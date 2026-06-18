깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (6/18)

AI 핵심 요약beta
- GAM이 18일 미국·중국·홍콩·유럽 증시와 AI·반도체·우주·바이오 등 주요 투자 이슈를 종합 보도했다.
- AI 확산으로 PCB·HDD·메모리 등 부품 수퍼사이클 기대가 커지고, 로켓·위성·신약·AI 플랫폼 등 성장 섹터 종목들이 주목받고 있다.
- 애플·MS·ASML 등 빅테크와 스타벅스·룰루레몬 등 소비주, 시노펙·오크트리 등 전통 업종까지 기업별 개별 재료가 증시 변동성을 키우고 있다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
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손실 위험 알려주는 길잡이
고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 6월18일 제공한 콘텐츠입니다.
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