예선 진출자들의 영상은 오는 22일부터 공개된다. 뉴스핌 공식 유튜브와 틱톡 등 SNS 채널을 통해 매일 10팀씩 순차적으로 업로드되며, 총 200팀의 무대가 20일간 전 세계 시청자들과 만날 예정이다. 영상 공개가 모두 마무리된 뒤에는 대중 평가가 진행된다. '마이 케이팝 스타'는 전문 심사위원 없이 시청자가 직접 우승자를 결정하는 100% 대중 참여형 오디션으로 운영된다. 조회수와 좋아요 수를 기반으로 본선 진출자 30팀이 선정되며, 참가자의 실력뿐 아니라 대중성과 화제성 역시 중요한 평가 요소가 된다. 대회는 온라인 영상 예선, 온라인 라이브 본선, 오프라인 결선 순으로 진행된다. 최종 우승자에게는 1억원의 상금이 수여되며, 국내 참가자 2위부터 10위까지는 각 200만원의 상금이 지급된다. 해외 참가자에게는 결선 진출 시 왕복 항공권과 숙박비 등 체류 비용 전액이 지원된다. 이 밖에도 글로벌 쇼케이스 및 공연 참여 기회, 언론 홍보 및 인터뷰, 국내 엔터테인먼트사의 현장 캐스팅 기회가 제공된다. 또한 K팝 보컬·댄스 트레이닝 프로그램과 K팝 안무를 활용한 숏폼 콘텐츠 제작 지원 등 다양한 특전이 마련돼 차세대 K팝 스타를 꿈꾸는 참가자들의 관심을 모으고 있다. moonddo00@newspim.com 2026-06-17 17:51

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동